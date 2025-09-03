English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம்

கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் இணைந்து நடிக்கும், கோர்ட் ரூம் டிராமா திரைப்படம், பூஜையுடன் துவங்கியது !!

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:07 PM IST
  • கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக இந்த படத்தை உருவாகிறது.
  • கீர்த்தி சுரேஷ் முதன்மைப் பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
  • எதிர் வழக்கறிஞராக மிஷ்கின் இணைந்து நடிக்கவிருக்கிறார்.

கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம்

Keerthy Suresh and Mysskin court drama : Zee studios & Drumsticks Productions தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படம், பூஜையுடன் துவங்கியது.

Zee studios & Drumsticks Productions சார்பில், வெடிக்காரன்பட்டி S சக்திவேல் மற்றும் உமேஷ் குமார் பன்சால் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் S விஜய் இயக்கத்தில், கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் மிஷ்கின் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய படத்தின் பூஜை, இன்று படக்குழுவினர் கலந்துகொள்ள, வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக இந்த படத்தை உருவாக்குகிறார் அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் S விஜய். இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் முதன்மைப் பாத்திரத்தில் நடிக்க, அவருடன் எதிர் வழக்கறிஞராக மிஷ்கின் இணைந்து நடிக்கவிருக்கிறார்.

இவர்களுடன் இந்த படத்தில் ஹார்ட்பீட் சாருகேஷ், பாலசரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், R சுந்தர்ராஜன், மாலா பார்வதி, தீபா, A.வெங்கடேஷ், ஸ்டில்ஸ் பாண்டியன் ஆகியோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் இணைந்து நடிக்கின்றனர்.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் ஒரே கட்டமாக நடத்தி முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் மற்ற தகவல்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும்.

தொழில்நுட்பக் குழு விபரம்

தயாரிப்பு - Drumsticks Productions & Zee studios

தயாரிப்பாளர்கள் - உமேஷ் குமார் பன்சால் மற்றும் வெடிக்காரன்பட்டி S சக்திவேல்

இணை தயாரிப்பு - அக்‌ஷய் கெஜ்ரிவால், விவேக் சந்தர் M

கிரியேட்டிவ் புரொடியூசர் - வினோத் CJ

எழுத்து - இயக்கம் : பிரவீன் S விஜய்

ஓளிப்பதிவு : அருள் வின்சென்ட்

இசை: சாம் C S

எடிட்டர்: பிரசன்னா G.K

கலை இயக்கம் : குளித்துறை ரவீஸ்

ஆடை வடிவமைப்பாளர்: ஸ்ருதி மஞ்சரி

ஆடை வடிவமைப்பு : கார்த்திக் தமிழ்வாணன்

ஒப்பனை : ராகவன்

விளம்பர வடிவமைப்புகள் : தினேஷ் அசோக்

நிர்வாக மேலாளர் : மணி தாமோதரன்

தயாரிப்பு மேலாளர் : V.R.ராம் பரத்

மக்கள் தொடர்பு : சதீஷ் (AIM)

ஸ்டில்ஸ் : K சந்திர மோகன்

Keerthy Suresh Mysskin court drama Praveen S Vijaay Drumsticks Productions

