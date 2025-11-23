தினமும் 10 இட்லி சாப்பிட்டேன்...- 10 மாதத்தில் 10 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷின் டயட் ரகசியம்

கீர்த்தி சுரேஷ் சமீபத்திய 'ரிவால்வர் ரீட்டா' புரோமோஷன் பேட்டியில் தனது உடல் எடை குறைப்புப் பயணம் குறித்துப் பேசியது வைரலாகி வருகிறது. குறிப்பாக அவர் 10 மாதங்களில் சுமார் 10 கிலோ குறைத்துள்ளது பலரையும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்னிந்தியத் திரையுலகில் மிகவும் பிரபலமான நடிகைகளில் ஒருவர் கீர்த்தி சுரேஷ். கீர்த்தி சுரேஷ் திரைப்படத் துறையைப் பின்னணியாகக் கொண்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். இவரது தந்தை ஜி. சுரேஷ்குமார் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், தாய் மேனகா பிரபல நடிகை ஆவார். இவர் தனது ஆரம்பகால சினிமா வாழ்க்கையில், 2000களில் வெளியான சில மலையாளப் படங்களில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்தார். பேஷன் டிசைனிங்கில் பட்டம் பெற்ற பிறகு, 11 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் நடிக்க வந்தார்.
2013 ஆம் ஆண்டு வெளியான மலையாளத் திரைப்படமான 'கீதாஞ்சலி' மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். இதில் இவர் இரட்டை வேடங்களில் நடித்தார். இந்தத் திரைப்படத்திற்காக இவருக்கு SIIMA சிறந்த பெண் அறிமுக விருது – மலையாளம் கிடைத்தது. தமிழில் இவரது முதல் படம் விக்ரம் பிரபு நடித்த 'இது என்ன மாயம்' (2015) ஆகும். 'ரஜினி முருகன்' (2016), 'ரெமோ' (2016), 'தொடரி' (2016) மற்றும் விஜய்யுடன் நடித்த 'பைரவா' (2017) போன்ற படங்களில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமானார்.
நடிகையர் திலகம் சாவித்திரியின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படமான 'மகாநதி' (Mahanati - 2018) திரைப்படத்தில் சாவித்திரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததற்காக இவருக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது. நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தமிழ் சினிமாவை தாண்டி ஹிந்தியிலும் தடம் பதிக்க தொடங்கிவிட்டார். கீர்த்தி சுரேஷ் ஹிந்தியில் அறிமுகம் ஆன பேபி ஜான் படத்தை அட்லீ தான் தயாரித்து இருந்தார். ஆனால் அந்த படத்திற்கு மோசமான வரவேற்ப்பு தான் கிடைத்தது. கீர்த்தி சுரேஷ் அடுத்து அக்கா என்ற வெப் சீரிஸில் நடித்து இருக்கிறார். அது மட்டுமின்றி சில தமிழ் படங்களிலும் நடித்து முடித்திருக்கிறார்.
படு பிஸியாக நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் அடுத்ததாக வெளிவரவிருக்கும் படம் ரிவால்வர் ரீட்டா. இப்படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், அஜய் கோஷ், ஜான் விஜய், ரெடின் கிங்ஸ்லி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் வருகிற 27ஆம் தேதி ரிலீஸாகப் போகிறது.
இந்நிலையில் பிரபல நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், தற்போது அவர் நடித்துள்ள 'ரிவால்வர் ரீட்டா' திரைப்படத்தின் புரோமோஷன் நிகழ்வுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். இதில் அவர் அளித்த ஒரு நேர்காணலில், தனது உடல் எடையைக் குறைத்த பயணம் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த தனது பார்வை பற்றிப் பேசியது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன், சமூக வலைதளங்களில் படுவைரலாகி வருகிறது.
கீர்த்தி சுரேஷ் தனது ஆரம்ப கால தோற்றம் பற்றிப் பேசியபோது, "நான் சற்று குண்டாக இருந்தபோதுதான் அழகாக இருந்தேன் என்று பலரும் சொல்வார்கள். உண்மையில், அந்த நாட்களில் என் உணவுப் பழக்கம் மிகவும் வித்தியாசமாக இருந்தது. உதாரணமாக, ஒரே நேரத்தில் 10 தோசைகள் அல்லது 10 இட்லிகள் சாப்பிடுவது போல் இருந்தது என்று சிரித்துக்கொண்டே குறிப்பிட்டார்.
உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் தனது உடல் எடையைக் குறைத்த அனுபவத்தைப் பற்றி அவர் விரிவாகப் பகிர்ந்து கொண்டார். முதலில் உடற்பயிற்சிகளைத் தொடங்கினேன். அதன் பிறகு, எனது உணவுப் பழக்கங்களை மிகவும் கட்டுப்படுத்தத் தொடங்கினேன்.இந்தக் கடின முயற்சியின் விளைவாக, 10 முதல் 12 மாதங்களுக்குள் என்னால் சுமார் 10 கிலோ வரை எடையைக் குறைக்க முடிந்தது.
திரைப்படங்களில் நடிப்பதைத் தாண்டி, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கே தான் முதலிடம் கொடுப்பதாக கீர்த்தி சுரேஷ் கூறினார். யோகா எனக்கு ஒரு மிகப் பெரிய மாற்றத்தைக் கொடுத்தது. அது என் மனதிற்கு அமைதியையும், உடலுக்கு உறுதியையும் கொடுத்தது. நான் தொடர்ந்து யோகா செய்ததால்தான், இவ்வளவு ஆரோக்கியமாகவும், சரியான எடையைக் குறைக்கவும் முடிந்தது என்றார்.
மேலும் படிக்க | விஜயகாந்த் இறப்பிற்கு போகாத வடிவேலு..காரணம் இதுதான்! பிரபலம் சொன்ன தகவல்..
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : ஓவராக பேசிய பிரஜின்! Chair-ஐ தூக்கியெறிந்த விஜய் சேதுபதி..என்ன நடக்குது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ