வசூலில் மாஸ் காட்டும் யூத்; 2 நாட்களில் மொத்த வசூல் இவ்வளவா? எந்த OTTல் ரிலீஸ்?

Youth: நடிகர் கென் கருணாஸ் இயக்கி நடித்திருக்கும் திரைப்படம் யூத் (Youth). இந்த திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியானது.தற்போது ரிலீஸாகி இரண்டு னால் கடந்துள்ள நிலையில், இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்த படம் கென் கருணாஸுடன் இந்தப் படத்தில் மலையாள நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் இவர்களுடன் மலையாள நடிகை அனிஷ்மா அனில்குமார், தேவதர்ஷினி சேத்தன், பிரியான்ஷி யாதவ், மீனாட்சி தினேஷ் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசை அமைந்துள்ளதார்.
இந்த படத்திற்கான புரோமோசன் படம் வெளியாகிவதற்கு ஒரு மாதம் முன்னதாவே செய்யப் பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது படத்திற்கு பாசிட்டிவ் விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகிறது.
இதுவரை நடிகராக மட்டுமே நடித்து வந்த கென் கருணாஸ், தற்போது யூத் திரைப்படத்தில் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி தனது முதல் படத்திலேயே வெற்றி இயக்குனராக திகழ்கிறார். நடிகர் தனுஷ், சிம்பு முதல் சாந்தனு வரை திரை பிரபலங்கள் பலர் இந்த படத்தையும், இயக்குனர் கென் கருணாஸையும் பாராட்டி வருகிறனர்.
இந்தப் படம் முழுக்க முழுக்க பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கொண்டாட்டமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த திரைபடத்திற்கு தமிழகத்தில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
இந்நிலையில் யூத் திரைப்படம் வெளியாகி இரண்டு நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், தற்போது பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் பட்டைய கிளப்பி வருகிறது. அதன்படி இந்த திரைப்படம் முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.4.5 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக, தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அதேபோல் இரண்டாம் நாளில் இந்த திரைப்படத்தின் வசூல் ரூ.3.50 கோடி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் தற்போது இரண்டு நாட்கள் வசசவள் முடிவில் இந்த திரைப்படம் ரூ.8 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே தற்போது இன்றும், நாளையும் விடுமுறை தினம் என்பதால் யூத் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மேலும் வசூலை வாரிசுருட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக படகுழுவினர் பல்வேறு பகுதிகளில் திரையரங்கிற்கு நேரடியாக சென்று பார்வையாளர்களிடம் திரைப்படம் குறித்து கேட்டறிந்து வருகின்றனர். அதன்படி கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள தனியார் திரையரங்கிற்கு வருகை தந்த படக்குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
படத்தின் இயக்குனரும் நடிகருமான கென்கருனாஸ், அனிஷ்மா அருள்குமார், மீனாட்சி தினேஷ், அபிஷன் தேவர்ஷா, தயாரிப்பாளர் கருப் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் இந்த படம் குறித்தும் இந்த படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்தும் தற்பொழுது இந்த படத்திற்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ள வரவேற்பு குறித்தும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
இந்தசெய்தியாளர் சந்திப்பில் பேட்டியளித்த கென்கருணாஸ், அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த படம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாகவும் அது எங்கள் படக்குழுவிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக தெரிவித்தார். கதை எழுதும் பொழுதே சுராஜ் மற்றும் பசுபதி ஆகிய இருவரும் தான் நடிப்பது போன்று திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாகவும் ஆனால் பசுபதி நடிப்பதற்கு தேதிகளுக்கு கிடைப்பதில் சிரமங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் சுராஜ் அவருக்கும் நடிப்பதற்கும் தேதிகளுக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை பிறகு தயாரிப்பாளர் ஏதோ நிகழ்விற்கு சென்றிருந்த போது சுராஜிடம் பேசி இறுதி செய்யப்பட்டார் என தெரிவித்தார்.
இளைஞர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை எடுக்கும் பொழுது தங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பதற்கும் நன்கு அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவர் தேவைபட்டார் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவர் நம் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததாகவும் அப்பொழுது ஜிவி பிரகாஷை முடிவு செய்ததாகவும் ஜி வி பிரகாஷும் தனக்கும் தங்கள் குழுவினருக்கும் உறுதுணையாக இருந்ததாக தெரிவித்தார்.
தனக்கு இயக்குனராக வேண்டும் என்ற ஆசையே இருந்ததில்லை ஆனால் இயக்குனர் ஆன பிறகு தற்பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். அசுரன் விடுதலை ஆகிய படங்களில் சீரியஸான கதாபாத்திரங்களை மட்டுமே நடித்ததால் அது போன்ற கதாபாத்திரங்கள் மட்டுமே தொடர்ச்சியான படங்களில் தனக்கு கிடைத்ததாகவும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகவும் வேற எந்த இயக்குனரும் மாற்று கதாபாத்திரத்தை கொடுப்பதற்கு முன் வராததாலும் இந்த படத்தை ஜாலியாக இயக்கியதாக குறிப்பிட்டார்.
செய்தியாளர் ஒருவர் தணிக்கை குழு சம்பந்தமாக கேள்வி எழுப்பிய பொழுது தணிக்கை குழுவா அப்படி என்றால் என்ன? என்று கென்கருணாஸ் புரியாமல் கேள்வி எழுப்பினார் பிறகு அது சென்சார் போர்டு என்று செய்தியாளர்கள் விளக்கமளித்தனர். சென்சார் போர்டு பக்கத்திலிருந்து எந்த ஒரு சிக்கலும் தங்களுக்கு இல்லை அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்குள் நாம் படத்தை எடுத்தால் எந்த ஒரு சிக்கலும் வராது என்று தயாரிப்பாளர் கருப் தெரிவித்தார். மேலும் அவர்களின் சப்போர்ட்டும் தங்களுக்கு இருந்ததாக கென் கருணாஸ் தெரிவித்தார்.
புதியவர்கள் வருகை சினிமாவில் மிகவும் நன்றாக இருப்பதாகவும் பலரும் உறுதுணையாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்ட படக்குழுவினர் நல்ல படம் எடுத்தால் அனைவரும் அதனை ஆதரிப்பார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த கென் கருணாஸ் இந்த படம் விளையாட்டுத்தனமாக பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஆரம்பித்ததாகவும் முதலில் மொபைலில் தான் எடுத்தோம் பிறகு அது படிப்படியாக உயர்ந்து ஒரு படமாக எடுத்துள்ளோம் தங்கள் படம் திரையரங்குகளில் வெளியிடப்பட்டதை கூட தங்களால் நம்ப முடியவில்லை என கூறினார். நடிகர் சிம்பு படத்தை பார்த்துவிட்டு மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்று ட்விட் செய்துள்ளார். அது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவும் இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் எமோஷனல் ஆகிவிட்டனர் அது ஒரு மகனாக தனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளித்ததாக தெரிவித்தார்.
கென் கருணாஸிடம் அரசியல் தொடர்பான கேள்வி எழுப்பியதற்கு நான் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் எனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்னுடைய அப்பாவின் வாழ்க்கையே வேறு என்னுடைய வாழ்க்கை வேறு என கூறினார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ