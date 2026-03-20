கென் கருணாஸ் நடித்துள்ள யூத் படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம் இதோ!

பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் சார்பில் தயாரிப்பாளர் கருப்பையா சி ராம், சுலோச்சனா குமார் இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் யூத். கருணாஸ் மகன் கென் கருணாஸ் இந்த படத்தை இயக்கி, அவரே ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். மேலும் இந்த படத்தில் அனிஷ்மா அனில்குமார், மீனாட்சி தினேஷ், பிரயன்ஷி யாதவ், தேவதர்ஷினி, சூரஜ் வெஞ்சனமொடு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். யூத் படத்திற்கு விக்கி ஒளிப்பதிவு செய்ய, நாஷ் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இந்த படத்திற்கு இசை மற்றும் பின்னணி இசை அமைத்துள்ளார். இளைஞர்களை மையப்படுத்தி இந்த வாரம் யூத் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
யூத் படத்தின் கதை
கென் கருணாஸ் தன்னுடைய பத்தாவது வகுப்பில் அனைத்து பாடங்களிலும் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிறார். இதனால் அவரது தந்தை சூரஜ் மேற்கொண்டு உன்னை படிக்க வைக்க முடியாது, என்னுடைய பேக்கரியில் இருந்து வேலை பார் என்று சொல்கிறார். ஆனால் கென் கருணாஸ் அம்மாவான திவ்யதர்ஷினி தன்னுடைய மகனை நான் படிக்க வைக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். பிறகு ஒரு பெரிய பள்ளியில் பதினொன்றாம் வகுப்பு சேர்கிறார். எப்போதும் ஏதாவது சேட்டை செய்து கிளாச்சிற்கு வெளியே நிற்கும் கென்னிற்கு, பார்க்கின்ற பெண்களை எல்லாம் பிடித்து விடுகறது. மேலும் அதே பள்ளியில் படிக்கும் மூன்று பெண்களை காதலிக்கிறார். இறுதியில் அவரது காதல் என்ன ஆனது? பிளஸ் டூ வில் பாஸ் ஆனாரா இல்லையா? என்பதை காமெடி மற்றும் சென்டிமென்ட் கலந்து சொல்லி இருக்கும் படம் தான் யூத்.
நடிகர்கள் நடிப்பு
தனது சிறுவயதில் இருந்து கருணாஸ் படங்களில் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார் கென். அதன் பிறகு தனுஷின் படங்களில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து தற்போது அவரே படத்தை இயக்கி ஹீரோவாகவும் நடித்துள்ளார். இயக்குனராக தனது முதல் படத்திலேயே வெற்றியை பெற்றுள்ளார் கென். யூத் படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும், அந்த கதாபாத்திரங்களின் நடிப்பும் இந்த படத்திற்கு பெருமளவு உதவியுள்ளது. படம் தொடங்குவதற்கு முன்பு, கேஸ்டிங்கிலேய கென் பாதி வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் சிறப்பாக இருந்தது. படத்தில் வரும் மூன்று ஹீரோயின்கள், அம்மாவாக வரும் தேவதர்ஷினி அப்பாவாக வரும் சூரஜ், பள்ளி தலைமை ஆசரியராக வரும் நளினி, கென் கருணாஸின் நண்பர்களாக வருபவர்கள் என அனைவருமே நல்ல நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர்.
ஹீரோ கென் ஒரு பள்ளி மாணவராக அசத்தியுள்ளார். அவரது ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் சிறப்பாக இருந்தது. மூன்று ஹீரோயின்களுடனும் அவரது கெமிஸ்ட்ரி நன்றாகவே ஒர்க் ஆகி இருந்தது. நடனம் மற்றும் சண்டை காட்சிகளிலும் அசத்தியுள்ளார். தமிழ் சினிமாவிற்கு நல்ல ஒரு புதுவரவு. மறுபுறம் அப்பா கதாபாத்திரத்தில் சூரஜ் தான் ஒரு சீனியர் நடிகர் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். பல இடங்களில் தனது ரியாக்ஷன்கள மூலமே ஸ்கோர் செய்கிறார். நடிகை தேவதர்ஷினி ஒரு அம்மாவாக பல இடங்களில் கைத்தட்டல்களை பெறுகிறார். மருத்துவமனை காட்சிகள், பள்ளியில் நடக்கும் காட்சிகள், கிளைமாக்ஸ் என பல இடங்களில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். ஹீரோயின்கள் அனிஷ்மா அனில்குமார், மீனாட்சி தினேஷ், பிரயன்ஷி யாதவ் ஆகிய மூன்று பேரும் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்றவாறு நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்பம்
விக்கியின் ஒளிப்பதிவு படத்தை பிரமாண்டமாக காட்டுகிறது. முழுக்க முழுக்க படம் பள்ளியிலேயே நகர்ந்தாலும் பெரிதாக போர் அடிக்கவில்லை. ஜிவி பிரகாஷின் இசையில் ஒரு சில பாடல்கள் மட்டும் கேட்கும் படி இருந்தது. பின்னணி இசையில் வழக்கம் போல அசத்தியுள்ளார். பல காட்சிகளை பாடல்களின் மூலம் மாண்டாஜாக எடுத்துள்ளனர். இது ஒரு நல்ல யுக்தியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள யூத், அவர்கள் கொண்டாடும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. பெரிதாக குறை சொல்ல முடியாத இந்த படத்தில் இன்றைய இளம் தலைமுறைகளுக்கு ஒரு மெசேஜையும் சொல்லி உள்ளார் இயக்குனர் கென். இடைவெளிக்கு முன்பு வரும் இருபது நிமிடங்களும், கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளும் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கிறது. மொத்ததில் இந்த யூத் - மேஜிக்!
