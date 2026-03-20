கெணத்த காணோம் வெற்றி விழா! யோகி பாபு நெகிழ்ச்சி பேச்சு..என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Kenatha Kanom Movie Success Meet : நடிகர் யோகி பாபு நடித்த ‘கெணத்த காணோம்’ திரைப்படம், சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி, வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆர்.பி. டாக்கீஸ் சார்பில் ரமேஷ் பாபு தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை, ‘ஒரு கிடாயின் கருணை மனு’ படத்தின் மூலம் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா இயக்கியுள்ளார்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்தப் படம் வெளியாவதற்கு முன்பே அவர் காலமானார். இந்தப் படத்தில் லவ்லின் சந்திரசேகர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக, படக்குழுவினர் அனைவரும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களைச் சந்தித்துத் தங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் யோகி பாபு பேசும் போது, “இந்தப் படம் பரவலான ரசிகர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்று இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா கனவு கண்டார்; அந்தக் கனவு இன்று நனவாகியுள்ளது. திரையரங்குகளில் இந்தப் படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், ரசிகர்களிடம் இருந்து மிகச் சிறந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இப்படத்தின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணம், பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத் துறையைச் சேர்ந்த எங்கள் நண்பர்கள் அளித்த உறுதுணையான ஆதரவுதான். இன்றைய சூழலில், ஒரு படத்தின் இயக்குநர் உடன் இருந்து வழிநடத்த முடியாத நிலையிலும், அப்படம் வெளியாகி பாராட்டத்தக்க வகையில் மக்களை சென்றடைகிறது என்றால், அதற்கு முழுமுதற் காரணம் நீங்கள் தான்.
வழக்கமான நகைச்சுவை வேடங்களைத் தாண்டி, புதுமையான மற்றும் பரிசோதனை முயற்சிகளில் ஆன கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடிக்க, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத் துறையினர் என்னை எப்போதும் ஊக்கப்படுத்தி வந்துள்ளனர். அத்தகைய ஊக்கத்தால்தான், என்னால் இத்தனை மாறுபட்ட மற்றும் அர்த்தமுள்ள கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க முடிகிறது.
இந்தப் படத்தை தயாரித்து வெளியிட்ட தயாரிப்பாளருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவரை போன்ற தரமான தயாரிப்பாளர்கள் இந்த துறைக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம்; இவர் தொடர்ந்து இன்னும் பல நல்ல படங்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கை மற்றும் போராட்டங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, நான் தொடர்ந்து நடிப்பேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி,” என்று கூறினார்.
நடிகை லவ்லின் சந்திரசேகர் பேசும் போது, “இந்தத் தருணம் எனக்கு கலவையான உணர்வுகளை தருகிறது; வெற்றியின் மகிழ்ச்சி ஒருபுறம் இருந்தாலும், இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா அவர்கள் இன்று நம்முடன் இல்லாததை நினைக்கும்போது, ஒருவித இழப்பு உணர்வும் துக்கமும் என் நெஞ்சில் இழையோடுகிறது. இங்கு பேசிய மற்றவர்கள் குறிப்பிட்டது போலவே, இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, நம்மால் இயன்ற வகையில் அனைவரும் உதவ வேண்டும் என்று நான் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இந்தப் படம் மூலம் எனக்கு கிடைத்த இந்த அரிய வாய்ப்பிற்காக, ஒவ்வொருவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள இந்த மேடையைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். இப்படத்தில் எனது நடிப்புக்கு கிடைத்த நேர்மறையான வரவேற்பை கண்டு நான் மெய்சிலிர்த்துப் போயுள்ளேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி,” என்று கூறினார்.
ஒளிப்பதிவாளர் வி. தியாகராஜன் பேசும் போது, “இத்திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று, யோகி பாபு சார் இந்த படத்தின் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் அளித்த ஆதரவும் தான். படப்பிடிப்புக்கான இடங்களைத் தேர்வு செய்தபோதும், அவரது கதாபாத்திரத்திற்காக ஒரு வீட்டை அமைத்தபோதும், கலை இயக்குநர் சுரேந்தரும் அவரது குழுவினருமே அதனை மிகச் சிறந்த யதார்த்தத்துடன் வடிவமைத்துத் தந்தனர்.
ஒரு கோவில் செட்-ஐ அமைப்பதில் அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும், இப்படத்தின் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பம்சமாக அமைகின்றன. நாங்கள் படப்பிடிப்பை கோடைக்காலத்தின் உச்சத்தில், கடும் வெப்பத்திற்கு மத்தியிலேயே தொடங்கினோம். இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா அடிக்கடி உடல்நலச் சவால்களை எதிர்கொண்டார்; இருப்பினும், மருத்துவச் சிகிச்சையாக 'டிரிப்ஸ்' (IV drips) எடுத்துக்கொண்ட பிறகும் கூட, அவர் உடனடியாக படப்பிடிப்புத் தளத்திற்குத் திரும்பித் தனது பணியைத் தொடர்ந்தார். படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற காலம் முழுவதும், கிராம மக்களும் எங்களுக்குப் பெருமளவு ஆதரவை வழங்கினர்,” என்றார்.
படத்தொகுப்பாளர் ராமர் பேசும் போது, “சுரேஷ் சங்கையாவின் இழப்பு எனக்கு மிகுந்த துயரத்தை அளிக்கிறது. தொடக்கத்தில், இத்திரைப்படத்தின் தன்மை குறித்து எனக்கு சற்று தயக்கம் இருந்தது; இருப்பினும், 'ஒரு கிடாயின் கருணை மனு' படத்தின் இயக்குநர் இதனை இயக்குகிறார் என்பதை அறிந்ததும், நான் உடனடியாக இதில் பணியாற்ற ஒப்புக்கொண்டேன். இந்தப் படத்தைத் தன் தோளில் சுமந்து, அதன் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக நின்ற யோகி பாபு சாருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்,” என்றார்.
