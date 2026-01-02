English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • கிச்சா சுதீப்பின் மார்க் படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

கிச்சா சுதீப்பின் மார்க் படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

Mark Movie Review: விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கத்தில் கிச்சா சுதீப் நடித்துள்ள மார்க் படம் இந்த வாரம் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 2, 2026, 10:49 AM IST
  • கிச்சா சுதீப் நடித்துள்ள மார்க்.
  • விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கி உள்ளார்.
  • இந்த வாரம் படம் வெளியாகி உள்ளது.

Trending Photos

ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
camera icon7
TET
ஆசிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழக அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு.. உடனே செக் பண்ணுங்க
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
weight loss
15 நாட்களில் 7 கிலோ குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - ட்ரை பண்ணுங்க!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : வெப்சைட்டில் வந்த புதிய மாற்றம், தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
கிச்சா சுதீப்பின் மார்க் படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

கன்னட சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் கிச்சா சுதீப் நடித்துள்ள மார்க் படம் டிசம்பர் 26 அன்று தமிழ் மற்றும் கன்னடத்தில் வெளியாக இருந்தது. இறுதியில் சில பிரச்சனைகளால் கன்னடத்தில் மட்டும் வெளியானது. தமிழில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு இந்த வாரம் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த ஆண்டு வெளியான மேக்ஸ் படத்தை போலவே இந்த மார்க் படமும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேக்ஸ் படத்தின் இயக்குநர் விஜய் கார்த்திகேயாவின் இரண்டாவது படம் இது. இந்த படத்தில் கிச்சா சுதீப், நவீன் சந்திரா, குரு சோமசுந்தரம், விக்ரான்த், யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் மற்றும் கிச்சா கிரியேஷன் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளனர். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?

கதை மற்றும் திரைக்கதை

கொல்ஹாபூரில் ஒரு கொடூரமான கொலை சம்பவத்துடன் படம் தொடங்குகிறது. நவீன் சந்திராவின் (பத்ரா) தம்பி விக்ரான்த் (ருத்ரா) ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார். வீட்டில் சம்மதம் கிடைக்காததால் இருவரும் ஓடிவிடுகின்றனர். மறுபுறம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரி சுதீப் (அஜய் மார்கண்டேயா) நகரில் காணாமல் போன குழந்தைகளையும், CM தொடர்பான ஒரு வீடியோவையும் தேடுகிறார். இன்னொருபுறம் மார்க்கின் தாய் கத்தியால் குத்தப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார். இதற்கிடையில் ஆளும் அரசியல் கட்சியில் இருந்தும் கிச்சா சுதீப்பிற்கு பிரச்சனை வருகிறது. இவை அனைத்தையும் கடந்து 18 மணி நேரத்தில் 18 குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றுகிறார் என்பதே மார்க் படத்தின் கதை.

நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்

கிச்சா சுதீப் படத்தின் ஆணிவேராக இருக்கிறார். மாஸான உடற்கட்டுடன் ஒவ்வொரு காட்சிகளிலும் ரசிக்க வைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட இந்த படம் மேக்ஸ் படத்தின் தொடர்ச்சி போல தான் காட்டப்படுகிறது. அதே போன்ற ஒரு அதிரடியான கதாபாத்திரத்தில் அசத்தி உள்ளார் கிச்சா சுதீப். நவீன் சந்திரா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். ஷைன் டாம் சாக்கோ முதலமைச்சரின் மகனாக அரசியல் சூழ்ச்சிகளை நடத்துகிறார். யோகி பாபுவிற்கு இந்த படத்தில் சாலமன் என்ற ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். அர்ச்சனா கொட்டிகே, ரோஷினி பிரகாஷ், தீபஷிகா, பிரதாப் நாராயணன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கிச்சா சுதீப் தவிர வேறு யாருக்கும் சொல்லும் படியான கதாபாத்திரமும், நடிப்பும் இல்லை.

தொழில்நுட்பம்

ஷேகர் சந்திராவின் ஒளிப்பதிவு அதிரடி காட்சிகளை சிறப்பாக காட்டி உள்ளது. சிவகுமாரின் கலை இயக்கம் படத்திற்கு உண்மையான தோற்றத்தை கொடுக்கிறது. அஜனீஷ் லோக்நாத்தின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பலம் சேர்கிறது. படத்தின் முக்கிய பலம் அதன் வேகம் தான். ஒவ்வொரு சேசிங், மோதல், விசாரணை காட்சிகள் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் பெரும்பாலான இடங்கள் செட்டிற்குள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவற்றை முடிந்தவரை நிஜ உலகம் போல காட்ட முயற்சித்துள்ளனர். சில இடங்களில் டப்பிங் பிரச்சனை உள்ளன. அரசியல் கதைக்களம் சற்று மேலோட்டமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் நடந்த சில உண்மை சம்பவங்களையும் படத்தில் ஆங்காங்கே வைத்துள்ளார் இயக்குனர். இருப்பினும் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகள் சிலவற்றை இன்னும் ஆழமாக எடுத்திருக்கலாம். மார்க் ஒரு அதிரடி நிறைந்த திரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் பரபரப்பு பலருக்கும் பிடிக்கும் என்றாலும், நீளம் பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. முதல் பாதியில் இருந்த சுவாரசியம் இரண்டாம் பாதியில் குறைகிறது. அதிரடி ஆக்சன் கதைகள் பிடிக்கும் என்றால் மார்க் பாஸ் மார்க் பெறலாம்.

மேலும் படிக்க | 2026-ல் அதிக படங்களில் கமிட் ஆன 2 நடிகர்கள்! இவங்க ரெண்டு பேருக்குதான் போட்டியா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kiccha SudeepMark MovieMark ReviewMarkKannada cinema

Trending News