கிச்சா சுதீப்பின் மார்க் படம் எப்படி உள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

கன்னட சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் கிச்சா சுதீப் நடித்துள்ள மார்க் படம் டிசம்பர் 26 அன்று தமிழ் மற்றும் கன்னடத்தில் வெளியாக இருந்தது. இறுதியில் சில பிரச்சனைகளால் கன்னடத்தில் மட்டும் வெளியானது. தமிழில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு இந்த வாரம் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த ஆண்டு வெளியான மேக்ஸ் படத்தை போலவே இந்த மார்க் படமும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேக்ஸ் படத்தின் இயக்குநர் விஜய் கார்த்திகேயாவின் இரண்டாவது படம் இது. இந்த படத்தில் கிச்சா சுதீப், நவீன் சந்திரா, குரு சோமசுந்தரம், விக்ரான்த், யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் மற்றும் கிச்சா கிரியேஷன் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளனர். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
கதை மற்றும் திரைக்கதை
கொல்ஹாபூரில் ஒரு கொடூரமான கொலை சம்பவத்துடன் படம் தொடங்குகிறது. நவீன் சந்திராவின் (பத்ரா) தம்பி விக்ரான்த் (ருத்ரா) ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார். வீட்டில் சம்மதம் கிடைக்காததால் இருவரும் ஓடிவிடுகின்றனர். மறுபுறம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரி சுதீப் (அஜய் மார்கண்டேயா) நகரில் காணாமல் போன குழந்தைகளையும், CM தொடர்பான ஒரு வீடியோவையும் தேடுகிறார். இன்னொருபுறம் மார்க்கின் தாய் கத்தியால் குத்தப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார். இதற்கிடையில் ஆளும் அரசியல் கட்சியில் இருந்தும் கிச்சா சுதீப்பிற்கு பிரச்சனை வருகிறது. இவை அனைத்தையும் கடந்து 18 மணி நேரத்தில் 18 குழந்தைகளை எப்படி காப்பாற்றுகிறார் என்பதே மார்க் படத்தின் கதை.
நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்
கிச்சா சுதீப் படத்தின் ஆணிவேராக இருக்கிறார். மாஸான உடற்கட்டுடன் ஒவ்வொரு காட்சிகளிலும் ரசிக்க வைக்கிறார். கிட்டத்தட்ட இந்த படம் மேக்ஸ் படத்தின் தொடர்ச்சி போல தான் காட்டப்படுகிறது. அதே போன்ற ஒரு அதிரடியான கதாபாத்திரத்தில் அசத்தி உள்ளார் கிச்சா சுதீப். நவீன் சந்திரா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். ஷைன் டாம் சாக்கோ முதலமைச்சரின் மகனாக அரசியல் சூழ்ச்சிகளை நடத்துகிறார். யோகி பாபுவிற்கு இந்த படத்தில் சாலமன் என்ற ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். அர்ச்சனா கொட்டிகே, ரோஷினி பிரகாஷ், தீபஷிகா, பிரதாப் நாராயணன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கிச்சா சுதீப் தவிர வேறு யாருக்கும் சொல்லும் படியான கதாபாத்திரமும், நடிப்பும் இல்லை.
தொழில்நுட்பம்
ஷேகர் சந்திராவின் ஒளிப்பதிவு அதிரடி காட்சிகளை சிறப்பாக காட்டி உள்ளது. சிவகுமாரின் கலை இயக்கம் படத்திற்கு உண்மையான தோற்றத்தை கொடுக்கிறது. அஜனீஷ் லோக்நாத்தின் பின்னணி இசை படத்திற்கு பலம் சேர்கிறது. படத்தின் முக்கிய பலம் அதன் வேகம் தான். ஒவ்வொரு சேசிங், மோதல், விசாரணை காட்சிகள் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் பெரும்பாலான இடங்கள் செட்டிற்குள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவற்றை முடிந்தவரை நிஜ உலகம் போல காட்ட முயற்சித்துள்ளனர். சில இடங்களில் டப்பிங் பிரச்சனை உள்ளன. அரசியல் கதைக்களம் சற்று மேலோட்டமாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் நடந்த சில உண்மை சம்பவங்களையும் படத்தில் ஆங்காங்கே வைத்துள்ளார் இயக்குனர். இருப்பினும் உணர்ச்சிகரமான காட்சிகள் சிலவற்றை இன்னும் ஆழமாக எடுத்திருக்கலாம். மார்க் ஒரு அதிரடி நிறைந்த திரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் பரபரப்பு பலருக்கும் பிடிக்கும் என்றாலும், நீளம் பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. முதல் பாதியில் இருந்த சுவாரசியம் இரண்டாம் பாதியில் குறைகிறது. அதிரடி ஆக்சன் கதைகள் பிடிக்கும் என்றால் மார்க் பாஸ் மார்க் பெறலாம்.
