/மலேசிய ராப்பர் கிட் சாந்தேவின் "நா வேற லெவல்" - சோனி மியூசிக் வெளியீடு!

மலேசிய தமிழ் ஹிப்-ஹாப் ராப்பர், பாடலாசிரியர் மற்றும் இசை தயாரிப்பாளர் கிட் சாந்தேவின் புதிய பாடலான “நா வேற லெவல்” பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.
தமிழ் இசை உலகில் ஒரு புதிய அலை கிளம்பியுள்ளது. மலேசியாவின் இளம் தமிழ் ஹிப்-ஹாப் ராப்பர் கிட் சாந்தேவின் புதிய பாடலான "நா வேற லெவல்" சென்னையில் ஒரு சிறப்பான பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு நிகழ்வுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது. முன்னணி இசை நிறுவனமான சோனி மியூசிக் சவுத் மற்றும் சோனி மியூசிக் மலேசியா இணைந்து வெளியிட்ட இந்த பாடல், ஏற்கனவே இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிட் சாந்தே மலேசியாவில் வளர்ந்த ஒரு தமிழ் இளைஞர். சிறு வயதிலிருந்தே பீட்பாக்சிங் மற்றும் இசையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டவர். 16 வயதிலேயே சவுண்ட்க்ளவுட் மூலம் பாடல்கள் வெளியிட்டு தனது இசை பயணத்தை தொடங்கினார். தமிழ், ஆங்கிலம், மலாய், பஞ்சாபி ஆகிய பல மொழிகளை கலைத்து ராப் செய்வது அவரது தனிச்சிறப்பு. "API", "SAMPAH", "Ambani Money", "Penjenayah" போன்ற பாடல்கள் மூலம் மலேசிய தமிழ் இளைஞர்களிடம் மட்டுமல்ல, உலகளாவிய Desi Hip-Hop ரசிகர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றவர். குறிப்பாக "Ambani Money" பாடல் மூலம் இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆற்றலை ஹிப்-ஹாப் வடிவில் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியவர்.
இந்த பாடலின் பின்னணி மிகவும் உணர்ச்சிகரமானது. கிட் சாந்தே முதல் முதலாக சென்னைக்கு வந்தபோது, அவரது கார் திடீரென பஞ்சர் ஆகியது. அந்த நேரத்தில் அருகே இருந்த ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் தயங்காமல் உதவ முன்வந்து, டயர் மாற்ற உதவினார். அந்த சிறிய தருணம் கிட் சாந்தேவின் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. "தினமும் எத்தனை இலட்சம் பேரை பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்? அவர்கள் தான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் மறைக்கப்பட்ட ஹீரோக்கள்" என்று அவர் தன் மனதில் உணர்ந்தார். இந்த உணர்வையே "நா வேற லெவல்" பாடலாக உருவாக்கினார். எரிபொருள் விலை உயர்வு, பராமரிப்பு செலவு, பைக் டாக்சி போட்டி என்று தினமும் பல சவால்களை எதிர்கொள்ளும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கான மரியாதையும் அன்பும் இந்த பாடலின் உயிரோட்டம். "'நா வேற லெவல்' என்பது நான் அல்ல; ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தான்" என்று கிட் சாந்தே இன்றைய நிகழ்வில் உருக்கமாக கூறினார்.
இந்த நிகழ்வில் இயக்குநர் பார்த்திபன் ரவி பேசுகையில், "இது என்னுடைய முதல் சர்வதேச ஆல்பம். கிட் சாந்தேவின் ஐடியாவை திரையில் கொண்டுவர வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு மிகவும் பெருமையான தருணம். திலீபன், குணா, ரே போன்றவர்களின் அயராத உழைப்பு இல்லாமல் இந்த ஆல்பம் இவ்வளவு சிறப்பாக இருந்திருக்காது" என்று கூறினார். சோனி மியூசிக் சார்பில் ரேவதி மாரியப்பன் பேசுகையில், "இந்த பாடல் மலேசியாவில் எடுக்கலாம் என்று இருந்தது. ஆனால் கிட் சாந்தே சென்னையில் எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். தமிழ்நாட்டின் அன்பும் ஆதரவும் எங்களை மிகவும் நெகிழவைத்தது. மலேசியாவிலிருந்து வந்த ஒரு தமிழ் கலைஞரை இவ்வளவு அரவணைப்புடன் ஏற்றுக்கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த வெற்றி கிட் சாந்தேவின் மட்டுமல்ல, மலேசியாவில் இருக்கும் தமிழ் கலைஞர்கள் அனைவரின் கனவுக்கான தொடக்கமாகும்" என்றார்.
கிட் சாந்தே பேசுகையில், "ராவண ராம் என் சகோதரன் போன்றவர். Instagram-ல் ஒரு செய்தி மூலம் தொடங்கிய நட்பு, ஒரே studio session-ல் இந்த பாடலாக உருவானது. நடன இயக்குநர் ஆகாஷ் மூன்று நாட்களிலேயே என்னை தயார் செய்தார். நான் ஒரு மலேசிய இளைஞன்; ஆனால் தமிழ்நாடு எனக்கு தந்த அன்பு என் வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாதது" என்று உணர்ச்சிவசப்பட்டார்.
"நா வேற லெவல்" பாடல் வெறும் ஒரு ஹிப்-ஹாப் பாடல் மட்டுமல்ல; தமிழ் இசையின் எல்லையை உலக அரங்கிற்கு விரிவாக்கும் ஒரு முயற்சி. மலேசிய தமிழர்களின் கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டின் சாலைகள், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வியர்வை என எல்லாவற்றையும் ஒரு ராப் பாடலில் பொதித்து வெளியிட்டுள்ளார் கிட் சாந்தே. இந்த பாடலை சோனி மியூசிக்கின் அதிகாரப்பூர்வ YouTube சேனலில் பார்க்கலாம்.
