  விஜய் மனைவி சங்கீதாவின் தந்தை யார் தெரியுமா? இவ்ளோ பெரிய பணக்காரரா..

விஜய் மனைவி சங்கீதாவின் தந்தை யார் தெரியுமா? இவ்ளோ பெரிய பணக்காரரா..

Vijay Wife Sangeetha Father Sornalingam : நடிகரும் அரசியல்கட்சி தலைவருமான விஜய்யிடம் விவாகரத்து கேட்டு, அவரது மனைவி சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இதையடுத்து, சங்கீதாவின் தந்தை குறித்த தகவல்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 9, 2026, 04:37 PM IST
விஜய் மனைவி சங்கீதாவின் தந்தை யார் தெரியுமா? இவ்ளோ பெரிய பணக்காரரா..

Vijay Wife Sangeetha Father Sornalingam : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் கூட. சமீப காலமாக, இவர் குறித்த செய்திகள் தலைப்பு செய்திகளாக மாறின. அதில் ஒன்று, இவரது விவாகரத்து செய்தி.

விவாகரத்து கேட்ட சங்கீதா:

விஜய்க்கும், சங்கீதாவிற்கும் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு சஞ்சய் மற்றும் சாஷா என இரு மகள்களும் பிறந்தனர். 2021ஆம் ஆண்டு வரை, ஒரே குடும்பமாக ஒன்றாக இருந்த இவர்கள், அதற்கு பிறகு ஒன்றாக எங்குமே வெளியில் வரவில்லை. சங்கீதாவும் லண்டனில் சென்று செட்டில் ஆகிவிட்டதாக கூறப்பட்டது. இவர்களின் பிள்ளைகள் ஜேசனும், சாஷாவும் வெளிநாட்டில் படித்து வந்தது தெரிந்தது. இதற்கிடையில், விஜய்யும் அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்து அரசியல் தலைவரானார். இந்த நிலையில், தற்போது திடீரென சங்கீதா தனது கணவரிடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி விவாகரத்து மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். 

1998ஆம் ஆண்டு, விஜய்க்கும் சங்கீதாவிற்கும் பதிவு திருமணம் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலைஇல், 1999ல் ஆகஸ்ட் மாதம் 25ஆம் தேதி சென்னையில் திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது, சங்கீதாவின் கோரிக்கைகளுள் ஒன்றாக இருந்தது. 

மேலும், 2021ல் விஜய் ஒரு நடிகையுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தது தனக்கு தெரிய வந்ததாகவும், இது தனக்கு மன வேதனையை உண்டாக்கியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். விஜய் தன்னை உணர்ச்சி ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் அதிகமாக புறக்கணிக்க தொடங்கியதாகவும் தாம்பத்திய உறவில் இருந்து விலகி, சமூக மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் தவிர்த்து தன்னிடம் இருந்து பிரிந்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.

தொடர்ந்து, தன்னிடம் இருந்து விஜய் மன ரீதியாக வில்கி வார்த்தையால் அவமதித்ததாகவும், தன்னை கைவிடப்பட்ட நிலக்கு உட்படுத்தியதாகவும் சங்கீதா குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதன் காரணமாக, ஒரே வீட்டில் இருவரும் தனித்தனியே வாழ வேண்டிய நிலை உருவானதாக் தெரிவித்திருந்தார். இந்த விவாகரத்து மனு, பெரும் புயலை கிளப்பியது.

சங்கீதாவின் தந்தை:

சங்கீதாவின் தந்தை சொர்ணலிங்கம், இலங்கையை சேர்ந்த பெரிய தொழிலதிபர்களுள் ஒருவர். 1990களிலேயே ரூ.500 கோடி அளவிற்கு சொத்து மதிப்பு, வைத்திருந்தவர் என கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், இவர் லண்டனில் தொழில் செய்து வந்த பெரும் தொழிலதிபரும் கூட. விஜய், சங்கீதாவை திருமணம் செய்து கொண்ட போது லண்டனில்தான் இருந்தார். விஜய்யை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகுதான், அவர் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார். இதையடுத்து, சென்னையில் விஜய்யுடன் வசித்து வந்தார். 

சங்கீதாவின் சொத்து மதிப்பு..

சங்கீதா, பெரிய தொழிலதிபர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். இவர் பெயரில் சுமார் ரூ.400 கோடி அளவிற்கு சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சங்கீதாவும், அவரது பிள்ளைகளும் விஜய்யை விட்டு பிரிந்த பிறகு லண்டனில் வசித்து வந்தனர். சங்கீதாவிற்கு லண்டனில் பல கோடி மதிப்பிலான நிலம், வீடு உள்ளிட்டவை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

வீடின்றி தவிக்கும் சங்கீதா…?

சங்கீதா, கடந்த மாத இறுதியில் விவாகரத்து மனுவில் பல அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன்பு தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், தான் விஜய்யை பிரிந்த பின்பு லண்டனில் செட்டில் ஆகி விட்டதாகவும், இந்த விவாகரத்து தாக்கல் செய்திருப்பதால் சென்னையில் வீடின்றி தவிப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். கூடவே, தன்னை விஜய் வீட்டில் அனுமதிப்பதில்லை என்றும், தனக்கும் நீலாங்கரை வீட்டில் சம உரிமை இருப்பதால், அந்த வீட்டில் வசிக்க தனக்கு அனுமதி வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுவும், அதிர்ச்சியை உண்டாக்கியது.

சங்கீதாவின் சுதந்திரத்தை தடுத்த விஜய்?

விஜய், 2021ல் வேறு ஒரு நடிகையுடன் உறவில் இருந்ததை கண்டுபிடித்ததாக கூறும் சங்கீதா, தனது நடத்தைகளுக்கு வருத்தம் தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக அவர் எனது சுதந்திரங்களை கட்டுப்படுத்தியதாக கூறியிருக்கிறார். பொருளாதார ஆதிக்கத்தையும், தன்னை விட மேலானவர் என்ற உணர்வையும் விஜய்யின் நடத்தைகள் வெளிப்படுத்தியதாக சங்கீதா தனது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | தாம்பத்தியத்தில் முறிவு... நடிகையுடன் உறவு; விஜய் மீது சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகள்

மேலும் படிக்க | வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறேன்.. நீலாங்கரை வீடு வேணும் - விஜயிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் சங்கீதா!

