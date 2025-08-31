English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாலா கொலிவுட்டில் கண்டெண்ட் டிரிவன் ஸ்டார் ஆகிறார்: இயக்குநர் பாலாஜி சக்திவேல்

செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகும் காந்தி கண்ணாடி திரைப்படத்தின் விளம்பர காட்சிகளிலேயே சினிமா ரசிகர்களின் ஆவலை தூண்டியுள்ளார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 31, 2025, 08:43 PM IST
  • செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி படம் வெளியாகிறது.
  • தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கியவர் இயக்குநர் பாலாஜி சக்திவேல்.

பாலா கொலிவுட்டில் கண்டெண்ட் டிரிவன் ஸ்டார் ஆகிறார்: இயக்குநர் பாலாஜி சக்திவேல்

Gandhi Kannadi Kpy Bala : தமிழ் திரைப்பட உலகில் தனது புதுமையான கதையம்சங்களால் தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கியவர் இயக்குநர் பாலாஜி சக்திவேல். சினிமா இயக்கத்தில் சாதனை படைத்த அவர், தற்போது நடிகராக திகழ்ந்து, இயல்பான மற்றும் உண்மையான நடிப்பால் பாராட்டுகளை குவித்து வருகிறார். எந்த படத்திலும் அவர் தோன்றுவது அந்த படத்துக்கே கூடுதல் நிறைவை வழங்கும் “லக்கி சார்ம்” என்று பாராட்டப்படுகிறார்.

சமீபத்தில் வெளிவந்த குடும்பஸ்தன் மற்றும் டிஎன்ஏ படங்களில் பார்வையாளர்களின் மனதை கவர்ந்த அவர், தற்போது காந்தி கண்ணாடி படத்தின் மூலம் மேலும் ஒரு முறை ரசிகர்களின் இதயங்களை வெல்ல தயாராக இருக்கிறார். செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வெளியாகும் இத்திரைப்படத்தின் விளம்பர காட்சிகளிலேயே சினிமா ரசிகர்களின் ஆவலை தூண்டியுள்ளார்.

படத்தைப் பற்றி பேசும்போது பாலாஜி சக்திவேல் கூறியதாவது:
“நான் பல வருடங்கள் இயக்குநராக இருந்து வந்திருக்கிறேன். நடிகர்களின் மூலம் கதாபாத்திரங்கள் உயிர்ப்பெடுப்பதைப் பார்ப்பது எனக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சி. ஆனால், மறுபுறம் நிற்கும் நடிகராக இருப்பது சுலபமல்ல என்பதைக் கற்றுக் கொண்டேன். நான் இணைந்த ஒவ்வொரு திட்டமும் சிறந்த இயக்குநர்களின் படைப்பாக இருந்தது. அதுபோலவே காந்தி கண்ணாடியை ஷெரீஃப் விவரித்தவுடன் உடனே சம்மதித்தேன். மிகவும் அழகான, உணர்ச்சிமிகு திரைக்கதை அது. இறுதிப் படத்தைப் பார்த்தபோது அவர் எவ்வளவு நன்றாக உருவாக்கியிருக்கிறார் என்பதில் மகிழ்ச்சி.

இந்த படத்தில் கே.பி.வை பாலா நிச்சயமாக கொலிவுட்டின் ‘கண்டெண்ட் டிரிவன் ஸ்டார்’ ஆகப் போகிறார். அர்ச்சனா ஒரு அபாரமான திறமைசாலி, அவருடன் திரை பகிர்ந்தது பெருமையாக இருந்தது. காந்தி கண்ணாடி பார்வையாளர்களுக்கு அற்புதமான அனுபவமாக இருக்கும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.

காந்தி கண்ணாடி திரைப்படத்தை எழுதி இயக்கியிருப்பவர் ஷெரீஃப். தயாரிப்பு ஆதிமூலம் க்ரியேஷன்ஸ் சார்பில் ஜெய்கிரண். படத்தில் கே.பி.வை பாலா, நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் கதாநாயக, கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். பாலாஜி சக்திவேல், அர்ச்சனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசை – விவேக்–மெர்வின், ஒளிப்பதிவு – பாலாஜி கே.ராஜா, திருத்தம் – சிவானந்தீஸ்வரன்.

இந்தப் படம் வரும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி சக்தி பிலிம் பேக்டரி பி.சக்திவேலன் அவர்களால் தமிழகமெங்கும் வெளியிடப்படுகிறது.

