English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

Kumki 2 Movie Update: 13 வருடங்கள் பிறகு தற்போது கும்கி 2 படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 13, 2025, 07:49 PM IST
  • 13 வருடங்கள் பிறகு தற்போது கும்கி 2
  • மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது
  • ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Trending Photos

அடுத்த மாதம் ராசியை மாற்றும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
அடுத்த மாதம் ராசியை மாற்றும் குரு.. 3 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் தொடங்கும்
சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருக்கும்
camera icon6
Mercury transit
சித்திரை நட்சத்திரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருக்கும்
அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
camera icon7
Anushka Shetty
அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
சிம்மத்தில் சுக்கிரன்: செப்டம்பர் 15 முதல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை!
camera icon6
Sukkiran
சிம்மத்தில் சுக்கிரன்: செப்டம்பர் 15 முதல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை!
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

Kumki 2 Movie Latest Update: தமிழ் திரையுலகில் யானையை மையமாக கொண்டு மனதில் நிற்கும் கதை சொல்லப்பட்ட படம் “கும்கி”, பதிமூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு அதன் அடுத்த பாகமாககும்கி 2” வெளியாகவுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

முதல் பாகத்தில் பார்வையாளர்களை உணர்ச்சியால் உருக்கி, விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியை பெற்ற “கும்கி” திரைப்படம், இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் நிலைத்திருக்கிறது. அந்த வெற்றியைக் தொடர்ந்து, மேலும் பரபரப்பான கதைக்களத்துடன்கும்கி 2” உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தை பிரபு சாலமன் இயக்குகிறார், ஒரு குழந்தைக்கும், சிறிய யானைக்கும் இடையேயான பிணைப்பு தான் இப்படத்தின் மையக்கரு என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. கதாநாயகனாக நடிகர் மதி அறிமுகமாகிறார், அவரது கடினமான உழைப்புக்கும், பொறுமைக்கும் பெரிய அளவில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்று படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

இயற்கை, மனிதன், மற்றும் யானைகளின் உறவுகளை மையமாகக் கொண்டு கதையை உருவாக்கியுள்ளார் இயக்குனர் பிரபு சாலமன். படம் முழுக்க பரபரப்பான சம்பவங்களும், இதமான உணர்வுகளும் இணைந்து நகரும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.

முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ளார். நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசை அமைப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். யானைகளை மையமாகக் கொண்ட காட்சிகள், பரந்த காடு மற்றும் இயற்கை அழகுகளை பதிவு செய்த காட்சியமைப்புகள், “கும்கி 2”-இன் சிறப்பாக இருக்கும்.

பென் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் பென் மருதர் சினி என்டர்டெய்ன்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில், ஜெயந்திலால் காடா மற்றும் தவல் காடா இணைந்து வழங்கும் “கும்கி 2”, விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. கும்கி படத்தின் ரசிகர்கள் முதல் Gen z கிட்ஸ்கள் கொண்டாடும் வகையில் “கும்கி 2” திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

மதி, ஷ்ரிதா ராவ், ஆன்ட்ரூஸ், அர்ஜுன் தாஸ், ஆகாஷ், ஹரிஷ் பேரடி, ஸ்ரீநாத் மற்றும் பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

தொழில்நுட்ப குழு விவரம்:

இயக்கம் - பிரபு சலமான்

தயாரிப்பு - ஜெயந்திலால் காடா, தவல் காடா

இசை - நிவாஸ் கே பிரசன்னா

ஒளிப்பதிவு - சுகுமார்

படத்தொகுப்பு - புவன்

கலை வடிவமைப்பு - விஜய் தென்னரசு

சண்டை - Stun சிவா

ஆடை வடிவமைப்பு - VP. செந்தில் அழகன்

தயாரிப்பு நிர்வாகம் - ஜெ. பிரபாஹர்

ஸ்டில்ஸ் - சிவா

ப்ரோமோஷன் - சினிமா பையன்

பி.ஆர்.ஓ - யுவராஜ்

 

மேலும் படிக்க | கமல் ஹாசன் 237 படம்: மிகப்பெரிய அதிரடி அப்டேட் வெளியீடு, ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட் 

மேலும் படிக்க | லோகா படம் பிடித்ததா? அதே போல சூப்பர் ஹீரோ படங்கள்...எந்த OTTல் பார்க்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kumki 2Prabhu SalomonKumki 2 First Look

Trending News