  ஆளை விடுங்கடா சாமி.. வடிவேலுவை சமாளிக்க முடியல.. சோனா ஓபன் டாக்

ஆளை விடுங்கடா சாமி.. வடிவேலுவை சமாளிக்க முடியல.. சோனா ஓபன் டாக்

குசேலன் படத்திற்கு பின் வடிவேலு உடன் நடிக்க எக்கச்சக்க பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் வேண்டாம் என்று நடிகை சோனா தெரிவித்துள்ளது, தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:36 AM IST
  • வடிவேலுவ சமாளிக்க முடியவில்லை
  • யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி
  • சினிமாவில் படுத்துக்கூட சம்பாதிக்கலாம்

ஆளை விடுங்கடா சாமி.. வடிவேலுவை சமாளிக்க முடியல.. சோனா ஓபன் டாக்

நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளியான பூவெல்லாம் உன் வாசம் படத்தின் மூலம் திரை வாழ்க்கை தொடங்கினார் நடிகை சோனா. இவயர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என பல மொழிகளில் நடித்து பிரபலமான நடிகை ஆவார்.

Add Zee News as a Preferred Source

கவர்ச்சி நடிகை சோனா

பல கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்துள்ள நடிகை சோனா, பல காமெடி ரோல்களில் பிரபலமான பல நகைச்சுவை நாயகர்களுக்கு ஜோடியாகவும் நடித்துள்ளார். அந்த வரிசையில் வைகைபுயல் வடிவேலும் (Vaigaipuyal Vadivelu) ஆவார். வடிவேலுவுடன் சேர்ந்து கடைசியாக இவர் நடித்த திரைப்படம் குசேலன். இந்த படத்தில் வடிவேலுவுக்கு மனைவிவாக நடித்திருப்பார் நடிகை சோனா. இந்த படத்தின் மூலம் இவர் இன்னுமும் இவர் மக்களிடையே பிரபலமானார். ஆனால், இந்த படத்திற்கு பிறகு நடிகை சோனா (Actress Sona) திடீரென படங்களில் நடிப்பதை விட்டுவிட்டு கனிமொழி என்கிற படத்தை தயாரித்து தயாரிப்பாளராக அறிமுகமானார். எனினும், படம் ஓடாத காரணத்தால், முழு கவனத்தையும் நடிப்பின் மீது செலுத்த ஆரம்பித்தார்.

ஆனால், படங்களில் சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காத காரணத்தால், சில சீரியல்களில் எதிர்முனை கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

காஸ்டிங் கவுச் போன்ற பிரச்சனை

இந்நிலையில் தற்போது ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்திருந்த நடிகை சோனா, சில அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை பகிரங்கமாக பகர்ந்துக் கொண்டார். அதில் பேசியிருந்த நடிகை சோனா, நான் சினிமா திரையில் அடியெடுத்து வைத்த போது என்ன செய்வது, எப்படி நடிப்பது, எப்படி வாய்ப்புகளை பெறுவது, காஸ்டிங் கவுச் போன்ற பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று எதுவுமே தெரியமல் இருந்தேன். இரண்டு நாட்கள் ஷூட்டிங் செல்வேன், ஆனால் எனக்கு அங்கு ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டும், பின்னர் என்ன தயவு செய்து விட்டுவிடுங்கள் அய்யா என்று காலில் விழுந்து அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிடுவேன். இதில் ஒரு சில பிரச்சனைகளை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று கூட எனக்கு அப்போது தெரியவில்லை.

சினிமாவில் படுத்துக்கூட சம்பாதிக்கலாம்

இப்படி ஒன்றின் பின் ஒரு பிரச்சனை வர, அப்போது தான் எனக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான குசேலன் திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதுமட்டுமின்றி அந்த நேரத்தில் ஒரு பிரபலமான பத்திரிக்கையின் முதல் பக்கத்தில் என்னுடைய புகைப்படமும் வந்தது. அதைப்பார்த்து நாம் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். ஆனால், அந்த பத்திரிக்கையில் நான் சாய்வாக படுத்து இருக்கும் போட்டோ ஒன்றை போட்டு, அதில்  சினிமாவில் படுத்துக்கூட சம்பாதிக்கலாம் என கேப்ஷன் போட்டிருந்தார்கள். அதைப்பார்த்து நான் மிகவும் வருதப்பட்டு உடைந்து விட்டேன் என்றார்.

வடிவேலுவ சமாளிக்க முடியவில்லை

அதுமட்டுமின்றி, குசேலன் படத்தில் வடிவேலுக்கு மனைவியாக நடித்த பிறகு தனக்கு ஏராளமான படங்களில் நடிக்க வாய்ப்புகள் வந்தும் அவற்றை வேண்டாம் என மறுத்துவிட்டேன். மேலும் இந்த படத்திற்கு பிறகு எனக்கு ஏறக்குறைய 16 படம் வடிவேலுவுடன் மட்டுமே சேர்ந்து நடிக்க வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. ஆனால், "என்ன ஆள விடுங்கடா சாமி" என்று கூறிவிட்டு ஒரு படம் கூட அவருடன் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. என்னால் வடிவேலுவ கொஞ்சம் கூட சமாளிக்க முடியவில்லை. இது நான் ரொம்ப ஓப்பனாக பேச முடியாது, மேலும் அதை நான் விரும்பவில்லை. சுய மரியாதை எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்று சோனா கூறி கருத்து தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

