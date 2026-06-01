/குஷ்பு மகள் கல்யாணம்..ரசிகர்கள் கேட்க துடிக்கும் ‘அந்த’ கேள்வி! என்ன தெரியுமா?

Avantika Wedding : கோலிவுட்டில் எப்போதும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் ஜோடி, சுந்தர்.சி-குஷ்பு ஜோடிதான். இவர்களுக்கு அவந்திகா என்ற மகள் உள்ளார். இவர் நடிகையும் கூட. இவரது திருமணம் குறித்த பேச்சு தான் தற்போது இணையத்தில் ஹாட் டாபிக்காக உள்ளது.
குஷ்புவின் மூத்த மகளாக இருக்கும் அவந்திகாவிற்கு நடிப்பதிலும் கூட ஆர்வம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில்தான், சினிமாவிற்குள் வந்த கையோடு அவர் திருமணமும் செய்து கொள்ள இருக்கும் தகவல் வெளியானது.
அவந்திகாவை ஷ்ரவன் சீனிவாசன் என்பவர் திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார். இவர்களுடையது காதல் திருமணமாகும். இரு வீட்டாரின் சம்பந்தத்துடன் திருமணம் செய்து வைக்க முடிவெடுக்கப்பட்டதை எடுத்து ஷ்ரவன் மெர்சன்ட் நேவியில் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வருவதாக குஷ்பு ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார். அவந்திகா - ஷ்ரவன் தம்பதியின் திருமணத்திற்கு தவறாமல் வந்து விடுமாறு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு குஷ்பு திருமண அழைப்பிதழை குடும்பத்துடன் சென்று வழங்கினார்.
சினிமாவில் கமர்சியல் இயக்குனராக இருக்கும் சுந்தர்.சியும், திரையுலகில் உச்சத்தில் இருந்த நடிகை குஷ்புவும் கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுடையதும் காதல் திருமணமாகும். முறைமாமன் படத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்த சுந்தர்சியும் குஷ்புவும் அப்போது காதலித்தவர்கள்.
காதலிப்பவர்கள் வழக்கமாக தங்களது காதலியிடம் பிரபோஸ் செய்யும்போது, “ஐ லவ் யூ”என்பார்கள், அல்லது “எனக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது” என்பார்கள். ஆனால் சுந்தர் சி குஷ்புவிடம் அப்படி எல்லாம் எதுவும் சொல்லவில்லையாம். மாறாக, உனக்கும் எனக்கும் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தை யார் மாதிரி இருக்கும் என்று கேட்டாராம்.
இதைக் கேட்டவுடன் குஷ்புவுக்கு சிரிப்புதான் வந்ததாம். என்ன இவர் நேராக ஐ லவ் யூ என்று சொல்லாமல் இப்படி சுற்றிவழித்து சொல்கிறார் என யோசித்தாராம். இருப்பினும் தனக்கு ஏற்கனவே அவர் மீது பீலிங்ஸ் வந்து விட்டதால், போனால் போகுது என்று அவரை காதலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இந்த விஷயத்தை குஷ்பு ஒரு நேர்காணலில் பகிர்ந்திருந்தார்.
அவந்திகா தற்போது காதல் திருமணம் தான் செய்து கொள்ளப் போகிறார். இவருக்கும், இவரை திருமணம் செய்து கொள்ள போகும் ஷ்ரவன், நேராக ஐ லவ் யூ சொன்னாரா அல்லது சுற்றி வளைத்து காதலை சொன்னாரா என்பது ரசிகர்களின் சுவாரசிய கேள்வியாக இருக்கிறது.
சுந்தர்.சி - குஷ்பு தம்பதிக்கு அவந்திகா மட்டுமின்றி, ஆனந்திகா என்ற மற்றொரு மகளும் இருக்கிறார். இவர்தான் டபுள் ஆகுபென்சி படத்தின் கிரியேட்டிவ் ப்ரொட்யூசர். இவரும் அக்கா அவந்திகாவின் திருமண வேலைகளில் பிசியாக வலம்வருகிறார். சுந்தர்.சி-குஷ்புவின் இரு மகள்களும் சமூக வலைதளங்களிலும் மாடல்களாக இருக்கின்றனர்.
அவந்திகாவைத் திருமணம் செய்யப் போகும் நபர் ஷ்ரவன் சீனிவாசன். இவர் மெர்சன்ட் நேவியில் (Merchant Navy) அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுடையது இரு வீட்டாரால் சம்மதிக்கப்பட்ட காதல் திருமணமாகும்.
குஷ்புவின் இளைய மகள் ஆனந்திகா, சமீபத்தில் வெளியான 'டபுள் ஆகுபென்சி' (Double Occupancy) என்ற திரைப்படத்தின்/வெப் சீரிஸின் கிரியேட்டிவ் ப்ரொட்யூசராக (Creative Producer) பணியாற்றியுள்ளார்.
இவர்களுக்கு அவந்திகா மற்றும் ஆனந்திகா என இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இருவரும் லண்டனில் சினிமா மற்றும் நடிப்புத் துறை சார்ந்த உயர் படிப்புகளை முடித்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.