குஷி ரீ-ரிலீஸ்: கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா பாடலை பார்த்து..SJ சூர்யா கொடுத்த ரியாக்ஷன்!

SJ Suryah Reaction Kattipudi Song : தமிழ் திரையுலகில், கடந்த சில வருடங்களாகவே, ஏற்கனவே ரிலீஸான திரைப்படங்கள் மீண்டும் ரிலீஸாகி வருவது வழக்கமாகி வருகிறது. அதிலும், விஜய் படங்கள் மட்டும் கடந்த ஒன்றரை வருடத்தில் இரண்டு படங்கள் ரீ-ரிலீஸாகி விட்டது. தற்போது அந்த லிஸ்டில் குஷி படமும் சேர்ந்துள்ளது.
குஷி ரீ-ரிலீஸ்:
விஜய் நடித்ததில் பெரிய ஹிட் அடித்த ரொமான்டிக் காமெடி படமாக இருந்தது குஷி. இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ஜோதிகா நடித்திருந்தார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் விஜயகுமார், மும்தாஜ், விவேக், நிழல்கள் ரவி உள்ளிட்ட போல நடித்திருந்தனர். காதலிக்கும் இருவர், தங்களது ஈகோவை காரணமாக காட்டி அந்த காதலை தெரிவிக்காமல் இருந்து கடைசியில் ஒன்று சேர்வதுதான் குஷி படத்தின் கதை.
25 வருடங்கள் கழித்து, குஷி படம் மீண்டும் ரீலீஸ் ஆக இருக்கிறது. வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் இந்த படத்தின், பத்திரிக்கையாளர்களுக்கான ஷோ சமீபத்தில் நடந்தது.
எஸ் ஜே சூர்யா கொடுத்த ரியாக்ஷன்!
இந்த படம் அப்போதைய இளசுகளில் இருந்து இப்போதைய பெருசுகள் வரை அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தது. குறிப்பாக இப்படம் ஹிட் அடிக்க பெரிய காரணம், அதில இடம் பெற்றிருந்த “கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா” என்கிற கவர்ச்சி பாடல்தான். பத்திரிக்கையாளர்களுக்காக திரையிடப்பட்ட இந்த படத்தை அவர்களுடன் சேர்ந்து படத்தின் இயக்குனர் எஸ் ஜே சூர்யாவும் பார்த்தார். தற்போது இப்பாடலுக்கு அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
வைரலாகும் வீடியோ..
இந்த வீடியோவில், முதலில் ஸ்கிரீனில் கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா பாடல் ஓட, அப்படியே எஸ்.ஜே.சூர்யா பக்கம் கேமரா திரும்புகிறது. ஆரம்பத்தில் திருதிருவென முழிக்கும் அவர், பின்பு சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் முகத்தை மூடிக்கொண்டு சிரிக்கிறார். அருகில் இருப்பவர்களும் சிரித்தனர். க்யூட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
#Kushi Re-Release: #SJSuryah's reaction while watching Kattipudi song at yesterday's press meet
He himself feels embarrassed pic.twitter.com/9JzQDVAd7n
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 21, 2025
பாடலுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்..
படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் குறித்து, ஷோ முடிந்த பிறகு எஸ்.ஜே.சூர்யா பேசினார். அப்போது, இந்த பாடலுக்கு தனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த பாடல் குறித்து பேசினார். பழைய பாடலான ‘செந்தமிழ் தேன்மொழியா..நிலாவென சிரிக்கும் மலர்கொடியா..’ என்பதுதான் தனக்கு கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா பாடலின் இன்ஸ்பிரேஷன் என்று கூறினார். குஷி படத்தின் இசையமைப்பாளர் தேவாவிடம் இந்த பாடலை எடுத்து சென்று, இதை வேறு வர்ஷன் பாடலாக உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டதாகவும், அவரும் அதனை ‘கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா’ பாடலாக உருவாக்கியதாகவும் கூறியிருந்தார் எஸ்.ஜே.சூர்யா.
“ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன்..”
தான், குஷி படத்தை எடுத்த சமயத்தில் அதை அவ்வளவாக என்ஜாய் செய்து தியேட்டரில் பார்க்க முடியவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் எஸ்.ஜே.சூர்யா. அது ஆடியன்ஸிற்கு பிடித்தால் போதும், என்று அப்போது யோசித்ததாகவும் இப்போது, இத்தனை வருடங்கள் கழித்து இப்படத்தை நேரில் பார்க்கும் போது தான் அதை ரொம்பவும் அனுபவித்து பார்த்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | விஜய் மனைவியிடம் இவ்ளோ சொத்து இருக்கா? அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | விஜயின் குஷி படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ