  குற்றம் புரிந்தவன் வெப் சீரிஸ் எப்படி உள்ளது? விமர்சனம்!

Kutram Purinthavan: குற்றம் புரிந்தவன் வெப் சீரிஸ் எப்படி உள்ளது? விமர்சனம்!

செல்வமணி முனியப்பன் இயக்கத்தில் பசுபதி, விதார்த், லிசி ஆண்டனி நடித்து இருக்கும் வெப் சீரிஸ் குற்றம் புரிந்தவன். தற்போது சோனி லிவ் தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 5, 2025, 12:33 PM IST
  • செல்வமணி முனியப்பனின் குற்றம் புரிந்தவன்.
  • சோனி லிவ் தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
  • திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Kutram Purinthavan: குற்றம் புரிந்தவன் வெப் சீரிஸ் எப்படி உள்ளது? விமர்சனம்!

தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து பல்வேறு வெப் தொடர்கள் வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த வாரம் சோனி லிவ் தமிழில் வெளியாகி உள்ள வெப் சீரிஸ் குற்றம் புரிந்தவன். செல்வமணி முனியப்பன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் இந்த தொடரில் பசுபதி, விதார்த், லிசி ஆண்டனி, லட்சுமி பிரியா சந்திர மௌலி, மூணார் ரமேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ஃபாரூக் பாஷா ஒளிப்பதிவு செய்ய, கதிரேஸ் அழகேசன் எடிட்டிங் பணிகளையும், பிரசாத் எஸ் என் இசையும் அமைத்துள்ளனர். மொத்தம் ஏழு எபிசோடுகள் கொண்ட இந்த தொடர் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | ’ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ படத்தையடுத்து..ரியோ நடிக்கும் ராம் in லீலா படம்!

வெப் தொடரின் கதை 

அரசு மருத்துவமனையில் மாத்திரை வழங்குபவராக பணிபுரியும் பசுபதி விரைவில் ஓய்வு பெற இருக்கிறார். ஓய்வு பெற்றவுடன் வரும் பணத்தை வைத்து தனது பேரனுக்கு முக்கியமான ஆபரேஷன் செய்ய திட்டமிடுகிறார். அந்த சமயத்தில் அவரது பக்கத்து வீட்டில் உள்ள மெர்சி என்ற சிறுமி காணாமல் போகிறார். மேலும் அந்த பகுதியில் இரண்டு சிறுமிகள் ஏற்கனவே காணாமல் போய் உள்ளனர். இதனை போலீசார் விசாரணை செய்கின்றனர். ஆனால் மெர்சி காணாமல் போனதற்கும் பசுபதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருப்பது பின்னால் காட்டப்படுகிறது. இறுதியில் அந்த சிறுமிக்கு என்ன ஆனது? யார் இதனை செய்தார்கள்? போலீசார் இதனை கண்டுபிடித்தார்களா இல்லையா? என்பதே குற்றம் புரிந்தவன் படத்தின் கதை. 

வித்தியாசமான கதைக்களம்

தமிழில் பல்வேறு வெப் தொடர்கள் வெளியாகி இருந்தாலும் ஒரு சிலவை மட்டுமே நமது மனதில் நிற்கும். அந்த வகையில் அனைவரது மனதிலும் இடம் பிடிக்கும் ஒரு தொடராக குற்றம் புரிந்தவன் உள்ளது. ஒவ்வொரு எபிசோடின் தொடக்கமும் அடுத்த எபிசோடுக்கான லீடும் கச்சிதமாக உள்ளது. செல்வமணி முனியப்பன் அற்புதமான திரைக்கதையின் மூலம் நம் அனைவரையும் கட்டிப் போடுகிறார். அடுத்தடுத்த எபிசோடுகளில் என்ன ஆகும் என்ற பதற்றம் இந்த தொடர் பார்க்கும்போது நமக்கு ஏற்படுகிறது. 

இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த தொடரில் நடித்துள்ள அனைவரின் அடிப்பும் தான். பசுபதி தான் ஒரு சிறந்த கலைஞன் என்பதை இந்த வெப் தொடரில் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார். தாய் தந்தை இல்லாத தங்களது பேரனுக்காக வாழ்ந்து வரும் இவர்கள் எந்த எல்லைக்கும் போவார்கள் என்பதை தனது நடிப்பின் மூலம் உணர்த்துகிறார். பசுபதியின் மனைவியாக வரும் லிஸி ஆண்டனியும் நிறைய இடங்களில் சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 

காவல்துறையில் பணிபுரியும் டிரைவராக வரும் விதார்த் அந்த கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளார். மேலதிகாரிகளின் ஆதிக்கத்தால் அவர் படும் துன்பங்களை காட்டும் காட்சிகள் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. மெர்சியின் அம்மாவாக வரும் லட்சுமி பிரியா சந்திர மௌலிக்கு நல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைத்துள்ளது, அதனை கச்சிதமாக பயன்படுத்தியுள்ளார். மேலும் படத்தில் வரும் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்கள் கூட நன்றாக நடித்திருந்தனர். 

ஒரு திரில்லர் வெத்தொடரின் வெற்றிக்கு அந்த கொலையை கடைசி வரை யார் செய்திருப்பார்கள் என்பதை ரசிகர்கள் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் குற்றம் புரிந்தவன் ஒவ்வொரு எபிசோடிலும் யோசிக்க வைக்கிறது. ஒளிப்பதிவு, இசை, எடிட்டிங் என அனைத்தும் இந்த தொடருக்கு கச்சிதமாக உதவியுள்ளது. நிச்சயம் சமீபத்திய ஆடுகளில் வெளியான வெப் தொடர்களில் சிறந்த ஒன்று குற்றம் புரிந்தவன்.

மேலும் படிக்க | பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் AVM சரவணன் காலமானார்

