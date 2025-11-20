English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • "லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு": வரலாற்று உண்மையைத் திரையில் கொண்டு வரும் தயாள் பத்மநாபன்

"லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு": வரலாற்று உண்மையைத் திரையில் கொண்டு வரும் தயாள் பத்மநாபன்

“லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு” என்ற தலைப்பில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்பொழுது சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:57 PM IST
  • படப்பிடிப்பு சென்னையில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
  • வரலாற்றின் மர்ம முடிச்சுகளை அவிழ்க்கும்.
  • இத்திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.

"லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு": வரலாற்று உண்மையைத் திரையில் கொண்டு வரும் தயாள் பத்மநாபன்

உண்மைச் சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்ட தனது சிறப்பான திரைக்கதைகளால் தமிழ் திரையுலகில் பெரிதும் பாராட்டப்பட்ட இயக்குநர் தயாள் பத்மநாபன், தற்போது தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய "லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு" என்ற சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வை மையமாக வைத்துப் புதிய திரைப்படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார்.

லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்குஎன்ற தலைப்பில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்பொழுது சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மெகா பிராஜெக்டில், வரலாற்று ஆய்வாளர் மற்றும் திராவிட இயக்கச் சிந்தனையாளர் திரு. சுப. வீரபாண்டியன் அவர்கள் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில் “Best Director Award” (Tamil) விருதினைப் பெற்றுள்ள இயக்குநர் தயாள் பத்மநாபன், இந்தப் புதிய முயற்சி குறித்துக் கூறியதாவது: தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கொலை வழக்கு தான் இந்த 'லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு'. இந்தக் கொலை வழக்கு பற்றிப் பல ஆராய்ச்சிகளைத் தழுவியே இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தக் கொலை வழக்கின் உண்மைச் சம்பவங்கள், இதற்குப் பின்னால் அமைந்திருக்கும் மர்மங்களைப் பற்றி இன்னும் உண்மைத்தன்மையுடன் கொண்டு வருவதற்காக ஐயா சுப. வீரபாண்டியன் அவர்களும் இந்தப் படத்திற்காக இணைந்துள்ளது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தைக் கொடுத்திருக்கிறது. அடிப்படையில் சுப.வீ அவர்கள் ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர். ஆகையால் இந்தக் கதையை மேலும் உண்மைத் தன்மையுடன் கொண்டு வருவதற்கு அவரது பங்களிப்பு பெருந்துணையாக உள்ளது என்றார்.

தயாள் பத்மநாபன் இந்தப் படத்தில் இயக்குநராக மட்டுமன்றி, D Pictures சார்பில் இணை தயாரிப்பாளராகவும் பங்களித்துள்ளார்.

லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு” திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் வெற்றி, ரங்கராஜ் பாண்டே, பிரிகிடா, லிஸ்ஸி ஆன்டனி, சரவணன், லொள்ளு சபா மாரண், இலவரசு மற்றும் கவிதா பாரதி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

படப்பிடிப்பு சென்னையில் தொடங்கி, தொடர்ந்து சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. வரலாற்றின் மர்ம முடிச்சுகளை அவிழ்க்கும் இத்திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.

தொழில்நுட்பக் குழு :

தயாரிப்பு நிறுவனம்: 2M Cinemas

தயாரிப்பாளர்: K.V. சபரீஷ்

இணை தயாரிப்பாளர்: தயாள் பத்மநாபன் (D Pictures)

கதை & இயக்கம்: தயாள் பத்மநாபன்

திரைக்கதை & வசனம் : கவிதா பாரதி & தயாள் பத்மநாபன்

ஒளிப்பதிவு: M.V. பனீர்செல்வம்

படத்தொகுப்பு : V. பூபதி

இசை & பின்னணி இசை: தர்புகா சிவா

தயாரிப்பு வடிவமைப்பு: அன்பு

மேக்கப்: குப்புசாமி

ஆடை வடிவமைப்பு: ரமேஷ்

தயாரிப்பு நிர்வாகி: மரியப்பன்

மக்கள் தொடர்பு : ரேகா

