ரோபோ சங்கர் பேசிய கடைசி வார்த்தை..எப்போதும் சாெல்லாத ஒன்று-இறக்கும் முன் சொன்னாராம்!

Last Words Of Robo Shankar Before Death : தமிழ் திரையுலகில், தனது கடின உழைப்பால் மேலே வந்து தன்னை நட்சத்திரமாக உயர்த்திக்கொண்டவர், ரோபோ சங்கர். 46 வயதில், இவர் காலமாகி இருப்பது, திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவர் கடைசியாக பேசிய வார்த்தை என்ன என்பதை ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.
ரோபோ சங்கர் காலமானார்:
தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நட்சத்திரமாக இருந்தவர், ரோபோ சங்கர். சமீபத்தில் மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்பட்டு, உடல் எடை குறைந்து ஆளே உருகுலைந்து போனார். இவருக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்ததால், இந்த மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது. இதனால், அன்றுடன் குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்தினார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, ரோபோ சங்கருக்கு மீண்டும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்கிறது. இதையடுத்து, அவரை சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு ஆரம்பத்தில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகளுக்கு உடல் ஒத்துழைக்காமல் இருந்ததாக தெரிகிறது.
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அன்று இரவே, நிலைமை கொஞ்சம் கடினமானதால் இவரை அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்துள்ளனர். அங்கு, வெண்டிலைட்டர் உதவியுடன் ராேபோ சங்கருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடந்த செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி இரவு 8.30 மணியளவில் ரோபோ சங்கர் காலமானதாக அவரது தரப்பில் இருந்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவரது உயிரிழப்பிற்கு காரணம், உடல் பாகங்கள் செயலிழந்ததுதான் என்று கூறப்பட்டது.
கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை..
ரோபோ சங்கரை, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கும் முன் அவர் பேசியது குறித்து அவரது அண்ணன் பத்திரிகைகளுக்கு பேசியிருந்தார். ரோபோ சங்கர் எப்போதும், தூக்கமே வரவில்லை என்று கூறுவாராம். காலையில் 8 மணிக்கு படப்பிடிப்பிற்கு போக வேண்டும் என்றால், 4 மணிக்கே எழுந்து விட்டு, ‘தூக்கமே வரலை’ என்று கூறி டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பாராம். படப்பிடிப்பிற்கு போகும் வரை அப்படியே அமர்ந்திருப்பாராம். அன்று கடைசியாக 'எனக்கு தூக்கம் வருது..நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்க போறேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு சென்றதாகவும், அதுதான் அவர் கூறிய கடைசி வார்த்தை என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
கடைசி ஆசை..
ரோபோ சங்கருக்கு, இந்திரஜா என்கிற மகள் இருக்கிறார். இவருக்கு திருமணமாகி, சமீபத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தைக்கு நட்சத்திரன் என்று பெயரிட்டனர். இந்த குழந்தைக்கு காதணி விழா நடத்த இருந்தனர். இதற்கான பத்திரிகைகள் அடிக்கப்பட்டு, சில பிரபலங்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த விழா நடக்க இருப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான், ரோபோ சங்கர் காலமானார். தன் பேரனுக்கு, காது குத்த வேண்டும் என்று நினைத்த அவர், கடைசியில் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலேயே சென்று விட்டார். இந்த தகவல், ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
ரோபோ சங்கருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய பிரபலங்கள்!
ரோபோ சங்கர், யாருடன் எல்லாம் நடித்திருக்கிறாரோ-அவர்களுடன் எல்லாம் உண்மையாகவே நெருங்கிய நட்பு பாராட்டினார். அவர் தொடர்ச்சியாக பணிபுரிந்த தொலைக்காட்சியில், அவருடன் சேர்ந்து வேலை பார்த்தவர்கள் அனைவரும் அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர். நடிகர்கள் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், ராதாரவி, பாடலாசிரியர் சினேகன், நாஞ்சில் விஜயன் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பலர் அவருக்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். எப்போதும் அவரது குடும்பத்தை பலர் மகிழ்வாகவே பார்த்துள்ளனர். அனைவரும், ரோபோ சங்கரை இழந்து அழுது கொண்டே இருந்ததும், அவர்களை ஆறுதல் படுத்த முடியாமல் அருகில் இருந்தவர்கள் தவித்ததும் பலரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.
மேலும் படிக்க | ரோபோ சங்கருக்கு என்ன ஆனது? திடீர் மரணத்திற்கு இதுதான் காரணமா?
மேலும் படிக்க | ரோபோ சங்கர் மறைவு.. மண்ணெண்ணெய் தான் முதல் காரணமே.. அதிர்ச்சி தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ