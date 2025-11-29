English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அபிநய் காதலித்த நடிகை..? இறந்த பின்பு அவர் போட்டிருக்கும் போஸ்ட்! வைரலாகும் பதிவு..

அபிநய் காதலித்த நடிகை..? இறந்த பின்பு அவர் போட்டிருக்கும் போஸ்ட்! வைரலாகும் பதிவு..

Late Actor Abhinay Love Story : அபிநய், தன்னை உருகி உருகி காதலித்ததாக ஒரு துணை நடிகை பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 29, 2025, 01:27 PM IST
  • உயிரிழந்த பிரபல நடிகர்
  • காதலித்ததாக போஸ்ட் போட்ட நடிகை
  • வைரலாகும் பதிவு..

Trending Photos

U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
camera icon8
U19 Asia Cup
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
பெண்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியின் பிறந்தநாள் பரிசு! ரூ.1000 யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியின் பிறந்தநாள் பரிசு! ரூ.1000 யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. UIDAI புதிய விதிமுறைகள் இதோ!
camera icon7
Aadhaar card
ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. UIDAI புதிய விதிமுறைகள் இதோ!
பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?
camera icon12
Pongal Gift
பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?
அபிநய் காதலித்த நடிகை..? இறந்த பின்பு அவர் போட்டிருக்கும் போஸ்ட்! வைரலாகும் பதிவு..

Late Actor Abhinay Love Story : பிரபல துணை நடிகர் அபிநய், சில நாட்களுக்கு முன்பு உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவர் குறித்து துணை நடிகை ஒருவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு, வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகர் அபிநய்:

தனுஷுடன் ‘துள்ளுவதோ இளமை’ படத்தில் அறிமுகமானவர், அபிநய். சினிமாவில் துணை நடிகராக வலம் வந்த இவர், தமிழ் மட்டுமன்றி மலையாள படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இவர், சிங்கார சென்னை, பொன் மேகலை உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோவாகவும் நடித்துள்ளார். இவர் நடித்த கதாப்பாத்திரங்களை தாஸ், என்றென்றும் புன்னகை உள்ளிட்ட படங்களில் பார்க்கலாம். இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலானது.

ஆள் அடையாளமே தெரயாமல் உருகுலைந்து போன அபிநய், தன் சிகிச்சைக்கு நிதி உதவி வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார். இதையடுத்து, அவருக்கு சில உதவிகள் கிடைத்தன. ஆனால், சிகிச்சைகள் பலனளிக்காததால், நவம்பர் 10ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

காதலித்தாக கூறும் நடிகை:

அபிநய், துணை நடிகை ஒருவரின் மகன். அவரது தாயின் பெயர் ராதாமணி. இவர், அபிநய் நோய்வாய்ப்பட்ட சில நாட்களில் உயிரிழந்து விட்டார். அபிநய்யும் யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் தனியாக வாழ்ந்து வந்தார். தற்போது, அவர் தன்னை உருகி உருகி காதலித்ததாக துணை நடிகை ஒருவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அவர் தான் வெளியிட்டிருக்கும் போஸ்டில், “உருகி உருகி காதலித்தான்..அவன் காதலை நிராகரித்தேன்..” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து, அவர் அழகாக இருந்ததால், பயத்தில் அவரை நிராகிரித்ததாகவும், அவரது தாயை அழைத்து தன்னிடம் பேச சொன்னதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இறுதியில், நட்பு கூட வேண்டாம் என்று கூறி தன்னுடனான தொடர்பு அனைத்தையும் துண்டித்து விட்டதாகவும், உடல்நலம் குன்றிய போது தன்னை மீண்டும் தொடர்பு கொண்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

முழுமையாக கூறியிருப்பது: “உருகி உருகி காதலித்தான்..அவன் காதலை நிராகரித்தேன்..நான் பயப்படுகிறேன் என நினைத்து அவன் அம்மாவையும் அழைத்து வந்தான்.உண்மையில் இப்போதுதான் பயம் இன்னும் அதிகரித்தது..பல பொது நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக கலந்துகொண்டோம்..ஆனால் அவன் மீது காதல் வரவில்லை பயம் தான் அதிகரித்தது..என் பயத்திற்கு காரணம் அவன் அழகு..இவ்வளவு அழகாக இருப்பவன் என்னை ஏன் காதலிக்க வேண்டும் என்று என்மீதான தாழ்வு மனப்பான்மை..காதல் வேண்டாம் அபி நட்பே போதும் என்றேன், மறுத்தான் எவ்வளவோ சொன்னேன் குடிப்பழக்கத்தை விடும்படி அவன் கேட்கவில்லை..அம்மாதான் பாவம் உன்னை திருமணம் செய்தால் அவன் திருந்திவிடுவான் நீ வருந்தாதே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். அவனையும் குடியை விட சொல்லி கெஞ்சினார்கள் ,முடியாது என்று மறுத்தான் காதலா மதுவா என்ற போராட்டத்தில் மதுவை மட்டும் பற்றி கொண்டான்..அன்று நடந்த சண்டை நான் செத்தா கூட என் முகத்தில் முழிக்காதே நீ செத்தாலும் நான் வருவேன் என்று நினைக்காதே என்று சொல்லி சண்டையிட்டு பிரிந்தோம் உன்னுடன் நட்புகூட வேண்டாம் என்று .எவ்வளவோ அம்மா முயற்சி செய்தார்கள் என் மனம் இடம் தரவில்லை அவனை ஏற்க்க..ஒரு கட்டத்தில் அழைத்தான் அம்மாவும் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள், நீ சொன்னதை கேட்காமல் இன்று உன் நினைவுகளோடு தவிக்கிறேன் வருகிறாயா என்று..சொல் பேச்சு கேட்காமல் நீ மதுவை நாடி என் மனதை நோகடித்தாய் , மன்னித்து விடு எனக்கு மணமாகி விட்டது என்றேன்..இருப்பினும் அழைத்தான் நீ சொன்னதை போல் குடியால் நோயில் அவதி படுகிறேன் என் நிழலை கூட நீ பார்க்காதே கவலையும் படாதே இது என்னக்கு ஒரு பாடம் குடியால் வாழ்பவர்களுக்கு என் சாவு ஒரு பாடமாக இருக்கும் என்றான்..அன்று வராத காதல் இன்று அவன் மீது வந்திருக்க அவனோ காற்றோடு கலந்திருந்தான்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தற்போது இவரது பதிவு, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | உயிரிழக்கும் முன்..நடிகர் அபிநய் கடைசியாக கேட்ட விஷயம்! அதை வாங்கிய மறுநாளே மரணம்..

மேலும் படிக்க | 19 வயது குறைந்தவரை காதலிக்கும் 52 வயது நடிகை! யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Actor AbhinaySree AshwiniViral postAbhinay DeathAbhinay Movies

Trending News