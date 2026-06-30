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பாக்யராஜ் மறைவு: பிள்ளைகள் இருவரும் போட்ட எமோஷனல் போஸ்ட்! கண்ணீரில் நெட்டிசன்கள்

மறைந்த நடிகர் பாக்யராஜிற்கு சாந்தனு மற்றும் சரண்யா என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்கள் இருவரும் தங்களின் தந்தை மறைவையொட்டி வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:49 PM IST
பாக்யராஜ் மறைவு: பிள்ளைகள் இருவரும் போட்ட எமோஷனல் போஸ்ட்! கண்ணீரில் நெட்டிசன்கள்
Image Credit: Bhagyaraj Children | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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