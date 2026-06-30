/பாக்யராஜ் மறைவு: பிள்ளைகள் இருவரும் போட்ட எமோஷனல் போஸ்ட்! கண்ணீரில் நெட்டிசன்கள்

தமிழ் சினிமாவில், புதுமையை புகுத்தி மாடர்ன் ஏஜ் கலையை நுழைத்தவர்களுள் ஒருவர் பாக்யராஜ். இவருடைய குரு பாரதிராஜா, சில தினங்களுக்கு முன்பு மறைந்த நிலையில், இவர் கடந்த ஜூன் 27ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த இவரது இழப்பு, பலரையும் திக்கு முக்காட செய்தது. இந்த நிலையில், அவருடைய பிள்ளைகள் இருவரும் இவர் குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பாக்யராஜின் மகன் சாந்தனுதான், பெரும்பாலான நேரங்களில் லைம் லைட்டில் இருந்தார். ‘சக்கரக்கட்டி’ எனும் திரைப்படத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சாந்தனு, தொடர்ந்து சிறு வயதில் தன் தந்தையின் படங்களில் குழந்தை கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளார். அம்மாவின் கைப்பேசி, கசடதபறம், ஆயிரம் விளக்கு, வாய்மை, வாணம் கொட்டட்டும், நினைத்தது யாரோ, கண்டேன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் சாந்தனு நடித்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில், தன்னுடைய தந்தை இயக்கத்தில் சித்து பிளஸ் 2 என்கிற திரைப்படத்திலும் நடித்தார். கடைசியாக, 2024ல் வெளியான ‘ப்ளூ ஸ்டார்’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.
பாக்யராஜ் மறைந்ததையொட்டி, தந்தையை இழந்த துக்கத்தில் சாந்தனு உடைந்து போய் இருந்ததும், முதல்வர் விஜய் அவரை கட்டியணைத்து ஆறுதல் சொன்னதும் பார்த்தவர்களை கலங்க வைத்தது.
இவர், தன் தந்தை இறந்த பிறகு அவர் குறித்த ஒரு பதிவை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். ஒரு விருது விழாவில், தன் தந்தையுடன் சாந்தனு கலந்து கொண்டார். அப்போது, தன்னால் முடிந்தால், தன் ஆயுளில் 10 வருடத்தை தன்னுடைய தந்தைக்கு தருவேன் என்றும், அவர் இன்னும் நிறைய கதைகளை மக்களிடையே கூறி, நிறைய படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்த வீடியோவை தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் அவர், தன்னால் முடிந்தால், இதை செய்திருப்பேன் என்றும் கேப்ஷனில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
சாந்தனு போல அல்லாமல், சினிமா வாழ்க்கையில் இருந்து ரொம்பவே விலகியிருக்கிறார் சரண்யா பாக்யராஜ். பாக்யராஜின் மகளான இவர், தன் தந்தை இயக்கத்தில் பாரிஜாதம் என்கிற தமிழ் படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார்.
பின்னர் ஒரு மலையாள படத்திலும் நடித்தார். ஆனால், சில தனிப்பட்ட காரணங்களால் அவர் அதன் பிறகு சினிமாவிலிருந்து விலகி விட்டார். இவர், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொடுத்த நேர்காணலில் தனக்கு ஒரு மகன் இருப்பதாகவும், அவரை பராமரித்துக்கொண்டு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். சுய தொழில் செய்து வரும் இவர், ஃபேஷன் டிசைனராக தன்னுடைய பிராண்டை இன்ஸ்டாவில் ப்ரமோட் செய்து வருகிறார்.
சினிமாவில் இயக்குநராக இருந்த ஒருவரை, சரண்யா காதலித்ததாகவும், அந்த திருமணத்திற்கு பாக்யராஜின் குடும்பம் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. யார் ஆதரவும் இல்லாமல் இருந்த அவருக்கு, குழந்தை பிறந்த செய்தி கேட்டவுடன் பாக்கியராஜ் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் அவரை அரவணைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்போது அவர் தன்னுடைய கணவருடன் இல்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
சரண்யா, தன்னுடைய தந்தை குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அபியும் நானும் திரைப்படத்தில் வரும், ‘வா வா என் தேவதையே’ பாடலுடன் சேர்த்து, “தன்னுடைய கால் லாக், இனிமேல் எப்போதும் போல இருக்காது. நிறைய மிஸ்ட் கால்கள் உங்களிடமிருந்துதான் வந்திருக்கிறது என்பதை இப்போதுதான் உணர்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.