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Gen Z தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத... எஸ். ஜானகியின் 10 பாடல்கள்!

S Janaki Hit Songs : பிரபல பின்னணி பாடகி ஜானகி இன்று காலமானார். அந்த வகையில், தற்போதைய Gen Z தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத எஸ்.ஜானகியின் 10 பாடல்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:29 PM IST
Gen Z தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத... எஸ். ஜானகியின் 10 பாடல்கள்!
Image Credit: S Janaki | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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