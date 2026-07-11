/Gen Z தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத... எஸ். ஜானகியின் 10 பாடல்கள்!

S Janaki Hit Songs : பழம்பெரும் பின்னணி பாடகியான எஸ். ஜானகி, அவரது 88 வயதில் இன்று (ஜூலை 11)காலமானார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட 17 மொழிகளில் 48 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி பல்வேறு விருதுகளை குவித்தவர்.
1957ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2016ஆம் ஆண்டுவரை எஸ்.ஜானகி தமிழில் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களை பாடியிருந்தாலும், இன்றைய Gen Z தலைமுறையினர் பலருக்கும் ஜானகியம்மாவின் பாடல்களை குறைவாகவே கேட்டிருப்பார்கள். அப்படியிருக்க, அவர்கள் ஜானகியம்மாவின் உலகத்திற்குள் நுழைவதற்கு இந்த 10 பாடல்கள் நிச்சயம் உதவி செய்யும்.
அந்த வகையில், இன்றைய தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத ஜானகியம்மாவின் 10 பாடல்கள் இதோ:
1991ஆம் ஆண்டில் இளையராஜா - ரஜினி - வைரமுத்து ஆகியோரின் கூட்டணியில் வெளியான 'தளபதி' படத்தில், 'சின்னத் தாய் அவள்' என்ற பாடலை ஜானகியம்மா பாடியிருப்பார். சிறு வயதில் தொலைத்து, முதுமையில் தனது குழந்தையை தேடும் தாயின் குரலில் ஒரு மென்சோகத்துடன் ஜானகியம்மா இந்த பாடலை பாடியிருப்பார்.
2014ஆம் ஆண்டில் தனுஷ் நடிப்பில், அனிருத் இசையில் உருவான 'வேலையில்லா பட்டதாரி' படத்தில் வரும் 'அம்மா, அம்மா... நீ எங்க அம்மா' பாடலில், இறந்த பின்னர் தனது மகனை ஆற்றுப்படுத்தும் தாயின் குரலாக ஜானகியம்மா பாடியிருப்பார். தாயை இழந்த மகன்களுக்கு என்னென்றும் ஜானகியம்மாவின் குரல் மனதை வருடிக்கொடுக்கும்.
1998ஆம் ஆண்டில் மணிரத்னம் - ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கூட்டணியில் உருவான 'உயிரே' படத்தில் வரும் இந்த 'நெஞ்சினிலே, நெஞ்சினிலே' பாடல், காதலில் தவித்து, கல்யாணக் கனவில் மூழ்கியிருக்கும் இளம் பெண்ணின் ஏக்கத்திற்கு ஜானகியம்மா உயிரூட்டியிருப்பார்.
1985ஆம் ஆண்டில் பாரதிராஜா - இளையராஜா கூட்டணியில் உருவான 'முதல் மரியாதை' படத்தில் 'பூங்காற்று திரும்புமா', 'வேட்டி வேறு வாசம்' உள்ளிட்ட 2 பாடல்களை ஜானகியம்மா பாடியிருப்பார். இதில் சின்னச்சாமியும் (சிவாஜி கணேசன்), குயிலும் (ராதா) முன்னரே அறிமுகமாகியிருப்பார்கள்.
ஆனால், ஒரு பக்கம் சிவாஜி கணேசன் தனது தனிமையை எண்ணி சோகமாக பாட ஆரம்பிக்க, அதற்கு ராதா ஆறுதல் அளித்து பாடுவார். 'சுக ராகம் சோகம் தானே...' காயம்பட்ட மனதுக்கு மருந்து அளிக்கும் குரலில் ஜானகி, சின்னச்சாமியின் மொத்த சோகத்தையும் தனிமையையும் போகியிருப்பார்.
1980ஆம் ஆண்டில் மகேந்திரன் இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையில் வெளியான 'ஜானி' படத்தில் முக்கியமான கட்டத்தில் வரக்கூடிய பாடல் 'காற்றில் எந்த கீதம்'. ரஜினி, ஸ்ரீதேவி ஆகியோரின் காதல் இந்த திரைப்படம் முழுவதும் நிரம்பியிருக்கும்.
அப்படியிருக்க பாடகியான ஸ்ரீதேவி (அர்ச்சனா), தனது காதலன் ரஜினி (ஜானி) எப்போது திரும்பி வருவான் என்ற ஏக்கத்துடனும், தங்களின் காதல் தருணங்களை நினைவில்கொண்டு சோகத்தின் உச்சியில் காதலி பாடும் இடங்களை ஜானகி அருமையாக தொட்டிருப்பார். நிச்சயம் படத்தில் ஸ்ரீதேவி கதாபாத்திரன் சோகத்தை புரிந்துகொள்ள இந்த பாடலை நீங்கள் கேட்டலே போதும்.
1993ஆம் ஆண்டு பாலுமகேந்திராவின் இயக்கத்தில் வெளியான 'மறுபடியும்' படததில் வெளியான 'ஆசை அதிகம் வச்சு...' பாடல் இன்றுவரை பெண்கள் மத்தியில் கொண்டாட்டத்திற்கான பாடலாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
காதல், சோகம், தாய்மை உள்ளிட்ட உணர்வுகளை தாண்டி பெண்களுக்கான கொண்டாட்ட உணர்வை ஜானகி இந்த பாடலில் வெளிக்காட்டியிருப்பார். 'சின்னப்பொண்ணு நான்... செந்தூரப்பூ நான்...', 'இது தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை தான் என் செல்லகுட்டி' என ஒரு பெண்ணின் கர்வத்தோடு கவித்துவமாக பாடியிருப்பார்.
1978ஆம் ஆண்டில் பாரதிராஜா, இளையராஜா கூட்டணியில் உருவான 'சிகப்பு ரோஜாக்கள்' படம் நவீன வாழ்க்கையை காட்டும் விதத்தில் அமைந்திருக்கும். அதில் 'நினைவோ ஒரு பறவை' பாடல் காதலன் - காதலி தங்களின் அன்யோன்யத்தை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்துகொள்ளும் பாடலாக அமைந்திருக்கும்.
அதில் பாடகர் கமல்ஹாசன் ஒரு பக்கம் தனது குரலால், நடிகர் கமல்ஹாசனின் கதாபாத்திரத்தை காதலின் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றுகொண்டிருக்க, மறுபக்கம் காதலியின் காதல் வேட்கையை தனது குரலில் வெளிப்படுத்தி ஜானகியம்மா, கமலுக்கு கடும் போட்டியை அளித்திருப்பார்.
மிகவும் அரிய கமல் - ஜானகி கூட்டணியில் உருவான பாடல்களில் இது முதன்மையானது எனலாம். கண்மணி அன்போடு காதலன், இஞ்சி இடுப்பழகா உள்ளிட்டவையும் உள்ளன.
1999ஆம் ஆண்டில் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் வெளியான 'சங்கமம்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'மார்கழி திங்கள் அல்லவா' பாடலில் ஜானகி பாடியிருப்பார்.
பாரம்பரியமான பரதநாட்டியத்தில் சிறந்துவிளங்கும் நாயகி, தனது காதலன் சிறந்து விளங்கும் கிராமிய இசையின் மீது தான் கொண்ட காதலை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த கதாபாத்திரன் மொத்த உணர்ச்சிக் குவியலையும் தனது குரலில் வசப்படுத்திப் பாடியிருப்பார் ஜானகி.
1999ஆம் ஆண்டில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் வெளியான 'ஜோடி' திரைப்படத்தில் 'காதல் கடிதம் தீட்டவே' பாடலை எஸ்.ஜானகி பாடியிருப்பார். உன்னி மேனன் அசத்தலாக பாடியிருந்தாலும், அவரை மிஞ்சும் அளவுக்கு ஜானகி இந்த பாடலில் பாடியிருப்பார். ஜானகியின் குரல்தான் இந்த பாடலையே அடுத்தத் தளத்திற்கு கொண்டுச்சென்றிருக்கும்.
1962ஆம் ஆண்டு ஜெமினி கணேசன் - சாவித்ரி இணைந்து நடிப்பிலும், விஸ்வநாதன் - ராமமூர்த்தி இசையிலும் வெளியான 'பாத காணிக்கை' படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்தான், 'பூஜைக்கு வந்த மலரே வா'. மறைந்த பழம்பெரும் பாடகர் பி.பி. ஸ்ரீனிவாஸ் உடன் இணைந்து ஜானகி பாடியிருப்பார்.
இளம் வயதில் ஜானகியம்மா பாடல்களில் மிகவும் பிரபலமான பாடல்களில் இதுவும் ஒன்று. கண்ணதாசன் வரிகளில் காதலை வாரி வழங்கி , ஜானகியம்மா தனது இனிய குரலில் காலத்தால் அழியாத பாடலாக உருமாற்றியிருப்பார்.
இவை அனைத்தையும், யூ-ட்யூப் மற்றும் உங்களுக்கு விருப்பமான இசை செயலிகளில் கேட்டு ரசிக்கலாம். இவை ஜானகியம்மாவின் டாப் 10 பாடல்கள் அல்ல, அப்படி வகைப்படுத்த இந்த உலகிலேயே யாராலும் முடியாது. ஆனால், இது இளம் தலைமுறையினர் தவறவிடக்கூடாத பாடல்களின் பட்டியல். இதை கேட்டால், அடுத்து உங்களால் ஜானகியம்மாவின் குரலுக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கவே முடியாது என்பது உறுதி.