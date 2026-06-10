/பாரதிராஜா உடல் நாளை நல்லடக்கம் - இன்றிரவு தேனிக்கு புறப்படும் இயக்குநர் இமயம்

Late Director Bharathiraja Final Rites Details : மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இன்று (ஜூன் 10) அதிகாலை உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவர் கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்ந்து உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்திலேயே இன்று அதிகாலை காலமானார்.
சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்திலேயே பொதுமக்கள் மற்றும் தலைவர்கள், திரையுலகினர், பிரபலங்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அதிகாலையிலேயே நேரில் சென்று, பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். அதன் பின்னரே அவர் டெல்லி புறப்பட்டார்.
இதற்கிடையே, திரைத்துறையில் பாரதிராஜாவின் பங்களிப்பைப் போற்றி, அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்தார்.
தமிழ்த் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயம் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும் துயரமும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 10, 2026
கிராமியப் பின்னணியில் வாழ்வியல் உயிரோட்டத்துடன் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர்…
மேலும், அவரது இரங்கல் குறிப்பில், "கிராமியப் பின்னணியில் வாழ்வியல் உயிரோட்டத்துடன் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர் பாரதிராஜா. தனது படைப்புகளுக்காக நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ உள்ளிட்ட பல்வேறு தேசிய, மாநில விருதுகளைப் பெற்றவர். பல தலைமுறைக் கலைஞர்களை உருவாக்கிய அவரது பங்களிப்பு தமிழ்த் திரைப்பட வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் மறைவு, தமிழ்த் திரையுலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும் என்றும் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைப்படத் துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது இறுதி சடங்கு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அவரது சொந்த மாவட்டமான தேனிக்கு உடல் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. அங்கு காட்ரோட்டில் உள்ள பண்ணை தோட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 11) மாலை 3 மணிக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் பாரதிராஜா உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், சென்னையில் இன்று இரவு 9 மணிவரை பொதுமக்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படும் பாரதிராஜா உடல் வைக்கப்பட இருக்கிறது. இன்று இரவு பாரதிராஜா உடல் தேனிக்கு கொண்டு செல்லப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நாளை தேனியிலும் பாரதிராஜாவின் உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி அன்று, பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் அவரது 48வது வயதில் சென்னையில் உயிரிழந்தார். உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த அவரது உடல் சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது. அப்படியிருக்க, பாரதிராஜாவின் உடல் மட்டும் அவரது சொந்த மாவட்டமான தேனிக்கு கொண்டுசெல்லப்படுகிறது.