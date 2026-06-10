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பாரதிராஜா உடல் நாளை நல்லடக்கம் - இன்றிரவு தேனிக்கு புறப்படும் இயக்குநர் இமயம்

Bharathiraja Final Rites : தமிழ் திரையுலகின் மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதி சடங்கு தேனியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையில் இன்று எப்போது வரை அஞ்சலிக்கு உடல் வைக்கப்பட்டிருக்கும்? நாளை (ஜூன் 11) எப்போது இறுதி சடங்கு நடைபெறும்? உள்ளிட்ட தகவல்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:04 PM IST
பாரதிராஜா உடல் நாளை நல்லடக்கம் - இன்றிரவு தேனிக்கு புறப்படும் இயக்குநர் இமயம்
Image Credit: Image Credit : Director Bharathiraja Last Rites | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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