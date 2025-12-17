AR முருகதாஸ் படத்தில் சிம்பு! கோலிவுட்டில் வெளியான பரபரப்பு தகவல்!

தமிழ் திரையுலகில் எப்போதும் பரபரப்பாக பேசப்படும் நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் சிலம்பரசன். தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து வரும் சிம்பு, தற்போது தேர்ந்தெடுக்கும் கதைகள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவை. அந்த வரிசையில், தற்போது அவர் கைவசம் உள்ள படங்கள் மற்றும் புதிய கூட்டணிகள் குறித்த தகவல்கள் கோலிவுட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளன. குறிப்பாக, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகும் அரசன் மற்றும் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் உடனான புதிய படம் பற்றிய தகவல்கள் ரசிகர்களை உற்சாகத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றுள்ளன.
மேலும் படிக்க | படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
"அரசன்" – வெற்றிமாறன்
தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கும் படத்திற்கு "அரசன்" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. வடசென்னையின் பின்னணியில் உருவாகும் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக இது இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. வெற்றிமாறன் என்றாலே அது ஒரு Raw மற்றும் ரியலிஸ்டிக்கான படமாக தான் இருக்கும். வடசென்னை, அசுரன், விடுதலை படங்களின் வரிசையில் அரசன் படமும் சமூக அரசியல் பேசும் ஒரு அழுத்தமான படைப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பல காரணங்களால் தாமதமானாலும், தற்போது கோவில்பட்டியில் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தில் சிம்புவுடன் விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, சமுத்திரக்கனி, கிஷோர் போன்ற பல நடிகர்கள் நடிக்கின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. வெற்றிமாறனின் வழக்கமான பாணியில், இப்படத்திலும் வலுவான கதாபாத்திரங்களும், ஆழமான வசனங்களும் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சிம்புவின் கெரியரில் இது மிக முக்கியமான படமாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஏ.ஆர். முருகதாஸ் உடன் அதிரடி கூட்டணி?
அரசன் படத்தின் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், சிம்புவின் 52-வது படம் குறித்த ஒரு மெகா அப்டேட் கசிந்துள்ளது. துப்பாக்கி, கத்தி, சர்க்கார் போன்ற பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்த இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ், சிம்புவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் சிவகார்த்திகேயனை வைத்து மதராஸி என்ற படத்தை இயக்கிய ஏ.ஆர். முருகதாஸ், அடுத்ததாக சிம்புவுடனான படத்தை தொடங்குவார் என கூறப்படுகிறது. ஏ.ஆர். முருகதாஸ் எப்போதும் ஒரு சமூக பிரச்சினையை மையமாக வைத்து, அதை ஒரு கமர்ஷியல் பேக்கேஜாகக் கொடுப்பதில் வல்லவர். சிம்பு போன்ற ஒரு மாஸ் ஹீரோவும், முருகதாஸ் போன்ற ஒரு பிரம்மாண்ட இயக்குநரும் இணையும்போது, அந்த படம் கண்டிப்பாக பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஒரு வசூல் வேட்டையை நிகழ்த்தும்.
சிம்புவின் பிஸி ஷெட்யூல்
சிம்பு தற்போது மிகவும் பிஸியான நடிகராக வலம் வருகிறார். தேசிங்கு பெரியசாமி இயக்கத்தில், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் ஒன்று தயார் ஆகி வருகிறது. இதில் சிம்பு இரட்டை வேடத்தில் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காக சிம்பு தனது உடல் எடையைக் குறைத்து, மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். மேலும் ராம்குமார் மற்றும் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் படம் நடிக்க உள்ளார். இப்படத்தை தொடர்ந்து ஏ.ஆர். முருகதாஸ் படம் இருக்குமா அல்லது உடனடியாக இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு
நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சிம்பு இப்படி ஒரு வலுவான லைன்-அப் உடன் வருவது அவரது ரசிகர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஒரு பக்கம் தேசிங்கு பெரியசாமியின் பிரம்மாண்டம், மறுபக்கம் வெற்றிமாறனின் யதார்த்தம், இன்னொரு பக்கம் ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கமர்ஷியல் அதிரடி என சிம்பு ஒரு கலக்கு கலக்கப்போகிறார் என்பது உறுதி. குறிப்பாக, ஏ.ஆர். முருகதாஸ் உடனான கூட்டணி உறுதியானால், அது சிம்புவின் மார்க்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும். விஜய், சூர்யா போன்ற முன்னணி நடிகர்களுக்கு திருப்புமுனை படங்களை கொடுத்தவர் முருகதாஸ். அதே போல சிம்புவுக்கும் ஒரு துப்பாக்கி போன்ற மெகா ஹிட் படத்தை அவர் கொடுப்பார் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | காதல் கணவரால் கடத்தப்பட்ட பிரபல நடிகை! காரணம் என்ன? பகீர் தகவல்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ