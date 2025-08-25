ரவி மோகனுக்கு புது ஆப்பு! வீட்டை தேடி வந்த வினை..என்ன தெரியுமா?

Actor Ravi Mohan Receives Legal Notice : தமிழ் திரையுலகில் பிரபல நடிகராக இருப்பவர், ரவி மோகன். இவர், கடந்த சில மாதங்களாகவே இணையத்தில் அதிக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் பெயராக இருக்கிறார். தனது மனைவியை பிரிவதாக அறிவித்த அவர், கூடவே அவராலும் அவரது குடும்பத்தாராலும் உடல் மற்றும் மன ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாக கூறியிருந்தார். இதற்கிடையில், தனது தாேழி கெனிஷாவுடன் அவர் சுற்றுவது குறித்தும் அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அவருக்கு புதிய சிக்கல் ஒன்று எழுந்துள்ளது.
ரவி மோகனுக்கு எழுந்த புது சிக்கல்!
ரவி மோகனுக்கு, ஈசிஆரில் சொகுசு பங்களா இருக்கிறது. இதற்க்கான கடன் தவணையை கட்டாத ரவி மோகனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சொகுசு பங்களாவுடன் கடன் தவணையை 10 மாதங்களாக கட்டாததால் வங்கி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
பங்களாவை ஜப்தி செய்ய நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதை தொடர்ந்து, இதை வாங்க நடிகர் ரவி மோகன் மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறார். கொரியர் ஊழியர் கொண்டு வந்த நோட்டீசை பெற்றுக்கொள்ள அவரது தரப்பினர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளதோடு, இதனை வங்கியில் வந்து பெற்றுக்கொக்ள்வதாக கூறி வந்தவரை திருப்பி அனுப்பி இருக்கின்றனர்.
ரவி மோகன்-ஆர்த்தி பிரிவு..!
சில மாதங்களுக்கு முன்பு ‘ஜெயம் ரவி’ என்று இருந்த தனது பெயரை ‘ரவி மோகன்’ என்று மாற்றிக்கொண்டார். இதையும், தனது விவாகரத்து அறிவிப்பிற்கு பின்னரே வெளியிட்டார். ரவி மோகன்-ஆர்த்திக்கு கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஆரவ் மற்றும் அயான் என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். விவாகரத்து அறிவிப்பை தன்னை கேட்காமல் ரவி மோகன் வெளியிட்டதாக ஆர்த்தி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட, அதற்கு பதிலாக ரவி இன்னொரு பதிவை வெளியிட்டார். இப்படியே இருவரும் மாறி மாறி தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு வந்தனர். இறுதியில் இந்த பிரச்சனை குடும்பநல நீதிமன்றம் வரை சென்றது. ஆரம்பத்தில் நீதிபதிகள் இருவரையும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூறினர். அதற்கு பின்பு, சமூக வலைதளங்களில் எந்த அறிக்கைகளையும் வெளியிட தடை விதித்தனர். அதிலிருந்து இருவரும் எதையும் பதிவிடுவதில்லை.
யார் இந்த கெனிஷா?
ரவி மோகன் தன் மனைவியை விட்டு பிரிந்த புதிதில், பாடகி கெனிஷா ஃப்ரான்ஸிஸ் உடன் பழகி வருவதாக கூறப்பட்டது. இதை ஆரம்பத்தில் இருவரும் மறுத்தனர். ஆனால், இருவரும் ஒன்றாக ஐசரி கணேஷின் இல்லத்திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டது பெரும் பேசு பொருளாக மாறியது.
இப்போது இருவரும் நண்பர்களா காதலர்களா என்பது தெரியாத அளவிற்கு நெருக்கமாக பழகி வருவதாகவும் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. கெனிஷாவை ரவி மோகன் தன் வாழ்வில் ஒளி ஏற்றியவர் என்றும் குறிப்பிட்டு இருந்தார். சமீபத்தில் கெனிஷா ‘அன்றும் இன்றும்’ என்கிற பாடலை வெளியிட்டிருந்தார். இதில் ரவி மோகன் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். சமீபத்தில் இருவரும் ஒரே நிற உடையணிந்து திருப்பதிக்கு சென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
