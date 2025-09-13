நடிகை ஹன்சிகா விரைவில் கைது? நாத்தனார் கொடுத்த வரதட்சணை புகார்! நடந்தது என்ன?

Hansika Motwani Dowry Cruelty Allegations : தென்னிந்திய திரை உலகில் முக்கிய நடிகைகள் இருப்பவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. இவர் மீது தான் தற்போது வரதட்சணை புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே விவாகரத்து சர்ச்சையில் இருக்கும் இவர், தற்போது இதையும் எதிர் கொண்டு வருகிறார். இது குறித்து முழு தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.
ஹன்சிகா மீது புகார்:
2022ஆம் ஆண்டில், நடிகை ஹன்சிகாவின் திருமணம் முடிந்த பத்து நாட்களுக்குள் அவரது சகோதரர் பிரசாந்த் மோத்வானி தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விவாகரத்து கோரி விண்ணப்பித்தார். அவர் மனைவியின் பெயர் முஸ்கான் நான்சி ஜேம்ஸ். இவர்கள் தற்போது பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதை எடுத்து, முஸ்கான் ஹன்சிகா மீது கொடுத்த புகாரும், அது குறித்து வெளியாகி உள்ள தீர்ப்பும்தான் பலரை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. ஹன்சிகாவும், அவரது தாயார் மேனா மோட்வானி தன்னை கொடுமை படுத்துவதாகவும், தான் கணவருடன் இணைந்து வாழ இவர்கள் இருவரும் தடையாக இருப்பதாகவும் புகார் அளித்திருக்கிறார். இந்த புகாரை அடுத்து, ஹன்சிகாவும் அவரது தாயார் முன்ஜாமின் வாங்கிக் கொண்டனர்.
நீதிமன்ற உத்தரவு:
ஹன்சிகாவும் அவரது தாயாரும், இந்த வழக்கில் தங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும், தங்கள் மீதான புகார் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார்கள். இதையடுத்து நீதிமன்றம், அவர்களின் கோரிக்கையை ரத்து செய்ததோடு மட்டுமின்றி, இந்த புகாரை விரைவில் விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இதனை சற்றும் எதிர்பாராத ஹன்சிகா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், திகைத்துப் போய் உள்ளனர்.
கைது செய்யப்படுவாரா?
இப்போது ஹன்சிகா பெயர் வழியே இல்லாமல், நீதிமன்றத்தின் வழக்கு விசாரணையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறார். இந்த விசாரணை தீவிரமடைந்தால், புகார்கள் உறுதி செய்யப்பட்டால், ஹன்சிகா கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. மும்பை உயர்நீதிமன்றம் அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளதால், அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஹன்சிகா விவாகரத்து?
நடிகை ஹன்சிகா, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன், தொழிலதிபர் சோஹைல் கத்தூரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த சோஹைல், ஹன்சிகாவின் நெருங்கிய தோழி, ரிங்கியின் முன்னாள் கணவர் ஆவார். இவர்களின் திருமணத்திற்கு ஹன்சிகா சென்றிருந்த புகைப்படங்கள், இவர் திருமணத்தை அறிவித்த சமயத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இதற்கெல்லாம் விளக்கம் தெரிவிக்கும் வகையில், ஹன்சிகா ‘லவ் ஷாதி ட்ராமா’ என்னும் பெயரில் ஆவண படத்தை எடுத்து வெளியிட்டார். இதுவும் தோல்வியில் முடிந்தது.
திருமணமான புதிதில், தன் கணவருடன் வெளிநாட்டிற்கு செல்வது போலவும், வெக்கேஷன் செல்வது போலவும் போட்டோக்களை பதிவிட்டு வந்தார் ஹன்சிகா. ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக அப்படி எந்த புகைப்படங்களும் வெளியாகவில்லை. Instagram-ல் இருந்து தனது திருமண புகைப்படங்களையும் நீக்கிவிட்டார். இப்போது சோஹைலும், ஹன்சிகாவும் ஒருவரை ஒருவர் இன்ஸ்டாகிராமில் அன்பாலோ செய்துள்ளனர். அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பையும் இருவரும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், தற்போது இவர்கள் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவது அப்பட்டமாக தெரிந்துள்ளது.
தமிழில் நடிக்காத ஹன்சிகா..
தமிழ்-இந்தி-தெலுங்கு என மூன்று மொழிகளிலும் நடித்து வந்த ஹன்சிகா, ஒரு காலத்தில் தமிழ் படங்களில் மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்தினார். கடைசியாக ‘மஹா’ படத்தில் நடித்திருந்த அவர், அதன் பிறகு தமிழில் 3 படங்கைளில் நடித்தார். ஆனால், அவை எதுவுமே இன்னும் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. அவரை, இப்போது திரையிலும் பெரிதாக பார்க்க முடிவதில்லை.
