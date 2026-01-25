மேடையிலேயே நடுவிரலை காட்டிய பிரபல நடிகை! அசிங்கமாக செயலை செய்த ரசிகர்-வைரல் வீடியோ

Mouni Roy Harassed Publicly Video : இந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் மவுனி ராய். இவரை, பல ரசிகர்கள், ‘நாகினி’ தொடர் மூலம் இவரை பிரபலமாக்கினர். இவருக்கு பப்ளிக்காக துன்புறுத்தல் நடந்துள்ளது. இது குறித்து, அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
மவுனி ராய்:
மவுனி ராய், இந்தி சினிமாவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் தமிழிலும் மிக பிரபலமானவர். எப்படி தெரியுமா? இவர் நடித்த ‘நாகின்’ என்கிற இந்தி தொடர் இந்தியா முழுவதும் பிரபலமானது. இந்த தொடரில் அவர் நாகினியாக வருவார். தமிழில் நாகினி என்கிற பெயரில் இத்தொடர் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதற்கு, ரசிகர்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கின்றனர். இந்த தொடருக்காக இவர் சில விருதுகளையும் வென்றார். இதைத்தொடர்ந்து இவருக்கு பல சீரியல் வாய்ப்புகளும், பட வாய்ப்புகளும் குவிந்தது. அதில் சிலவற்றை தேர்ந்தெடுத்து நடித்தார்.
மவுனி ராய், ரன், கோல்ட், கே.ஜி.எஃப் சேப்டர் 1, பிரம்மாஸ்திரா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதில் ஒரு சில படங்களில் இவருக்கு வில்லி ரோலும் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து சில நிகழ்வுகளை இவர் தொகுத்து வழங்கியும் வருகிறார்.
நடுவிரலை காட்டிய மவுனி ராய்:
சமீபத்தில், நடிகை மவுனி ராய், மேடையில் இருந்து நடுவிரலை காண்பித்த வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலானது. இதற்கு காரணம் தெரியாமல் பலரும் விழித்த நிலையில் அவர் இது குறித்து தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பேசியிருக்கிறார்.
Mouni Roy says she was harassed at an open event in Karnal. Men allegedly touched her during photos and made lewd remarks during her performance. Despite objections, organisers failed to intervene. She says she felt humiliated and traumatised.#MouniRoy #showtime #ViralVideo… pic.twitter.com/tomFPLmFhP
— KBKE : Cricket & Bollywood (@kahanibollyki) January 25, 2026
பொது வெளியில் நடந்த விஷயம்..!
நடிகை மவுனி ராய், சமீபத்தில் தனக்கு நேர்ந்த கசப்பான அனுபவம் குறித்து பகிர்ந்திருக்கிறார். ஹரியானாவின் கர்னல் பகுதியில் நடைப்பெற்ற ஒரு நிகழ்வில், மவுனி ராய் நடனம் ஆட சென்றார். அப்போது, முதியவர்கள் சிலர், கண்ணியமற்ற முறையில் தன்னிடம் நடந்து கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார். இந்த நிகழ்வு தொடங்கிய போதே சில வயதான நபர்கள் போட்டோ எடுக்கும் சாக்கில் தன் இடுப்பில் கை வைத்ததாகவும், கை எடுங்கள் என மரியாதையா கேட்ட போது அவருக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
இவர் மேடைக்கு சென்ற பிறகு நிலைமை இன்னும் மோசமடைந்திருக்கிறது. மேடைக்கு முன் நின்றிருந்த இரு வயதான ஆண்கள், மவுனி ராயை பார்த்து ஆபாசமாக சைகைகள் செய்ததாகவும், தகாத வார்த்தைகளால் கிண்டல் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதை தவிர்க்குமாறு இவர் சைகை காட்டியும், அவர்கள் தங்கள் செயலை நிறுத்தவில்லை. அதே நேரத்தில் நடனமாடும் போது ரோஜாக்களை இவர் மீது வீச தொந்தரவு செய்திருக்கின்றனர்.
மேடையை விட்டு வெளியேறினார்:
முதியவர்களின் இந்த செயலால் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்ட மவுனி ராய், பாதியிலேயே மேடையை விட்டு வெளியேறிவிட்டார். இவ்வளவு அநாகரீகமான செயல்கள் நடந்த பின்பும், அந்த முதியவர்களை யாருமே அங்கிருந்து அகற்றவில்லை. அதற்கு யாருமே முன்வராதது, தனக்கு மிகுந்த ஏமாற்றம் அளித்ததாக அவர் கூறியிருக்கிறார்.
வெட்க்கக்கேடு!
தனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அநாகரீகமான அனுபவம் குறித்து நீளமான பதிவை வெளியிட்டிருக்கும் மவுனி ராய், தனது மேடை உயரமாக இருந்ததால் தன்னை சில நபர்கள் கீழே இருந்து தவறான கோணத்தில் வீடியோ எடுத்ததாகவும் கூறியுள்ளார். அதை தட்டிக்கேட்டவர்களையும் அவர்கள் தரக்குறைவாக திட்டியதாகவும், தனக்கே இந்த நிலை என்றால், நாளைக்கு திரை துறைக்கு வரும் பெண்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு இருக்கும் என்றும் கேள்வி கேட்டுள்ளார். இது வெட்கக்கேடான விஷயம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
