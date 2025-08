எந்த அடிப்படையில் தேசிய விருது வழங்குகிறீர்கள்? நடிகை ஊர்வசி நெத்தியடி கேள்வி!

Urvashi Questions National Film Award Selection : சமீபத்தில், 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், நடிகர் ஷாருக்கானுக்கு ஜவான் படத்திற்கான சிறந்த நடிகருக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டது. 33 வருட காலமாக பாலிவுட்டில் கோலோச்சி வரும் ஷாருக்கானுக்கு இது முதல் தேசிய விருதாகும்.

71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்:

கடந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதியன்று 71வது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், தமிழில் பார்க்கிங் படம் சிறந்த படமாக தேர்வானது. இதில் நடித்திருந்த எம்.எஸ் பாஸ்கருக்கு சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டது. அது மட்டுமன்றி, வாத்தி படத்தின் இசைக்காக ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாருக்கு சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான விருது கிடைத்தது.

மேலும், இந்தியில் சிறந்த படங்களாக 12th Fail மற்றும் ஜவான் ஆகிய படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. ஜவான் படத்திற்காக ஷாருக்கானுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டது. மலையாளத்தில் சிறந்த படமாக உள்ளொழுக்கு படம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் நடித்திருந்த ஊர்வசிக்கு சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டது.

ஊர்வசி பேச்சு:

ஊர்வசி, தேசிய திரைப்பட விருதை தேர்வு செய்யும் குழுவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது பலர் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. “உள்ளொழுக்கு படத்திற்காக எனக்கும், பூக்காலம் படத்திற்காக நடிகர் விஜயராகவனுக்கும் சிறந்த துணை நடிகை-நடிகருக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களுக்கு ஏன் சிறந்த நடிகர்களுக்கான விருது பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்லை?” என்று கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்.

ஷாருக்கான் மட்டும் சிறந்த நடிகரா?

“விஜயராகவன், பூக்காலம் படத்தில் நடித்த போது அவருக்கு மேக்-அப் போட மட்டும் 5 மணி நேரம் தேவைப்பட்டது. அதை நீக்க 4 மணினேரம் ஆகும். அப்படிப்பட்டவருக்கு ஏன் சிறந்த நடிகருக்கான விருது வழங்கப்படவில்லை? தேர்வுக்குழு, விஜயராகவன் நடிப்பையும் ஷாருக்கானின் நடிப்பையும் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்து இந்த விருதை அறிவித்தார்கள்? இதில் எப்படி ஒருவர் சிறந்த துணை நடிகராகவும், இன்னொருவர் சிறந்த நடிகராகவும் இருக்க முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

Excellent questions raised by #Urvashi, veteran actress with spine On what basis’ Aadujeevitham was ignored? pic.twitter.com/t8otDlEp7w

“You have an actor who has given time and effort and gone through a physical transformation to showcase the life of Najeeb, and his…

— Rajasekar (@sekartweets) August 5, 2025