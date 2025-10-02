English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விண்வெளியில் திருமணம் செய்யும் 64 வயது நடிகர்! அதுவும் தன்னை விட 26 வயது குறைந்தவரை..

Tom Cruise Ana De Armas To Get Married In Space : பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் க்ரூஸ், நடிகை அனா டி அர்மாஸை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:08 PM IST
  • டாம் க்ரூஸுக்கு விண்வெளியில் திருமணம்?
  • மணப்பெண் யார் தெரியுமா?
  • முழு விவரம் இதோ!

விண்வெளியில் திருமணம் செய்யும் 64 வயது நடிகர்! அதுவும் தன்னை விட 26 வயது குறைந்தவரை..

Tom Cruise Ana De Armas To Get Married In Space : வயதில் அதிகமாக இருக்கும் ஆண்கள், இளம் பெண்கள் மீது காதல் கொள்வதும், அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்வதும் சகஜமான விஷயம்தான். அதிலும், திரையுலகில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. தற்போது ஹாலிவுட் பிரபலம் ஒருவர்தான், தனது திருமண செய்திகளால் தலைப்பு செய்தியாக மாறியிருக்கிறார். அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

டாம் க்ரூஸ் :

உலக அளவில், பிரபல திரை பிரபலமாக இருப்பவர், டாம் க்ரூஸ். இவர் முகத்தை பார்த்தாலே பலருக்கு ஹாலிவுட் படமான ‘மிஷன் இம்பாசிபில்’ படத்தின் தீம் மியூசிக்தான் மண்டைக்குள் ஓடும். காரணம், அந்த படம், பல கோடி ரசிகர்களை பெருவதற்கு பெரும் காரணமாக இருந்தவர், நடிகர் டாம் க்ரூஸ்.

டாம் க்ரூஸை பார்க்கும் சில பேர், “இவருக்கு மட்டும் எப்படி வயதே ஆகாமல் இருக்கிறது..?” என்பதை பெருங்கேள்வியாக வைக்கின்றனர். இவருக்கு இப்போது 63 வயதாகிறது. இந்த வயதிலும், இவர் தான் நடிக்கும் ஸ்டண்ட் படங்களுக்கு டூப் போடுவதில்லை. எவ்வளவு உயரமாக இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய பில்டிங் ஆக இருந்தாலும் அதிலிருந்து தாவி குதித்து சாகசம் செய்து வருகிறார்.

டாம் க்ரூஸ்-அனா திருமணம்:

டாம் க்ரூஸ் போலவே, ஹாலிவுட்டில் பிரபலமாக இருக்கும் இன்னொரு நடிகை அனா டி அர்மாஸ். க்யூபா நாட்டை சேர்ந்த இந்த 37 வயது நடிகை, இதுவரை பல ஹிட் ஹாலிவுட் படங்களில் நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக நைவ்ஸ் அவுட், ஈடன், தி கிரே மேன், நாக் நாக் உள்ளிட்டவற்றை சொல்லலாம்.

அனா டி அர்மாஸும், டாம் க்ரூஸும் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்பட்டது. இவர்கள் அவ்வப்போது பொது இடங்களில் ஒன்றாக சுற்றும் புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வந்தது. இந்த நிலையில், இவர்கள் இருவரும் தற்போது திருமணத்திற்கு தயாராகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

டாம் க்ரூஸுக்கு ஏற்கனவே மூன்று முறை திருமணம் நடந்துள்ளது. மிமி ராஜர்ஸ் உடன் 3 வருட திருமண உறவில் இருந்த இவர், பின்னர் நிக்கோல் கிட் மேன் என்பவருடன் 11 வருட திருமண உறவில் இருந்தார், அதன் பிறகு கேட்டீ ஹோம்ஸ் என்பவருடன் 6 வருட திருமண உறவில் இருந்தார். அதன் பிறகு பெரிதாக டேட்டிங்கில் ஈடுபாடு காட்டவில்லை.

விண்வெளியில் திருமணம்?

டாம் க்ரூஸும், அனா டி அர்மாஸும் எங்கு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து திட்டம் தீட்டி வருகின்றனராம். அதற்கான இடங்களையும், யாரையெல்லாம் அழைக்கலாம் என்பது குறித்த கெஸ்ட் லிஸ்டையும் தற்போது தயாரித்து வருகின்றனராம். அப்படி அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த இடங்களில் ஒன்று எது தெரியுமா? விண்வெளி. இங்கு சென்று திருமணம் செய்து கொண்டால் அது தங்களுக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளுள் ஒன்றாக இருக்கும் என்று இருவரும் விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. அதே போல, ஆழ்கடலில் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற பேச்சும் எழுந்துள்ளது. தங்களின் திருமணம் குறித்து டாம் க்ரூஸாே, அனா டி அர்மாஸோ எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Tom CruiseAna De ArmasAmerican ActorSpace WeddingHollywood Actor

