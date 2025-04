சேரனின் ஆட்டோகிராஃப் படம் ‘இந்த’ தேதியில் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா?

Autograph Re Release Date : தமிழ் திரையுலகில் எத்தனை திரைப்படங்கள் வெளி வந்திருந்தாலும், ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே கிளாசிக் திரைப்படங்களாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கிளாசிக் ஆன திரைப்படங்களுள் ஒன்று, ஆட்டோகிராஃப். இந்த படத்தை சேரனே நடித்து இயக்கியிருந்தார்.

ஆட்டோகிராஃப்:

ஒரு இளைஞன், தனது திருமணத்திற்காக பழைய நண்பர்களுக்கு பத்திரிகை கொடுப்பதற்காக செல்கிறான். அவன் பயணிக்கையில் பழைய நினைவுகளை அசை போடுகிறான். இதுதான் படம்.

வாழ்வை மாற்றிய பாடல்கள்..

சிறுவயதில் நாம் அனுபவித்த விஷயங்கள், ஏதோ தொலைத்த ஒன்றை மீண்டும் கைகளில் ஏந்தும் போது, நமக்குள் தோன்றும் ஒரு பாடல் ‘நியாபகம் வருதே நியாபகம் வருதே’ என்பதுதான். ஹீரோ, சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு தான் பள்ளியில் படித்த ஊருக்கு செல்லும் போது இந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கும். அதே போல, ‘ஒவ்வாெரு பூக்களுமே’ பாடல், பலரது உடைந்த இதயங்களை ஒட்ட வைத்திருக்கிறது. இந்த பாட்டை கேட்ட பிறகு, தான் தற்கொலை எண்ணங்களில் இருந்து மீண்டதாக பலர் நெகிழ்ந்து கூறியிருக்கின்றனர்.

ரீ-ரிலீஸ்:

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியான ஐக்கானிக் திரைப்படங்கள், மீண்டும் வெளியாவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. அந்த வகையில் கில்லி, தளபதி உள்ளிட்ட படங்கள் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெறும் வரபேற்பை பெற்றுள்ளது. அப்படி, 2004ல் வெளியான போது ஹிட் ஆன ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படமும் தற்போது ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட இருக்கிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை AI வீடியோ மூலம் இயக்குநர் லாேகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்டிருந்தார். ஆனால், இது எந்த தேதியில் வெளியாகும் என்பது மட்டும் புலப்படாமல் இருந்தது.

"Yes, I am very happy to announce the re-release date of Autograph! It will hit theatres across Tamil Nadu from May 16th. "#Autograph #AutographFromMay16 pic.twitter.com/5JgchkANVf

— Cheran Pandiyan (@CheranDirector) April 6, 2025