English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரவி மோகனுக்கு எச்சரிக்கை..வீட்டை தேடி வந்த அதிகாரிகள்! நடந்தது என்ன?

Bank Notice At Ravi Mohan House : பிரபல நடிகர் ரவி மோகனின் இல்லத்தில், வங்கி அதிகாரிகள் வங்கி நோட்டீஸ் ஒட்டியிருக்கிற்கும் விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:06 PM IST
  • ரவி மோகன் வீட்டுக்கு நோட்டீஸ்
  • வங்கி அதிகாரிகள் கொடுத்த வார்னிங்
  • என்ன விவரம்? முழு தகவல்?

Trending Photos

இன்னும் 24 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு.. 6 ராசிகளுக்கு பண மழை, மெகா அதிர்ஷ்டம்
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 24 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு.. 6 ராசிகளுக்கு பண மழை, மெகா அதிர்ஷ்டம்
பணக்கார தமிழ் நடிகைகள்: கோடிகளில் சொத்து! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
Actress net worth
பணக்கார தமிழ் நடிகைகள்: கோடிகளில் சொத்து! யார் யார் தெரியுமா?
ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? பலே ஐடியா
camera icon10
Ration Card
ஒரே நாளில் ரேஷன் கார்டு பெறுவது எப்படி? பலே ஐடியா
பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.75,000 - யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon8
Tamil Nadu government
பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.75,000 - யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
ரவி மோகனுக்கு எச்சரிக்கை..வீட்டை தேடி வந்த அதிகாரிகள்! நடந்தது என்ன?

Bank Notice At Ravi Mohan House : தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் ரவி மோகன். ஜெயம் ரவி என்கிற தனது பெயரை சமீபத்தில் மாற்றிகொண்ட இவர், ஓராண்டுக்கும் மேலாக தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழ்வதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் வீட்டிற்கு வாங்கிய லோனை கட்டவில்லை என்கிற சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

நோட்டீஸ் ஒட்டிய வங்கி அதிகாரிகள்!

நடிகர் ரவிமோகன் இல்லத்தில் ஐசிஐசிஐ வங்கியில் இருந்து வந்த ஊழியர்கள் நோட்டீஸ் ஒட்டி விட்டு சென்றனர். வங்கிக் கடனை மொத்தமாக முடிக்கப்படாத நிகையில் சட்ட ரீதியாக கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நோட்டீஸ் உள்ளது. 

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை, ஈஞ்சம்பாக்கம் ஆலிவ் அவென்யூவில் நடிகர் ரவிமோகன் இல்லம் உள்ளது 11992 சதுர அடியில் உள்ள பங்களா வீட்டை வைத்தும், அதே போல் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ஆர்த்தி ரவி வீட்டிலும் வங்கி ஊழியர்கள் நோட்டீஸ் ஒட்டியுள்ளனர். 2020 ல் 2 கோடி ரூபாயும், 2021ல் 5 கோடியும், 2022ல் ஒரு கோடி ரூபாயும் லோன் எடுத்துள்ளனர். 

லோன் எடுக்கப்பட்டது முதல் சரிவர தவணை கட்ட தவறியதால் இன்று காலை வங்கி ஊழியர்கள் வந்து நோட்டீஸ் ஒட்டியுள்ளனர். அதே போல் விரைவு தபால் மூலமும் நோட்டீஸ் ரவி மோகம், ஆர்த்தி ரவி இருவருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

வங்கி கடனை முடிக்க 7 கோடியே 64 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து அறநூற்றி அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் செலுத்தவும் நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடனை கட்ட தவறினால் சட்டரீதியாக கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் நோட்டீசில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

புதிய தயாரிப்பு நிறுவனம்!

ரவி மோகன், சமீபத்தில் ‘ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்’ என்கிற பெயரில் புதிதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கினார். இதற்கான விழா, பிரம்மாண்டமாக நடைப்பெற்றது. இதில், அவருடைய தோழி கெனிஷாவுடன் அவர் வந்திருந்தது விழாவின் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்பட்டது. இதில், தான் இயக்க இருக்கும் படம் குறித்தும், நடிக்க இருக்கும் படம் குறித்தும் சில அப்டேட்களை அவர் வெளியிட்டார். ரவி மோகன், தனது தாய்க்காக ஒரு பாடலை எழுத அதனை கெனிஷா பாடுவதாக குறிப்பிட்டார். இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ரவி மோகனின் விவாகரத்து வழக்கு, இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | விளக்கேற்றி வைத்த கெனிஷா! ரவி மோகனுக்கு புது ஆரம்பம்..வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

மேலும் படிக்க | ரவி மோகனுக்கு புது ஆப்பு! வீட்டை தேடி வந்த வினை..என்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ravi mohanLegal noticeCriminal ActionLoan DueBank Notice

Trending News