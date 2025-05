டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டே உயிரை விட்ட பிரபல நடிகர்! 33 வயதில் இந்த நிலையா? கடைசி தருணங்கள் வைரல்..

Comedy Actor Rakesh Poojari Dies Of Heart Attack Video : யாருக்கும் மரணம், ‘இதோ வருகிறேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு வருவதில்லை. அதிலும், சமீப காலங்களில் 8 வயது குழந்தையிலிருந்து, 20 வயது இளம் பெண்களை தொடர்ந்து, நடுத்தர வயது இருப்பவர்கள் வரை, பலர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திடீரென உயிரை விட்டிருக்கின்றனர். அந்த வகையில், இங்கும் ஒரு இளம் நடிகர், மகிழ்ச்சியாக நடனமாடி கொண்டிருந்த சமயத்தில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்திருக்கிறார். இவர் குறித்த முழு தகவலையும், உயிரிழப்பதற்கு முன்பு அவர் நடனமாடிய வீடியோவையும் இங்கு பார்ப்போம்.

பிரபல காமெடி நடிகர்..!

ராகேஷ், கன்னட மொழியில் ஒளிபரப்பான ஒரு பிரபல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, டைட்டில் வின்னர் ஆனவர். இவரையும் இவர் டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகளில் செய்யும் விஷயங்களையும் பார்க்க ரசிகர்கள் பலர் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டிருப்பதுண்டு. மேடை நாடக கலைஞராக இருந்த ராகேஷுக்கு இந்த சின்னத்திரையுலகின் ரியாலிட்டி ஷோ, பெரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. இவரது காமெடியை மட்டுமல்ல, நல்ல குணாதிசயமும், எனர்ஜியுடன் பிறரை அனுகும் விதமும் பலருக்கும் பிடித்திருந்தது.

மேடை நாடகம், ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளை தாண்டி வந்த ராகேஷ், அதன் பிறகு சில படங்களிலும் நடித்தார். அவர் கன்னட மொழியில் வெளியான பயில்வான், இது என்ன லோகாவ்யா உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் இடம் பெற்றிருக்கிறார். அதே போல, துலு மொழியில் வெளியான பெட்காம்மி, அம்மெர் போலீஸ், பம்மன் தி கிரேட், உமில் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இதனால் இவர் தென்னிந்தியாவில் பிரபலமான நடிகராக வலம் வருகிறார்.

33 வயதில் உயிரிழப்பு:

ராகேஷ், தனது நெருங்கிய உறவினர் ஒருவரின் விட்டு திருமண நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொள்ள சென்றிருக்கிறார். இந்த திருமணம் உடுப்பியில் நடந்திருக்கிறது. இதில் அவரது கடைசிதருனங்கள் பதிவாகியிருக்கிறது. இதில், அதிக தாடி வைத்துக்கொண்டு, தலையில் கேப் அணிந்து கொண்டு இறப்பதற்கு முன்பு அவர் ஆடியிருப்பது பதிவாகியிருக்கிறது. இந்த சம்பவம் நேற்று இரவு நடந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. மிக நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டும் கலந்து கொண்ட இந்த திருமண நிகழ்வில் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை அவர் தனது இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் ரீ-ஷேர் செய்து 1 நாள் கூட ஆகியிருக்கவில்லை. ஆனால் அதற்குள் உயிரிழந்திருக்கிறார்.

Rakesh Poojary, popular Comedy Khiladigalu winner, tragically passed away at the age of 34 after collapsing during a dance at a relative's pre-wedding function in Udupi. A viral video capturing his final moments of holding his chest while dancing has left fans shocked and… pic.twitter.com/f7kQEYZYVc

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) May 12, 2025