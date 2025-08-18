மாரீசன் ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்? விவரம் இதோ..

Maareesan OTT Release Date : கடந்த ஜூலை மாதம் 25ஆம் தேதி வெளியான படம், மாரீசன். வடிவேலு, பகத் பாசில் உள்ளிட்டோர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருந்தனர்.
மாரீசன் திரைப்படம்:
மாரீசன் படத்தை, மலையாள இயக்குநர் சுதீஷ் சங்கர் இயக்கியிருந்தார். இவர், ஏற்கனவே மலையாளத்தில் ஏகப்பட்ட சீரியல்களை இயக்கியிருக்கிறார். மாரீசன் படத்தின் டிரைலர், ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்த்திருந்ததால் திரையரங்குகளில் இதைப்பார்க்க ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வத்துடன் இருந்தனர். எதிர்பார்த்தது போலவே, படமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.
படத்தின் கதை:
மாரீசன் படத்தில், தயா என்கிற திருடன் வேலாயுதம் என்கிற மறதி நோய் இருப்பவருடன் பயணிக்கிறான். அவனிடம் இருந்து பணத்தை திருட அந்த பயணத்தை அவன் காரணமாக ஆக்கிக்கொள்கிறான். ஆனால், அந்த ஒரு பயணம் அவர்கள் இருவரின் தலையெழுத்தையும் மாற்றியதாக இருக்கிறது.
மாமன்னன் திரைப்படத்தில், பயங்கர சாதி வெறி பிடித்த வில்லனாக நடித்திருந்த பகத் பாசில், இந்த படத்தில் துருதுருவென திரியும் திருடனாக நடித்திருந்தார். முன்னர் காமெடி கதாப்பாத்திரங்களில் மட்டும் நடித்து வந்த வடிவேலு, இப்போது முழு நேரமாக குணச்சித்திர ரோல்களில் மட்டும் நடித்து வருகிறார். இவர்கள் இருவரின் கேரக்டர்களும் மாரீசன் படத்தில் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டிருந்தன.
இன்னொரு படத்துடன் போட்டி..
மாரீசன் திரைப்படம் வெளியானது இன்னும் சில பேருக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை. காரணம், படத்திற்கு குறைந்த அளவிலேயே ப்ரமோஷன் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இப்படம் வெளியான அன்று விஜய் சேதுபதியின் ‘தலைவன் தலைவி’ படமும் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு பெரிய அளவில் ப்ரமோட் செய்யப்பட்டது. இதுவும், மாரீசன் படம் குறித்து பலருக்கு வெளியில் தெரியாததற்கு காரணமாகி போனது.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
இந்தியாவை பொருத்தவரை, ஓடிடி தளங்களில் வருகையானது, கடந்த சில ஆண்டுகளில் பெரிதாக அதிகரித்து விட்டது. இதையடுத்து, எந்த படங்கள் உருவானாலும் அதன் ஓடிடி உரிமம் பெற்ற பிறகே வெளியிடப்படுகிறது. இதில் மாரீசன் படமும் விதிவிலக்கல்ல. இந்த படம், எந்த தளத்தில் வெளியாகும் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
Ellaruma sendhu Thiruvannamalai poitu varuvoma? pic.twitter.com/BbOvAJQj58
— Netflix India South (@Netflix_INSouth) August 17, 2025
எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?
மாரீசன் திரைப்படம், வரும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி நெட்ஃப்ல்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மட்டுமன்றி, இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் இந்த படத்தை காணலாம்.
மாரீசன் படத்தை ஓடிடியில் பார்க்க ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இதனை தியேட்டரில் மிஸ் செய்தவர்கள், குடும்பத்துடன் அமர்ந்து 4 நாட்களில் டி.வியில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லாக்-இன் செய்து பார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க | Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஓடிடியில் வெளியாகும் தலைவன் தலைவி.. எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ