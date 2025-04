சிம்ரன்-ஜோதிகா சண்டை? மேடையில் அவரே சொன்னது..என்னதான் விஷயம்?

Simran Dabba Character Comment Aimed At Jyothika :

தமிழ் திரையுலகில், ஒரு காலத்தில் முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்தவர், சிம்ரன். அப்போது, ஹீரோயினாக நடித்து வந்த இவர், இப்போது அம்மா-அண்ணி கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்த கதாப்பாத்திரங்கள் குறித்து ஒரு நடிகை தன்னிடம் கூறிய விஷயத்தை மேடையில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

தாய்-அண்ணி-ஆன்டி கேரக்டரில் சிம்ரன்..

90sகள் மற்றும் 2000 காலக்கட்டத்தின் தொடக்கத்தில், பலருக்கு கனவுக்கண்ணியாக திகழ்ந்தவர் நடிகை சிம்ரன். இவரை, அந்த காலத்தில் பிடிக்காத ஆட்களே இல்லை. கவர்ச்சி நடனத்திற்கும், இடுப்பின் வலைவிற்கும் பெயர் போன இவர், திருமணத்திற்கு முன்பு வரை பல முன்னணி ஹீரோக்களின் திரைப்படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக இவர் விஜய் மற்றும் அஜித்துடன் சேர்ந்து நடித்த பல படங்கள் பெரிதும் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன.

குழந்தை பிறந்த பின்பு, பெரிய பிரேக் எடுத்துவிட்டு மீண்டும் திரையுலகிற்குள் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்தார், சிம்ரன். ஆனால் அவருக்கு, பழைய மாதிரி ஹீரோயின் ரோல் வழங்கப்படவில்லை. வாரணம் ஆயிரம், ஐந்தாம் படை உள்ளிட்ட படங்களில் அம்மா-அண்ணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தார். இப்போதும் அது போன்ற கதாப்பாத்திரங்களையே தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார்.

மேடையில் பேசிய விஷயம்..

சமீபத்தில் ஒரு தமிழ் சினிமா விருது நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது. இதில், சிம்ரனுக்கும் ஒரு விருது கிடைத்தது. இதை வாங்கிவிட்டு பேசிய அவர், தன்னுடன் நடித்த ஒரு நடிகைக்கு சமீபத்தில் மெசஜ் அனுப்பிய சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்தார். “இந்த கதாப்பாத்திரத்தில் உன்னை பார்ப்பதற்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது..” என்று கூறியிருக்கிறார். அதற்கு எதிரில் இருந்த அந்த நடிகை, “ஆன்டி ரோலில் நடிப்பதற்கு இது எவ்வளவோ பரவாயில்லை..” என்று கூறியிருக்கிறார். நடிகையின் அந்த பதிலுக்கு, ரிப்ளை கொடுக்க நினைத்த சிம்ரன், “டப்பா கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடிப்பதற்கும், எதிலுமே நடிக்காமல் இருப்பதற்கும் இந்த ஆன்டி ரோலும், அம்மா ரோலும் எவ்வளவோ பரவாயில்லை..” என்று கூறியிருக்கிறார்.

Simran: i Messaged a Female Co-Actor I was surprised to see you in that role

Co-Actor: Atleast it's better than doing a Aunty role

Simran:Such an insensitive reply i got. It's better to do Main Aunty roles than doing Dabba rolepic.twitter.com/XcmPifCodl

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) April 20, 2025