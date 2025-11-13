பிக்பாஸ் பிரபலம் தினேஷ் அதிரடி கைது! அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக மோசடி..

Serial Actor Dinesh Arrested : அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி சமையல்காரரிடம் 3லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த பிக் பாஸ்புகழ் தினேஷ் கைது. முழு விவரம், இதோ.
பணமோசடி:
நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகே தண்டையார் குளத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி. இவர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் சினிமா துறையில் கேண்டீன் சப்ளையராக வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். அப்பொழுது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சேர்ந்த தினேஷ் என்பவர் அவருக்கு அறிமுகம் ஆகியுள்ளார். தினேஷ் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஸ் தொடரில் சீசன் 7ல் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இதனை அடுத்து இருவருக்கும் இடையே நன்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
கருணாநிதி பிஎஸ்சி படித்திருக்கும் தன்னுடைய மனைவி நித்திய கல்யாணிக்கு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பதாக தினேஷிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். மேற்படி தினேஷ் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாகவும் தனக்கு அங்கு ஆட்கள் இருப்பதாகவும் அதற்கு ரூபாய் 10 லட்சம் வரை தேவைப்படும் அட்வான்ஸ் ஆக ரூபாய் 3 லட்சம் வேண்டும் என தெரிவித்து இருக்கிறார்.
இதனை நம்பிய கருணாநிதி அவருக்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் 2022 ஆம் வருடம் பணகுடி அருகே உள்ள தண்டையார் குளத்தில் மூன்று லட்சம் பணத்தை கொடுத்து இருக்கிறார். ஆனால் இதுவரை அவருக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. இதனிடையே கடந்த அக்டோபர் 23ஆம் தேதி தினேஷ் வள்ளியூர் வந்த விஷயம் கருணாநிதிக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது.
பணகுடியில் கைது:
இதனை அடுத்து தினேஷை தொடர்பு கொண்டு பணத்தை கேட்டதற்கு அவர் பணத்தை கொடுக்காமல் அவரை காரில் அழைத்துச் சென்று பணகுடி அருகே உள்ள சாத்தான்குளம் என்ற ஊரின் அருகில் வைத்து தினேஷ் மற்றும் அவரது அப்பா மேற்படி இரண்டு பேர் சேர்ந்து கருணாநிதியை தாக்கியுள்ளனர். தாக்குதலில் காயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார். பின்பு அவர் அளித்த புகாரின் பெயரில் பிக் பாஸ் புகழ் தினேஷ் மற்றும் அவரது அப்பா ஆகியோர் மீது நான்கு பிரிவின்கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே வள்ளியூரில் நின்று கொண்டிருந்த தினேஷை பணகுடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வேறு யாரிடமும் இதேபோன்று வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி செய்தாரா என்ற கோணத்திலும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
திருமண சர்ச்சை!
பிக்பாஸ் தினேஷ், தமிழில் பிரிவோம் சந்திப்போம், புதுக்கவிதை, கார்த்திகை தீபம் உள்ளிட்ட பல சீரியல்களில் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கும் ரச்சிதா மகாலட்சுமிக்கும் 2013ல் திருமணம் ஆனது. பின்னர் இருவரும் பிரிந்து விட்டனர். இதையடுத்து 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரச்சிதா, தினேஷ் தனக்கு தகாத முறையில் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்புவதாக கூறி காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்திருந்தார். எனவே, மேற்கூறியிருப்பது மட்டும் தினேஷ் மீதுள்ள புகார் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
