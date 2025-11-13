English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிக்பாஸ் பிரபலம் தினேஷ் அதிரடி கைது! அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக மோசடி..

பிக்பாஸ் பிரபலம் தினேஷ் அதிரடி கைது! அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக மோசடி..

Serial Actor Dinesh Arrested : அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி சமையல்காரரிடம் 3லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த பிக் பாஸ் புகழ் தினேஷ் கைது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:43 PM IST
  • பிக்பாஸ் தினேஷ் கைது
  • அரசு வேலை வாங்கு தருவதாக மோசடி..
  • நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
camera icon11
Gratuity
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: RCB அணி யாரை தக்கவைக்கிறது? யாரை கழட்டிவிடுகிறது? முழு லிஸ்ட்!
camera icon9
RCB
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்: RCB அணி யாரை தக்கவைக்கிறது? யாரை கழட்டிவிடுகிறது? முழு லிஸ்ட்!
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
camera icon8
LSG
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
பிக்பாஸ் பிரபலம் தினேஷ் அதிரடி கைது! அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக மோசடி..

Serial Actor Dinesh Arrested : அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி சமையல்காரரிடம் 3லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த பிக் பாஸ்புகழ் தினேஷ் கைது. முழு விவரம், இதோ.

Add Zee News as a Preferred Source

பணமோசடி:

நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி அருகே தண்டையார் குளத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி. இவர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் சினிமா துறையில் கேண்டீன் சப்ளையராக வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். அப்பொழுது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சேர்ந்த தினேஷ் என்பவர் அவருக்கு அறிமுகம் ஆகியுள்ளார். தினேஷ் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஸ் தொடரில் சீசன் 7ல் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இதனை அடுத்து இருவருக்கும் இடையே நன்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

கருணாநிதி பிஎஸ்சி படித்திருக்கும் தன்னுடைய மனைவி நித்திய கல்யாணிக்கு வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பதாக தினேஷிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். மேற்படி தினேஷ் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாகவும் தனக்கு அங்கு ஆட்கள் இருப்பதாகவும் அதற்கு ரூபாய் 10 லட்சம் வரை தேவைப்படும் அட்வான்ஸ் ஆக ரூபாய் 3 லட்சம் வேண்டும் என தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இதனை நம்பிய கருணாநிதி அவருக்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் 2022 ஆம் வருடம் பணகுடி அருகே உள்ள தண்டையார் குளத்தில் மூன்று லட்சம் பணத்தை கொடுத்து இருக்கிறார். ஆனால் இதுவரை அவருக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. இதனிடையே கடந்த அக்டோபர் 23ஆம் தேதி தினேஷ் வள்ளியூர் வந்த விஷயம் கருணாநிதிக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. 

பணகுடியில் கைது:

இதனை அடுத்து தினேஷை தொடர்பு கொண்டு பணத்தை கேட்டதற்கு அவர் பணத்தை கொடுக்காமல் அவரை காரில் அழைத்துச் சென்று பணகுடி அருகே உள்ள சாத்தான்குளம் என்ற ஊரின் அருகில் வைத்து தினேஷ் மற்றும் அவரது அப்பா மேற்படி இரண்டு பேர் சேர்ந்து கருணாநிதியை தாக்கியுள்ளனர். தாக்குதலில் காயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார். பின்பு அவர் அளித்த புகாரின் பெயரில் பிக் பாஸ் புகழ் தினேஷ் மற்றும் அவரது அப்பா ஆகியோர் மீது நான்கு பிரிவின்கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. 

இதனிடையே வள்ளியூரில் நின்று கொண்டிருந்த தினேஷை பணகுடி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வேறு யாரிடமும் இதேபோன்று வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி செய்தாரா என்ற கோணத்திலும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

திருமண சர்ச்சை!

பிக்பாஸ் தினேஷ், தமிழில் பிரிவோம் சந்திப்போம், புதுக்கவிதை, கார்த்திகை தீபம் உள்ளிட்ட பல சீரியல்களில் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கும் ரச்சிதா மகாலட்சுமிக்கும் 2013ல் திருமணம் ஆனது. பின்னர் இருவரும் பிரிந்து விட்டனர். இதையடுத்து 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரச்சிதா, தினேஷ் தனக்கு தகாத முறையில் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்புவதாக கூறி காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்திருந்தார். எனவே, மேற்கூறியிருப்பது மட்டும் தினேஷ் மீதுள்ள புகார் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | Bigg Boss Tamil: வைல்டு கார்டில் என்ட்ரி கொடுத்த தினேஷ்! யார் இவர்?

மேலும் படிக்க | திருமண பிரேக் அப் குறித்து பேசிய தினேஷ்! நச் மெசேஜ் சொன்ன ரச்சிதா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DineshSerial actorBigg Boss StarCelebrity ArrestedMoney Laundering case

Trending News