ஷங்கரை நம்பவே கூடாது! கேம் சேஞ்சர் படத்தின் X தள விமர்சனம்!

Game Changer Movie X Review : ஷங்கர் இயக்கத்தில் தற்போது வெளியாகியிருக்கும் படம், கேம் சேஞ்சர். இந்தியன் 2 படம் மண்ணை கவ்விய பிறகு இதன் மூலம் அவர் கம்-பேக் கொடுப்பார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் எக்ஸ் தள விமர்சனங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

கேம் சேஞ்சர் திரைப்படம்:

தெலுங்கு மொழியில் உருவாகியிருக்கும் படம், கேம் சேஞ்சர். ராம் சரண் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில், அவருக்கு ஜோடியாக கியாரா அத்வானி நடித்திருக்கிறார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைப்பெற்று வந்தது. ஒருவழியாக, 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜனவரி 10ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

எக்ஸ் தள விமர்சனம்:

கடைசியாக, ஷங்கரின் இந்தியன் 2 திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த படம், 5 ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு வெளியானதை அடுத்து, பெருந்தோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து, கேம் சேஞ்சர் படம் இவருக்கு கம்-பேக் கொடுத்திருக்கிறதா? இல்லையா? என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்பாேம்.

கேம் ஓவர்!

கேம் சேஞ்ச்ர் படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், படத்திற்கு “கேம் ஓவர்” என்ற ஒரு வரி விமர்சனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். மேலும், “இத்தனை வருடத்தில் இது போன்ற ஒரு படத்தை பார்த்ததில்லை யப்பா” என்று கூறியிருக்கிறார்.

இன்னொரு ரசிகர், ஒரே வரியில் “நல்ல படம்” என்று கூறியிருக்கிறார். ராம் சரண், எஸ்.ஜே.சூர்யா என அனைவரையும் அவர் பாராட்டியிருக்கிறார். மேலும், தமனின் இசையு நன்றாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். மொத்தத்தில் படம் நன்றாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

புதுசா எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது!!

கேம் சேஞ்சர் படத்தை பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், “ஷங்கரிடம் இருந்து புதுசா எதையும் எதிர்பார்க்காதீங்க” என்று கூறியிருக்கிறார்.

He is finished man … old age story n screenplay n taking … #GameChanger #GameChangerReview

Please don’t expect anything new from Shankar

மேலும், கேம் சேஞ்சர் படம் பழைய காலத்து கதை மற்றும் திரைக்கதையை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

முதல் பாதி விமர்சனம்:

கேம் சேஞ்சர் படத்தின் முதல் பாதி ஹைலைட்களை கூறியிருக்கும் ஒரு ரசிகர், ராம் சரணின் எண்ட்ரி மற்றும் தமனின் இசை நன்றாக இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், படத்தின் இடைவேளை காட்சி நன்றாக இருந்ததாகவும், இதுவும் எப்பவும் போல ஷங்கரின் பழைய கதைதான் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.

#GameChanger highlights so far:

Ram Charan entry

Thaman music

Interval block

It's #Shankar again whose story is outdated and the reason for mixed reviews.

Highlights of the second half are awaited.#GameChangerReview

