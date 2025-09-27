17 வயதில்..சூர்யா செய்யாத விஷயத்தை செய்த அவரது மகள்! ஆஸ்கரே அண்ணாந்து பாக்குது..

Diya Suriya Leading Light Oscars : தென்னிந்திய திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் சூர்யா. நடிகையும் இவரது மனைவியுமான ஜோதிகாவும், தான் டாப் நட்சத்திரமாக இருக்கும் போதுதான் சூர்யாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு தியா-தேவ் என்று இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர்.
மும்பையில் வீடு!
சூர்யாவும் ஜோதிகாவும், ‘காக்க காக்க’ படத்திற்கு முன்பிருந்தே, பல படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர். பின்னர், சில்லுனு ஒரு காதல் படத்திற்கு பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டனர். அதிலிருந்து, ஜோதிகா தனது குடும்பத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தினார், திரையுலகை விட்டு விலகினார். சென்னையில் தங்கியிருந்த சூர்யா-ஜோதிகா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்களின் பிள்ளைகளான தியா-தேவ் ஆகிய இருவரும் அங்கேயே ஒரு பள்ளியிலும் படித்து வருகின்றனர்.
ஆஸ்கர் வரை சென்ற தியா!
நடிகர்கள் அல்லது திரையுலக பிரபலங்களின் வாரிசுகள் சினிமா மீது நாட்டம் கொள்வது இயல்பான விஷயம். சூர்யா ஜோதிகாவின் மகள் தியாவும் அப்படி சினிமா மீது நாட்டம் கொண்டவராக இருக்கிறார். இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பாக 2D எண்டெர்டெயின்மெண்ட் தயாரிப்பில், Leading Light என்கிற படத்தை எழுதி இயக்கியிருந்தார்.
இந்த ‘Leading Light’ என்கிற ஆவணப்படம், Oscar Qualifying Run-க்காக அமெரிக்காவில் உள்ள ரீஜென்ஸி தியேட்டரில், கடந்த 26ஆம் தேதி முதல், வரும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை திரையிடப்படுகிறது. இந்த படம், பாலிவுட்டின் லைட்வுமன்களை மையமாக கொண்டு உருவான படமாக இருக்கிறது. தியா சூர்யா பள்ளியில் படிக்கும் போதே இந்த படத்தை எழுதி இயக்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடிப்பு, படிப்பை தாண்டி..
சூர்யாவும் ஜோதிகாவும், தங்கள் குழந்தைகளை நடிப்பு மற்றும் படிப்பை தாண்டி இன்னும் சில இதர ஹாபிக்களிலும் ஈடுபட ஊக்குவிக்கின்றனர். தியா சூர்யா படம் எழுதி இயக்குவதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதை போல, அவரது சகோதரர் தேவ்வும் நடிப்பை தாண்டி பிற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சில மாதங்களுக்கு முன்பாக, தேவ், கராத்தே தற்காப்பு பயிற்சியில் பிளாக் பெல்ட் பெற்றிருந்தார். இதை நடிகர் சூர்யா பெருமையுடன் மேடையேறி அவருக்கு அளித்த காட்சிகள் அப்போது வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போ என்ன பண்றாங்க..?
நடிகர் சூர்யாவிற்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சினிமா மார்கெட் இறங்கு முகமாக இருக்கிறது. இதையடுத்து அவர் நடித்துள்ள கருப்பு படமும், சூர்யா 46 படமும் அடுத்த ஆண்டு திரைக்கு வர இருக்கிறது. ஜோதிகாவும் இப்போது பாலிவுட் படங்கள் சிலவற்றில் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.
