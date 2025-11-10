English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  நடிகர் அபிநய் காலமானார்! உடல்நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழப்பு..

நடிகர் அபிநய் காலமானார்! உடல்நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழப்பு..

Actor Abhinay Death : உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நடிகர் அபிநய் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 10, 2025, 11:13 AM IST
  • 44 வயதில் அபிநய் உயிரிழப்பு
  • துள்ளுவதோ இளமை படம் மூலம் பிரபலம்
  • கல்லீரல் தொற்றால் அவதி..

நடிகர் அபிநய் காலமானார்! உடல்நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழப்பு..

Actor Abhinay Death : ‘துள்ளுவதோ இளமை’ திரைப்படம் மூலம் பிரபலமான நடிகர் அபிநய், உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல் இதோ.

அபிநய் உயிரிழப்பு!

சில நாட்களுக்கு முன்பாக, நடிகர் அபிநய் கல்லீரல் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று காலை 4 மணியளவில் உயிரிழந்திருக்கிறார். 44 வயதான அபிநய், சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் சிகிச்சைக்கு பணம் தேவைப்படுவதாக பதிவிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

