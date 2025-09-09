English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாலியல் சர்ச்சையில் பிரபலங்கள்..அப்போ மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-இப்போ நாஞ்சில் விஜயன்!

Nanjil Vijayan Harassment Transgender : பிரபல நகைச்சுவை கலைஞரும் நடிகருமான நாஞ்சில் விஜயன் தன்னை பாலியல் ரீதியாக உபயோகித்து ஏமாற்றி விட்டதாக திருநங்கை ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Sep 9, 2025
  • பாலியல் புகாரில் சிக்கிய பிரபலங்கள்..
  • நாஞ்சில் விஜயன் மீது திருநங்கை புகார்
  • என்ன விவரம்? இங்கே படியுங்கள்

Nanjil Vijayan Harassment Transgender : 2025ல் பல பிரபலங்கள் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வருகின்றனர். அந்த பிரபலங்களின் வரிசையில் தற்போது நாஞ்சில் விஜயன் சிக்கியிருக்கிறார். இவர் சிக்கியிருக்கும் சர்ச்சை குறித்து இங்கு பார்ப்பாேம்.

நாஞ்சில் விஜயன் மீது திருநங்கை புகார்..!

தனியார் தொலைக்காட்சியில் பிரபலமான கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், நாஞ்சில் விஜயன். பல ரியலிட்டி ஷோக்களில் காமெடி கலைஞராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அன்புள்ள கில்லி, நெருங்கி வா முத்தமிடாதே உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் மீது, திருநங்கை ஒருவர் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்.

தானும் நாஞ்சில் விஜயனும் கடந்த 5 வருடங்களாக ஒன்றாக பழகியதாகவும், தன்னுடன் பழகிய அவர் பாலியல் ரீதியாக தன்னை பயன்படுத்திக்கொண்டு ஏமாற்றி விட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். தன்னை திருமணம் செய்வதாக கூறி, ஏமாற்றியதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து அந்த திருநங்கை ஒரு நேர்காணலிலும் கலந்து கொண்டார். அப்போது நாஞ்சில் விஜயனின் மனைவி மேரி தனது தோழியாக இருந்தவர் என்றும், தான் நாஞ்சிலை காதலித்து வந்த போது தன்னிடம் நட்பாக பழகியதாகவும் பேசியிருக்கிறார்.

திருமணத்திற்கு பின் தன்னுடன் அவர் பேசுவதை நிறுத்தியதாகவும், பின்னர் நாஞ்சிலையும் பேசக்கூடாது என்று கன்ட்ரோல் செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், கடந்த 7 மாதங்களாக தன்னை அனைத்திலும் நாஞ்சில் விஜயன் ப்ளாக் செய்து விட்டதாக அந்த திருநங்கை தெரிவித்திருக்கிறார். நாஞ்சில் தரப்பில் இதற்கு எந்த பதிலும் இன்னும் அளிக்கப்படவில்லை.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது புகார்!

நடிகரும் சமையல் கலை நிபுணருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் சமீபத்தில் ஒரு பாலியல் புகாரில் சிக்கினார். பிரபலங்களின் ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் அவர் மீது புகாரளித்தார். அதில், தனக்கும் தன் குழந்தைக்கும் நியாயம் வேண்டும் என்றும், தன்னை கர்ப்பமாக்கிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இப்பாேது தன்னை மொத்தமாக கோஸ்ட் செய்து விட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். சமீபத்திய நேர்காணலில் கூட தான் பணத்திற்காக ரங்கராஜை மாட்ட வைத்ததாக பலர் எழுதுவதாகவும், தன் குழந்தைக்கு இனிஷியல் வேண்டும் என்றுதான் இவ்வளவு போராடுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஒரே தொலைக்காட்சியை சேர்ந்த பிரபலங்கள்..

நாஞ்சில் விஜயன், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆகிய இருவருமே ஒரே தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சியின் பிரபலங்கள்தான். சொல்லப்போனால், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் இருவரும் ஒன்றாக வேலை பார்த்திருக்கின்றனர். 5வது சீசனில் வெளியில் சொல்லப்படாத காரணங்களுக்கா நாஞ்சில் விஜயன் அதிலிருந்து விலகினார். இப்படி, அந்த குறிப்பிட்ட தொலைக்காட்சியை சேர்ந்த பிரபலங்கள் அடுத்தடுத்து சர்சையில் சிக்கி வருவது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பாலியல் குற்றச்சாட்டு! முதல் முறையாக பதில் சொன்ன விஜய் சேதுபதி..

மேலும் படிக்க | கடனில் சிக்கியிருக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? ஜாய் கிரிஸில்டா சொன்ன விஷயங்கள்!

