நடிகர் வருண் தேஜ்-லாவண்யா திரிபாதிக்கு குழந்தை பிறந்ததது! என்ன குழந்தை தெரியுமா?

Varun Tej Lavanya Tripathi Baby Boy : தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், வருண் தேஜ். இவருக்கு லாவண்யா திரிபாதிக்கும் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து தற்போது இருவரும் பெற்றோர்களாகி இருக்கின்றனர்.
குழந்தை பிறந்தது!
வருண் தேஜ்ஜும், லாவண்யாவும் தங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கப்போகும் விஷயத்தை கடந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி இணையத்தில் அறிவித்தனர். இதையடுத்து இவர்களுக்கு சிரஞ்சீவியின் குடும்பத்தினர், சமந்தா, காஜல் அகர்வால், அதிதி ராவ், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.
இப்போது, தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும் விஷயத்தை இன்ஸ்டாவில் அறிவித்தனர். ஐதராபாத்தில் உள்ள ரெயின்போ மருத்துவமனையில் லாவண்யாவிற்கு குழந்தை பிறந்ததாக முன் கூட்டியே தகவல் கசிந்தது. இதையடுத்து, இந்த தகவலை அவர்களின் பதிவு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. ராம் சரணின் மனைவி உபாசனா, ஷ்ரேயா, வித்யூ ராமன், சந்தீப் கிஷன், வெங்கி அட்லுரி உள்ளிட்ட பலர் இவர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இவர்கள் யார்?
வருண் தேஜ், சூப்பர் ஹிட் படமான ஃபிதா படம் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானவர். பல ரொமாண்டிக் காமெடி படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.
வருண் தேஜ் போலவே லாவண்யா திரிபாதியும் தென்னிந்தியாவின் பிரபலாமான ஹீரோயின். இவர் தமிழில் சசிகுமாருடன் பிரம்மன் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். வருண் தேஜ் உடன் 4க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார். அப்போதுதான் இருவருக்கும் காதல் பற்றிக்கொண்டது.
பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்..
தெலுங்கு திரையுலகை பொறுத்தவரை, ஒரு சில குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே டாப் இடத்தில் இருக்கின்றனர். அந்த லிஸ்டில் சிரஞ்சீவியின் குடும்பமும் இருக்கிறது. சிரஞ்சீவியின் தம்பி மகன்தான் வருண் தேஜ். வருண் தேஜ், தற்போது தனது 15வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். லாவண்யா, தமிழில் உருவாகியுள்ள தணல் படத்தில் நடித்துள்ளார். இது, அவர் பல காலங்களுக்கு பின் நடிக்கும் தமிழ் படமாகும். இதில், அதர்வாவிற்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். தெலுங்கிலும் சதிலீலாவதி என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
