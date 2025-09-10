English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நடிகர் வருண் தேஜ்-லாவண்யா திரிபாதிக்கு குழந்தை பிறந்ததது! என்ன குழந்தை தெரியுமா?

Varun Tej Lavanya Tripathi Baby Boy : தெலுங்கு நடிகர், வருண் தேஜிற்கும் லாவண்யா திருப்பாதிக்கும் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இது குறித்த புகைப்படத்தை அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:42 PM IST
  • வருண் தேஜ்-லாவண்யாவுக்கு குழந்தை பிறந்தது
  • வைரலாகும் போஸ்ட்
  • எந்த குழந்தை பிறந்தது தெரியுமா?

Trending Photos

ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
camera icon11
India Playing XI
ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆவணி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
camera icon7
Transformed body
படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
நடிகர் வருண் தேஜ்-லாவண்யா திரிபாதிக்கு குழந்தை பிறந்ததது! என்ன குழந்தை தெரியுமா?

Varun Tej Lavanya Tripathi Baby Boy : தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், வருண் தேஜ். இவருக்கு லாவண்யா திரிபாதிக்கும் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து தற்போது இருவரும் பெற்றோர்களாகி இருக்கின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தை பிறந்தது!

வருண் தேஜ்ஜும், லாவண்யாவும் தங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கப்போகும் விஷயத்தை கடந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி இணையத்தில் அறிவித்தனர். இதையடுத்து இவர்களுக்கு சிரஞ்சீவியின் குடும்பத்தினர், சமந்தா, காஜல் அகர்வால், அதிதி ராவ், ரகுல் ப்ரீத் சிங் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.

இப்போது, தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும் விஷயத்தை இன்ஸ்டாவில் அறிவித்தனர். ஐதராபாத்தில் உள்ள ரெயின்போ மருத்துவமனையில் லாவண்யாவிற்கு குழந்தை பிறந்ததாக முன் கூட்டியே தகவல் கசிந்தது. இதையடுத்து, இந்த தகவலை அவர்களின் பதிவு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. ராம் சரணின் மனைவி உபாசனா, ஷ்ரேயா, வித்யூ ராமன், சந்தீப் கிஷன், வெங்கி அட்லுரி உள்ளிட்ட பலர் இவர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இவர்கள் யார்?

வருண் தேஜ், சூப்பர் ஹிட் படமான ஃபிதா படம் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானவர். பல ரொமாண்டிக் காமெடி படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.

வருண் தேஜ் போலவே லாவண்யா திரிபாதியும் தென்னிந்தியாவின் பிரபலாமான ஹீரோயின். இவர் தமிழில் சசிகுமாருடன் பிரம்மன் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார். வருண் தேஜ் உடன் 4க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார். அப்போதுதான் இருவருக்கும் காதல் பற்றிக்கொண்டது. 

பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்..

தெலுங்கு திரையுலகை பொறுத்தவரை, ஒரு சில குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே டாப் இடத்தில் இருக்கின்றனர். அந்த லிஸ்டில் சிரஞ்சீவியின் குடும்பமும் இருக்கிறது. சிரஞ்சீவியின் தம்பி மகன்தான் வருண் தேஜ். வருண் தேஜ், தற்போது தனது 15வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். லாவண்யா, தமிழில் உருவாகியுள்ள தணல் படத்தில் நடித்துள்ளார். இது, அவர் பல காலங்களுக்கு பின் நடிக்கும் தமிழ் படமாகும். இதில், அதர்வாவிற்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். தெலுங்கிலும் சதிலீலாவதி என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | வருண் தேஜ் நடிக்கும் மட்கா திரைப்படம்! அதிகார்வப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | விரைவில் திருமண வாழ்க்கையில் நுழையும் பிரபல தென்னிந்திய காதல் ஜோடி..ஜூன் 9 நிச்சயதார்த்தமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Varun TejLavanya TripathiFirst Childbaby boyVarun Tej Child

Trending News