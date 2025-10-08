English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajvir Jawanda Death : 35 வயது பாடகர் ராஜ்வீர் ஜவாண்டாவின் மரணம், பலருக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 8, 2025, 01:11 PM IST
சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த பிரபல பாடகர்! கண்ணீரில் இசையுலகம்..யார் இந்த ராஜ்வீர்?

Rajvir Jawanda Death : பிரபல பஞ்சாபி நடிகரும் பாடகருமான ராஜ்வீர் ஜவாண்டா, சில நாட்களுக்கு முன்பு சாலை விபத்தில் சிக்கினார். 12 நாட்களுக்கு பிறகு இவர் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், திரையுலகமே சோகத்தில் இருக்கிறது.

இந்திய அளவில் பிரபல நடிகராகவும் பாடகராகவும் இருப்பவர், ராஜ்வீர் ஜவாண்டா. இவர், சமீபத்தில் சாலை விபத்தில் சிக்கினார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், தற்போது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கிறார்.

விபத்தில் சிக்கினார்!

ராஜ்வீர் ஜவாண்டாவிற்கு 35 வயது ஆகிறத்ஹு. கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியன்று, இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பட்டி எனும் இடத்திற்கு அருகே இவர் பைக்கில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது சாலை விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது, குறுக்கே நாய் வந்ததால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. படுகாயம் அடைந்த ராஜ்வீர், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு இவருக்கு மூளையிலும், முதுகு தண்டிலும் பலத்த அடி ஏற்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அவரது மூளை குறைவாக செயல்படுவதும், உடல் நிலை மோசமாக இருப்பதும் தெரிய வந்தது. அதன் பிறகு, இவருக்கு வெண்டிலைட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், அக்டோபர் 8ஆம் தேதியான இன்று, அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

யார் இவர்?

ராஜ்வீர் ஜவாண்ட, பஞ்சாபி பாடகராக இருந்தாலும் இந்திய மக்கள் பலரால் பெரிதும் மதிக்கப்படும், விரும்பப்படும் கலைஞராக இருக்கிறார். ஜாக்ரனில் இவர் 1990ஆம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறார், பின்னர் மோகாலியில் வசித்து வந்திருக்கிறார்.

ராஜ்வீர் பாடிய பாடல்களில் கம்லா, மேரா தில் மற்றும் சர்தாரி ஆகிய பாடல்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளன. அவர், பஞ்சாபி திரையுலகில் ஹிட் ஆன ஜிந்த் ஜான், காக்கா ஜீ உள்ளிட்ட படங்களிலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார். 

2014ஆம் ஆண்டு தனது இசை பயணத்தை ஆரம்பித்த ராஜ்வீர், முண்டா லைக் மீ என்கிற தனது முதல் இசை ஆல்பம் மூலமாக பிரபலம் ஆனார். அவரது குரலும், பஞ்சாப்பின் பெருமை பேசும் பாடல்களும் மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவை. காவல் அதிகாரியாக வேண்டும் என்று ஆசைக்கொண்டிருந்த அவர், இசையின் மீது இருந்த நாட்டத்தால் இசையுலகில் நுழைந்ததாக அவரது ரசிகர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். இவரது இறப்பு, பலருக்கும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும், வலியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

