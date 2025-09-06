சென்னையில் விஜய் மனைவி சங்கீதா? லண்டனில் இருந்து வர காரணம் என்ன? லேட்டஸ்ட் போட்டோ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sangeetha Vijay Latest Photo At Airport : நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா சென்னை விமான நிலையம் வந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:49 PM IST
Sangeetha Vijay Latest Photo At Airport : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருப்பவர், விஜய். விரைவில் முழு நேரமாக அரசியலில் களமிறங்க இருக்கும் இவர், தற்போது தன் கடைசி படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் சங்கீதா சென்னை வந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

சங்கீதா விஜய்யின் சமீபத்திய புகைப்படம்:

நடிகர் விஜய், தன் குடும்பத்துடன் எங்கேனும் வெளியில் செலல்வை பார்த்தே பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது. அவரது மனைவி சங்கீதா, இப்போது லண்டனில் வாழ்ந்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. பிள்ளைகள் ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா ஆகிய இருவரும் அவருடன் லண்டனில் இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்கிறது.

வெளியில் கூறவில்லை என்றாலும், விஜய் வீட்டில் அவர் மட்டும்தான் இருப்பதாக சினிமாவில் இருக்கும் சில நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், சங்கீதா விமான நிலையத்தில் இருப்பது போன்ற புகைப்படம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த புகைப்படத்தில் சங்கீதா விஜய், யாருடனோ பேசிக்கொண்டு கையில் ஒரு குவளையை வைத்துக்கொண்டு முன்னே செல்வதும், அவரை தொடர்ந்து மகன் ஜேசன் சஞ்சய் பின்னால் செல்லும் காட்சியும் பதிவாகி இருக்கிறது.

சென்னையில் இருக்கிறாரா? 

ஜேசன்-சங்கீதாவின் சமீபத்திய புகைப்படத்தை பார்த்த நெட்டிசன்கள் இவர்கள் சென்னையில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், விஜய் இன்னும் சில நாட்களில் தன் அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள இருப்பதால் அவரை பார்க்கவும், உறுதுணையாக இருக்கவும் சங்கீதா சென்னை வந்திருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால், இது சென்னை விமான நிலையம் தானா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது. ஒரு சிலர், இதனை கோவா விமான நிலையம் என்றும் சொல்கின்றனர். எனவே, அவர் சென்னையில்தான் இருக்கிறார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாத விஷயமாகும்.

இப்போது அனைவரும் எங்கே இருக்கின்றனர்?

நடிகர் விஜய், தனது கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்புதான் நடித்து முடித்ததாக கூறப்படுகிறது. சுற்றுப்பயணத்திற்காக கேரவன் தயாராக இருப்பதாகவும், ஸ்ரீரங்கம் அல்லது மதுரை தொகுதியில் இருந்து தனது சுற்றுப்பயணத்தை விஜய் ஆரம்பிக்கலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

சங்கீதா, தனது தொழிலை கவனித்துக்கொண்டு லண்டனில் செட்டிலாகி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது அவரது இளைய மகள் திவ்யா சாஷாவும் அவருடன் வசித்து வருகிறாராம்.

ஜேசன் சஞ்சய் படம்:

விஜய்-சங்கீதாவின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது தனது முதல் படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக சந்தீப் கிஷன் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. வெளிநாட்டில் திரைப்பட பயிற்சி பெற்ற இவர், இப்போது தமிழில் படம் இயக்குவதில் மும்முரம் காட்டி வருகிறார்.

