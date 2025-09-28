English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குழந்தையின் பாலினத்தை தெரிந்து கொண்ட ஜாய் கிரிஸில்டா? விளக்கம் கொடுத்து புதிய போஸ்ட்..

Joy Crizildaa Latest Photo : இணையத்தில் பிரபலமாக இருக்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் இன்ஸ்டாவில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 28, 2025, 05:48 PM IST
  • ஜாய் கிரிஸில்டா புதிய போட்டோ..
  • பாலின சோதனை செய்தாரா?
  • இதோ முழு விவரம்!

Trending Photos

கரூரில் கொடூரம்; கண்ணீர்விட்டு அழுத அன்பில் மகேஷ் - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!
camera icon8
Karur
கரூரில் கொடூரம்; கண்ணீர்விட்டு அழுத அன்பில் மகேஷ் - உதவி எண்கள் அறிவிப்பு!
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
camera icon7
Joy Crizildaa
ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
camera icon9
Hit Movies
டாப் ஹீரோக்கள் ஒரே வருடத்தில் நடித்த 2 ஹிட் படங்கள்!
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
camera icon5
Richest Actors
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார நடிகர்கள் லிஸ்ட்.. டாப் இவர்தான்.. ரஜினி கூட சொன்னாரே!
குழந்தையின் பாலினத்தை தெரிந்து கொண்ட ஜாய் கிரிஸில்டா? விளக்கம் கொடுத்து புதிய போஸ்ட்..

Joy Crizildaa Latest Photo : பிரபல நடிகரும் சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா பகிர்ந்த விஷயங்கள் தற்போது பகீர் கிளப்பியுள்ளது. இதையடுத்து, அவர் சமீபத்தில் ஒரு போட்டோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா சர்ச்சை!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். பல பிரபலங்களின் வீடுகளுக்கு கேட்ரிங் சர்வீஸ் செய்யும் இவர், சில படங்களில் நடிக்கவும் செய்திருக்கிறார். ஸ்ருதி என்பவரை ஏற்கனவே திருமணம் செய்து, இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் ஆன இவர், தன்னை காதலித்து கர்ப்பமாக்கி ஏமாற்றியதாக சமீபத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா பகீர் கிளப்பினார்.

தானும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் 2023-ல் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், தாங்கள் இருவரும் ஒன்றரை வருடங்கள் ஒன்றாக வசித்து வந்ததாகவும் கூறிய அவர், அவரால் இரு முறை கருக்கலைப்பு செய்துள்ளதாகவும், இப்போது தான் 7 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

திடீரென்று தன் வாழ்வில் இருந்து மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மறைந்து போய் விட்டதாகவும், தன் குழந்தைக்கு அவர் உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சமீபத்தில் சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

பாலின சோதனை செய்தாரா?

இந்தியாவில், வயிற்றில் இருப்பது என்ன குழந்தை என்பதை பார்ப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது. அப்படி பார்ப்பதும் சட்டப்படி குற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, ஜாய் கிரிஸில்டா கடந்த சில நாட்களாக தனது குழந்தை குறித்தும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்து பதிவிட்டு வந்த புகைப்படங்களில் எல்லாம் ஹேஷ்டேக்கில் “ரஹா ரங்கராஜ்” என்று குறிப்பிட்டு வந்தார். இதனால், அவர் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை எது என்பதை பரிசோதித்தாரா என்ற கேள்வியை மக்கள் மத்தியில் எழுப்பியது.

புது போஸ்ட்..

ஜாய் கிரிஸில்டா, சமீபத்தில் புது போட்டோ ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் தான் கர்ப்பமாக இருக்கும் வயிற்றை போட்டோ எடுத்து சேர்த்திருக்கும் அவர், கூடவே மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் இருக்கும் போட்டோவையும் சேர்த்துள்ளார்.

கேப்ஷனில், “ரஹா ரங்கராஜ், உன் தந்தை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் இல்லாவிட்டாலும் நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை செய்து கொடுக்கிறேன்-என் கைகள், என் இதயம், என் ஆன்மா எப்போதும் உன் முதல் வீடாக இருக்கும். 

பின்குறிப்பு: நாங்கள் குழந்தை எந்த பாலினம் என்பதை இன்னும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. என் கணவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒரு பெண் குழந்தை வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். இப்போது அந்த தந்தையே குழந்தை பிறக்கும் முன் அதனை விட்டு சென்று விட்டார்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கண்டுகொள்ளாத மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

ஜாய் கிரிஸில்டா கோர்ட் படி ஏறிய பின்பும் கூட, இவரது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இப்போது வரை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பதிலளிக்க தயாராக இல்லை. சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஜாய் கிரிஸில்டாவால் மாதம்பட்டி பகஷாலா நிறுவனத்திற்கு பல கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக வழக்கு தொடர்ந்தார். அதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது. மேலும் ஜாய் கிரிஸில்டா  வழக்கிலும் அவரிடம் விசாரணையை மேற்கொண்டது.

மேலும் படிக்க | ஷபானாவிடம் வம்பு செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது! ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதோ..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Joy CrizildaaMadhampatty RangarajBaby BumpGender Revealcontroversy

Trending News