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விஜய்யின் வெற்றி.. உடனே இயக்கம் தொடங்கிய ரஜினிகாந்த் மனைவி லதா! உண்மையில் பொறாமையா?

விஜய்யின் வெற்றியால் அல்ல, சமூக நலன் மற்றும் மக்களின் பங்களிப்பை ஒருங்கிணைப்பதற்காகவே 'மக்கள் மேடை' இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதாகவும், ரஜினிகாந்த் மீது பொறாமை குற்றச்சாட்டு தவறானது என்றும் லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST
விஜய்யின் வெற்றி.. உடனே இயக்கம் தொடங்கிய ரஜினிகாந்த் மனைவி லதா! உண்மையில் பொறாமையா?

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R Balaji

R Balaji

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