/விஜய்யின் வெற்றி.. உடனே இயக்கம் தொடங்கிய ரஜினிகாந்த் மனைவி லதா! உண்மையில் பொறாமையா?

தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயணித்து வெற்றி நாயகனாக திகழ்ந்தவர் விஜய். இவரின் ரசிகர் பட்டாளத்தை நம்பி தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியையும் தொடங்கினார். இவரின் கட்சி 2026 தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விஜய் இருப்பார் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அவரே வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் ஆவார் என எவரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. எம்ஜிஆர்-க்கு பின் ஒரு நடிகர் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் ஆகி இருக்கிறார்.
இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ரஜினிகாந்த்தின் மனைவி லதா, மக்கள் மேடை என்ற இயக்கத்தை தொடங்கினார். இதுவே தற்போதைய ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கிறது. விஜய்யின் வெற்றியே இந்த இயக்கம் தொடங்குவதற்கான காரணம் என சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. அதேசமயம் விஜய் மீது ரஜினிகாந்த்திற்கு பொறாமை எனவும் கூறி வருகின்றனர். இந்த பேச்சுக்கு ரஜினிகாந்த் முன்னதாக விளக்கம் அளித்திருந்தாலும் இவை தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இயக்கம் தொடங்கியதன் பின்னணியும் விஜய் மீதான பொறாமையே மக்கள் மேடை தொடங்கியதன் காரணமா என்ற கேள்விக்கு லதா ரஜினிகாந்த் பதில் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பேசிய அவர், மக்கள் மேடை என்பது நம்முடைய சமூகத்தின் மீது கொண்டுள்ள எல்லையற்ற அன்பின் வெளிப்பாடாகும். தொன்மையான அறிவு, உறுதியான சமூக கட்டமைப்பு மற்றும் தலைமுறைகளை கடந்த கலாச்சார பெருமைகளை கொண்ட பெருமைமிக்க நாட்டில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். முற்காலத்தில் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக நின்று வாழ்ந்தனர். ஆனால், இன்றைய நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக, மனிதர்கள் தங்களுக்குள் சுருங்கி, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ தொடங்கியுள்ளனர். இது நம்மை இயற்கையிடமிருந்தும் பிரித்து வைத்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அதன் சொந்த பாரம்பரியம் மிகவும் முக்கியமானது. நமது நாட்டின் முதுகெலும்பாக திகழும் விவசாயிகள், கைவினைஞர்கள், குடிசைத் தொழில் புரிவோர் மற்றும் சிறு வணிகர்கள் ஆகியோர் தங்களின் தற்போதைய நிலையிலிருந்து இன்னும் பெரிய உயரங்களை எட்டுவதற்கான வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
நாம் தற்காலத்தில் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் தாக்கத்திற்கு அதிகமாக ஆளாகி வருகிறோம். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் எத்தகைய எதிர்காலத்தை விட்டுச் செல்லப் போகிறோம் என்பதை சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அவர்களுக்கு நாம் அளிக்கப்போகும் சமூகம், நட்பு, நல்லாட்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் எத்தகையது என்பதை ஆழமாகச் சிந்திக்க வேண்டும்.
'என் மாநிலத்திற்கும், என் தேசத்திற்கும் என்னால் என்ன செய்ய முடியும்?' என்று ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குள் கேட்டு கொள்வதுதான் இந்த மக்கள் மேடையின் அடிப்படை நோக்கம். பொதுமக்களின் நலனுக்காக நம்மிடம் உள்ள திறமைகள், அறிவு, ஆற்றல் மற்றும் அனுபவங்களை ஒரு புள்ளியில் இணைப்பதே இதன் பணியாகும்.
மேலும், இந்த அமைப்பின் மூலம் தற்கொலை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான மனநல ஆலோசனைகள் வழங்குவது போன்ற மிக முக்கியமான சமூக நலத் திட்டங்கள், அனைத்துப் பகுதிகளிலும் முதன்மையாகச் செயல்படுத்தப்படும்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மக்களால் நேசிக்கப்படும் ஒருவரை இப்படி பேசுவது தவறு. ரஜினி ஒரு பெரிய தலைவர். தலைமைத்துவத்தை அவரிடம் இருந்து பலரும் கற்று கொள்கிறார்கள். அப்படியான அவரை பொறாமை போன்ற வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவது அவரை சிறுமைப்படுத்தும் செயல் என அவர் கூறினார்.