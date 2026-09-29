/த்ரிஷ்யம் 3 இந்தி பதிப்பை உலகளவில் வெளியிட தடை கோரி வழக்கு! என்ன நடந்தது?

ஸ்ரீப்ரியா சேதுபதி மற்றும் ராஜ்குமார் சேதுபதி தலைமையிலான ராஜ்குமார் தியேட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், மலையாளத்தில் உருவாகியுள்ள ‘த்ரிஷ்யம் 3’ திரைப்படத்தின் இந்தி மொழி ரீமேக் மற்றும் அதன் வர்த்தகப் பயன்பாடு தொடர்பான தங்களது உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது.
ராஜ்குமார் தியேட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், வைட் ஆங்கிள் கிரியேஷன்ஸ் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. விசாரணை நடைபெற்று முடியும் வரை, ‘த்ரிஷ்யம் 3’ திரைப்படத்தின் இந்தி பதிப்பை உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் வெளியிடுதல், பயன்படுத்துதல், விநியோகித்தல் அல்லது வேறு எந்த வகையிலும் வர்த்தக ரீதியாகப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்மனுதாரர்கள் மேற்கொள்ளக் கூடாது எனத் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கக் கோரி இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மலையாளத்தில் உருவான ‘த்ரிஷ்யம் 3’ திரைப்படத்தைத் தழுவி உருவாக்கப்படும் இந்தி பதிப்பில் அஜய் தேவ்கன், தபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை அபிஷேக் பதக் இயக்கியுள்ளார்.
இந்த வழக்கு இன்று, செப்டம்பர் 29, 2026 அன்று, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மாண்புமிகு நீதிபதி திரு. கே. குமரேஷ் பாபு அவர்கள் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரரான ராஜ்குமார் தியேட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பில், வழக்கறிஞர்கள் M/s. Rugan and Arya அவர்களுக்காக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு. கே. ரவி அவர்கள் ஆஜரானார்.
வழக்கை விசாரித்த மாண்புமிகு நீதிமன்றம், எதிர்மனுதாரர்களின் பதில் மனுவைத் தாக்கல் செய்வதற்கும், மனுவை விசாரித்து முடிவு செய்வதற்கும் வழக்கை அக்டோபர் 1, 2026 அன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.
‘த்ரிஷ்யம் 3’ திரைப்படத்தின் இந்தி பதிப்பை எதிர்காலத்தில் வர்த்தக ரீதியாகப் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக தங்களுக்குள்ள ஒப்பந்த மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காகவே இந்நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ராஜ்குமார் தியேட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தெரிவித்துள்ளது.
தங்களது ஒப்பந்த உரிமைகள் மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு, தங்களது உரிமைகள் சட்டப்படி உரிய முறையில் தீர்மானிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதில் இந்நிறுவனம் உறுதியாக உள்ளது. மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்கையும், முன்மொழியப்பட்ட விசாரணையையும் சட்டப்படி தொடர்ந்து முன்னெடுக்க நிறுவனம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்.