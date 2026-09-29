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த்ரிஷ்யம் 3 இந்தி பதிப்பை உலகளவில் வெளியிட தடை கோரி வழக்கு! என்ன நடந்தது?

'த்ரிஷ்யம் 3’ இந்தி பதிப்பை உலகளவில் வெளியிடுவதற்குத் தடை கோரி ராஜ்குமார் தியேட்டர்ஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Sep 29, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:12 PM IST
த்ரிஷ்யம் 3 இந்தி பதிப்பை உலகளவில் வெளியிட தடை கோரி வழக்கு! என்ன நடந்தது?
Image Credit: Dhrishyam 3 | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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