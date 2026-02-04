லெஜெண்ட் சரவணனின் புதிய படத்தின் பெயர் லீடர்! அப்பா மகள் பற்றி பேசுகிறது!

லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் பேனரில் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் லெஜெண்ட் சரவணன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு 'லீடர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 'எதிர்நீச்சல்', 'காக்கி சட்டை', 'கொடி', 'பட்டாஸ்', 'கருடன்' ஆகிய படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக உள்ள R.S. துரை செந்தில்குமார் எழுத்து, இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'லீடர்' படத்தை விரைவில் திரைக்கு கொண்டுவருவதற்கான பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
எல்லா அப்பாவும் தான் பிள்ளைக்கு ஹீரோதான் டா.
படத்தின் படப்பிடிப்பு!
இப்படத்தின் கதை குறித்து விவரித்த படக்குழுவினர், "நிழல் உலகத்திற்கும் காவல் துறைக்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தத்தில் ஒரு சாமானியன் சிக்கிக்கொள்கிறான். அதன் தீவிரத்தில் இருந்து அவன் தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் எவ்வாறு காப்பாற்றிக் கொண்டு தப்பிக்கிறான் என்பதே லீடர்," என்றனர். இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடியில் தொடங்கி ஜெய்ப்பூர், ஊட்டி, ஜார்ஜியா உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்று சென்னையில் நிறைவுற்றது. மாஸ், ஆக்ஷன், சஸ்பென்ஸ், திரில் என அனைத்து சுவாரசிய அம்சங்களும் நிறைந்து இன்றைய டிரெண்ட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் இப்படம் இருக்கும்.
லீடர்
'லீடர்' படத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகையான பாயல் ராஜ்புத் நாயகியாக நடிக்கிறார். ஷாம், ஆண்ட்ரியா, சந்தோஷ் பிரதாப், லால், பாகுபலி பிரபாகர், அமிர்தா ஐயர், விடிவி கணேஷ், ஐஸ்வர்யா, அறந்தாங்கி நிஷா, குழந்தை நட்சத்திரம் இயல், ஜெயஸ்மிர்தா, பத்மன், யோகிராம், ஓ ஏ கே சுந்தர், மகாநதி ஷங்கர், மரியம் ஜார்ஜ், "ஆதித்யா" கதிர், வேல் அருணாச்சலம், நிரஞ்சன், ஷோபன் பாபு, அசோக் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஜிப்ரான் வைபோதா இசை
இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் வைபோதா இசையமைக்கிறார். S. வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்ய பிரதீப் E ராகவ் படத்தொகுப்பை கையாளுகிறார். சண்டை பயிற்சி: மகேஷ் மேத்யூ; கலை இயக்கம்: G. துரைராஜ்; உடைகள் வடிவமைப்பு: தீப்தி RJ, பூர்த்தி பிரவின்; உடைகள்: பி. ரங்கசாமி; ஒப்பனை: என். சக்திவேல், அப்துல், ஹர்ஷா கார்த்திக், மூவேந்தர், ரஞ்சித்; சிகை அலங்காரம்: ஜெ. தனசேகரன், அசால்ட் கணேஷ், ஷர்மிளா, ஷிவராஜ்; டப்பிங்: Knack, ஜி. கோதாண்டன், ஜி. விஷ்ணுவர்தன்; வி எஃப் எக்ஸ்: ஃபேந்தம் எஃப் எக்ஸ்; அனிமேஷன்: அம்பானி என் எஸ் கே; டி ஐ: எல் வி பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ்; கலரிஸ்ட்: ரங்கா; மிக்சிங்: டி. உதய்க்குமார்; எஸ் எஃப் எக்ஸ்: ஏ. சதீஷ் குமார்; பாடல்கள்: கபிலன், விவேகா; நடனம்: சங்கரையா டி; மக்கள் தொடர்பு: நிகில் முருகன்.
