English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • லெஜெண்ட் சரவணனின் புதிய படத்தின் பெயர் லீடர்! அப்பா மகள் பற்றி பேசுகிறது!

லெஜெண்ட் சரவணனின் புதிய படத்தின் பெயர் லீடர்! அப்பா மகள் பற்றி பேசுகிறது!

R.S. துரை செந்தில்குமார் எழுத்து, இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள‌ 'லீடர்' சாமானியன் எதிர்கொள்ளும் அசாதாரண சவால்களை விறுவிறுப்புடனும் பரபரப்புடனும் விவரிக்கிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:12 PM IST
  • லெஜெண்ட் சரவணா புதிய படம்.
  • லீடர் என்று பெயர் வைப்பு.
  • விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

Trending Photos

ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
ஊதியம் அதிரடி உயர்வு! குஷியில் தூய்மை பணியாளர்கள்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
camera icon9
senior citizens
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
camera icon7
Saturn Transit
2027 சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்
ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
camera icon6
Rashmika Mandanna
ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல... 5 சொகுசு வீடு இருக்காமா.. அலற வைத்த ராஷ்மிகா
லெஜெண்ட் சரவணனின் புதிய படத்தின் பெயர் லீடர்! அப்பா மகள் பற்றி பேசுகிறது!

லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் பேனரில் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் லெஜெண்ட் சரவணன் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு 'லீடர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. 'எதிர்நீச்சல்', 'காக்கி சட்டை', 'கொடி', 'பட்டாஸ்', 'கருடன்' ஆகிய படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக உள்ள R.S. துரை செந்தில்குமார் எழுத்து, இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'லீடர்' படத்தை விரைவில் திரைக்கு கொண்டுவருவதற்கான பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாகி வருகிறது-பட விழாவில் சாய் தன்ஷிகா பேச்சு!

படத்தின் படப்பிடிப்பு!

இப்படத்தின் கதை குறித்து விவரித்த படக்குழுவினர், "நிழல் உலகத்திற்கும் காவல் துறைக்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தத்தில் ஒரு சாமானியன் சிக்கிக்கொள்கிறான். அதன் தீவிரத்தில் இருந்து அவன் தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் எவ்வாறு காப்பாற்றிக் கொண்டு தப்பிக்கிறான் என்பதே லீடர்," என்றனர். இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடியில் தொடங்கி ஜெய்ப்பூர், ஊட்டி, ஜார்ஜியா உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்று சென்னையில் நிறைவுற்றது. மாஸ், ஆக்ஷன், சஸ்பென்ஸ், திரில் என அனைத்து சுவாரசிய அம்சங்களும் நிறைந்து இன்றைய டிரெண்ட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் இப்படம் இருக்கும். 

லீடர்

'லீடர்' படத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகையான பாயல் ராஜ்புத் நாயகியாக நடிக்கிறார். ஷாம், ஆண்ட்ரியா, சந்தோஷ் பிரதாப், லால், பாகுபலி பிரபாகர், அமிர்தா ஐயர், விடிவி கணேஷ், ஐஸ்வர்யா, அறந்தாங்கி நிஷா, குழந்தை நட்சத்திரம் இயல், ஜெயஸ்மிர்தா, பத்மன், யோகிராம், ஓ ஏ கே சுந்தர், மகாநதி ஷங்கர், மரியம் ஜார்ஜ், "ஆதித்யா" கதிர், வேல் அருணாச்சலம், நிரஞ்சன், ஷோபன் பாபு, அசோக் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். 

ஜிப்ரான் வைபோதா இசை

இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் வைபோதா இசையமைக்கிறார். S. வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்ய பிரதீப் E ராகவ் படத்தொகுப்பை கையாளுகிறார். சண்டை பயிற்சி: மகேஷ் மேத்யூ; கலை இயக்கம்: G. துரைராஜ்; உடைகள் வடிவமைப்பு: தீப்தி RJ, பூர்த்தி பிரவின்; உடைகள்: பி. ரங்கசாமி; ஒப்பனை: என். சக்திவேல், அப்துல், ஹர்ஷா கார்த்திக், மூவேந்தர், ரஞ்சித்; சிகை அலங்காரம்: ஜெ. தனசேகரன், அசால்ட் கணேஷ், ஷர்மிளா, ஷிவராஜ்; டப்பிங்: Knack, ஜி. கோதாண்டன், ஜி. விஷ்ணுவர்தன்; வி எஃப் எக்ஸ்: ஃபேந்தம் எஃப் எக்ஸ்; அனிமேஷன்: அம்பானி என் எஸ் கே; டி ஐ: எல் வி பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ்; கலரிஸ்ட்: ரங்கா; மிக்சிங்: டி. உதய்க்குமார்; எஸ் எஃப் எக்ஸ்: ஏ. சதீஷ் குமார்; பாடல்கள்: கபிலன், விவேகா; நடனம்: சங்க‌ரையா டி; மக்கள் தொடர்பு: நிகில் முருகன். 

மேலும் படிக்க | மேக்-அப் இல்லாமல் ருக்மிணி வசந்த்..எப்படியிருக்கிறார் பாருங்க! வைரல் போட்டோ..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Legend SaravananLeaderDurai Senthil KumarKollywood updateMovies

Trending News