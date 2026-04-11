  • வசூல் வேட்டையில் LIK: முதல் நாளிலேயே பாக்ஸ் ஆபீஸை தட்டித்தூக்கிய பிரதீப் ரங்கநாதன்!

Pradeep Ranganathan Love Insurance Kompany : பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் நேற்று வெளியான லப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி படம் முதல் நாள் முடிவில் எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:55 AM IST
LIK (Love Insurance Kompany) திரைப்படம்:

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், ஓராண்டிற்கு முன்பே வெளியாக இருந்த படம், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இந்த படத்தை LIK என்று அனைவரும் சுருக்கமாக அழைக்கின்றனர். இந்த படம், ஏப்ரல் 10ஆம் தேதியான நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. கிட்டத்தட்டன் 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ப்ரொடக்‌ஷனில் இருந்த இந்த திரைப்படம், நீண்ட நிதி போராட்டத்திற்கு பிறகு இப்போது வெளியானது. இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு ஜோடியாக கிருத்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார். இதில், பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு தந்தையாக சீமான் நடித்துள்ளார்.

LIK படம் எப்படி இருக்கு?

நேற்று வெளியான LIK நல்ல Rom-Com செட்-அப் இருப்பதாகவும், படத்தில் இசை, ஒளிப்பதிவு அனைத்தும் நன்றாக இருப்பதாகவும் கூறிப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாதி போர் அடிப்பதாகவும், காமெடி கொஞ்சம் வர்க் அவுட் ஆவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. கிரித்தி ஷெட்டி படத்தில் அழகாக இருப்பதாகவும், படத்தின் நீலத்தை கொஞ்சம் குறைத்திருந்தால், படம் இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. LIK படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனை ஸ்கிரினில் பார்ப்பதற்கு மேஜிக் போல இருப்பதாகவும், அவரது எனர்ஜி மற்றும் பர்ஃபாமென்ஸ் டாப் நாட்ச் ஆக இருப்பதாகவும் ஒரு ரசிகர் தெரிவித்துள்ளார். அனிருத்தின் இசை மற்றும் பாடல்கள் நல்ல படத்தை பார்த்த அனுபவத்தை கொடுப்பதாக அந்த ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

2040 ஆம் ஆண்டில் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும், அப்போது காதலை தீர்மானிக்கும் ஒரு ஆப் என்னவெல்லாம் நாயகனின் வாழ்க்கையில் செய்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதை நோக்கி கதை நகர்கிறது. Gen Z தலைமுறை பார்வையாளர்களைக் குறிவைத்த ஒரு எதிர்கால திரைப்படம் இதுவாகும். பி.ஆர், எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் நடிப்பு மற்றும் அனிருத்தின் இசை ஆகியவை இப்படத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள். ஒவ்வொரு காட்சியிலும் விஷுவல்கள் பிரம்மாண்டமாகவும் ஸ்டைலாகவும் இருக்கின்றன. இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு உலகத்தை வழங்கி உள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக, தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு தனித்துவமான முயற்சி மற்றும் பார்க்கத் தகுந்த ஒரு படமாக இந்த படம் உருவாக்கி உள்ளது.

LIK வசூல் நிலவரம்

இந்நிலையில் முன்னதாக பிரதீப் நடிப்பில் வெளியான லவ் டுடே, டிராகன், டியூட் ஆகிய மூன்று படங்களுமே மெகா ப்ளாக் பஸ்டர் ஆகி நூறு கோடி ரூபாயை வசூலித்த நிலையில் தற்போது LIK படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே தமிழில் 6.32 கோடி ரூபாயும், தெலுங்கில் 1.61 கோடி ரூபாயும் வசூலித்து மொத்தம் 7 கோடியே 93 லட்சம் ரூபாயை பாக்ஸ் ஆஃபிஸில் அள்ளியிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரதீப் ரங்கநாதனின் முந்தைய படங்களை ஒப்பிடுகையில் இப்படத்தின் வசூல் சற்று குறைவுதான். ஆனாலும் வரும் நாட்களில் வசூல் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

LIK படத்தின் இயக்குனர் யார்?
விக்னேஷ் சிவன். இவர் இதற்கு முன்பு 'நானும் ரவுடி தான்', 'காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்' போன்ற படங்களை இயக்கியவர்.

படத்தில் பிரதீப்புக்கு ஜோடியாக நடித்தது யார்?
கிருத்தி ஷெட்டி. மேலும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சீமான் மற்றும் யோகி பாபு நடித்துள்ளனர்.

முந்தைய படங்களை விட இது அதிக வசூலா?
பிரதீப்பின் முந்தைய படங்களான 'லவ் டுடே' மற்றும் 'டிராகன்' ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், முதல் நாள் வசூல் சற்று குறைவாகவே கருதப்படுகிறது. எனினும், வார இறுதி நாட்களில் வசூல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

