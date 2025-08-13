English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி-விக்ரம்: இரு படத்துக்கும் இருக்கும் லிங்க்! ஒரு வேளை LCU-வா இருக்குமோ?

Coolie Vikram LCU Link : ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், அப்படத்தில் வேலை பார்த்த ஒருவர் கொடுத்திருக்கும் நேர்காணல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:01 PM IST
  • கூலி படம் LCU-வா இருக்குமோ?
  • விக்ரம் படத்திற்கும் கூலி படத்திற்கும் உள்ள லிங்க்
  • ரசிகர்கள் சொல்லும் தியரி என்ன?

Trending Photos

இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
camera icon7
CSK
இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
camera icon7
Aamir Khan
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
கூலி-விக்ரம்: இரு படத்துக்கும் இருக்கும் லிங்க்! ஒரு வேளை LCU-வா இருக்குமோ?

Coolie Vikram LCU Link : ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தில், ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருடன் சேர்ந்து ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், அமீர்கான், செளபின் சாஹிர் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தில் இருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் குறித்து, படத்தில் வேலை பார்த்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் ஒருவர் பேசியிருக்கிறார். அந்த சர்ப்ரைஸ் என்ன என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Coolie Movie Surprise | கூலி படத்தில் இருக்கும் சர்ப்ரைஸ்..

கூலி திரைப்படத்தில், நடிகர் அமீர்கான் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் வருவது, சர்ப்ரைஸாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அமீர்கானே தனது கேரக்டர் குறித்து ஒரு நேர்காணலில் சொல்லி விட்டதால், படக்குழுவும் அவரது கதாப்பாத்திர போஸ்டரை வெளியிட்டு விட்டது.

இதைத்தாண்டி, கூலி படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இணையத்தில் ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். அதில் ஒன்று, படம் LCU-வில் ஒன்றாக இருக்குமோ என்பதுதான். இது குறித்து முன்னரே இயக்குனர் லோகி கூறிய போது, இது தனிப்படம்தான் என்று தெரிவித்துவிட்டார். இருப்பினும் ரசிகர்கள் விடுவதாய் இல்லை.

Vikram-Coolie Link | விக்ரம்-கூலி இடையே இருக்கும் ஒற்றுமை..

விக்ரம் படத்தில் கமல் 30 வருடங்களாக வெளியில் தெரியாமல் கோஸ்டாக இருப்பார். அதே போல கூலி படத்திலும் ரஜினி 30 வருடங்களாக மறைத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டராக இருப்பதாக டிரைலரில் கூறப்பட்டது. விக்ரம் படத்தில் ஹார்பரில் இருந்து காணாமல் போன இரண்டு கண்டெய்னர் குறித்து கதை நகரும். இங்கு கூலி படத்தின் டிரைலரில் அமீர்கானுக்கு முன் 2 கண்டெய்னர்கள் நிற்பது போன்ற காட்சி இருக்கும். விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் டாட்டூ போட்டிருப்பார், அதே போல அமீர்கானும் கூலி படத்தில் டாட்டூ போட்டிருப்பார். இதையெல்லாம் ஆராய்ந்த ரசிகர்கள், “ஒரு வேளை இந்த படம் LCU-வில் ஒன்றாக இருக்குமோ என்று இணையத்தில் தங்களின் கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். 

Writer Chandru Interview | பிரபலம் கூறிய விஷயம்..

ரசிகர்களின் இந்த அனுமானங்கள் குறித்து கூலி படத்தின் எழுத்தாளர் சந்துருவிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. நான் அந்த சர்ப்ரைஸை உடைக்க விரும்பவில்லை. கண்டிப்பாக படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கிறது. படத்தை பார்த்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கே தெரிந்து விடும், இது LCUவா அல்லது தனி படமா என்று” என தெரிவித்திருக்கிறார்.

விக்ரம் படத்தில் வரும் ரோலக்ஸிற்கு எதிரான கேங் குறித்த கதையாக இது இருக்குமோ என்று ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். விக்ரம் படத்தில் முழுவதுமாக போதை பொருள் கடத்தில் குறித்து பேசப்பட்டது. அதே சமயத்தில், கூலி படத்தில் போதை பொருள் குறித்த காட்சிகள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அந்த இரு கண்டெய்னர்களில் இருப்பது என்ன என்பது குறித்த கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. படம், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியான நாளை வெளியாகிறது.

மேலும் படிக்க | கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CoolieLCUVikramLCU Linkrajinikanth

Trending News