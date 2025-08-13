கூலி-விக்ரம்: இரு படத்துக்கும் இருக்கும் லிங்க்! ஒரு வேளை LCU-வா இருக்குமோ?

Coolie Vikram LCU Link : ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தில், ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருடன் சேர்ந்து ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், அமீர்கான், செளபின் சாஹிர் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தில் இருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் குறித்து, படத்தில் வேலை பார்த்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் ஒருவர் பேசியிருக்கிறார். அந்த சர்ப்ரைஸ் என்ன என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Coolie Movie Surprise | கூலி படத்தில் இருக்கும் சர்ப்ரைஸ்..
கூலி திரைப்படத்தில், நடிகர் அமீர்கான் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் வருவது, சர்ப்ரைஸாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அமீர்கானே தனது கேரக்டர் குறித்து ஒரு நேர்காணலில் சொல்லி விட்டதால், படக்குழுவும் அவரது கதாப்பாத்திர போஸ்டரை வெளியிட்டு விட்டது.
இதைத்தாண்டி, கூலி படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இணையத்தில் ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். அதில் ஒன்று, படம் LCU-வில் ஒன்றாக இருக்குமோ என்பதுதான். இது குறித்து முன்னரே இயக்குனர் லோகி கூறிய போது, இது தனிப்படம்தான் என்று தெரிவித்துவிட்டார். இருப்பினும் ரசிகர்கள் விடுவதாய் இல்லை.
Vikram-Coolie Link | விக்ரம்-கூலி இடையே இருக்கும் ஒற்றுமை..
விக்ரம் படத்தில் கமல் 30 வருடங்களாக வெளியில் தெரியாமல் கோஸ்டாக இருப்பார். அதே போல கூலி படத்திலும் ரஜினி 30 வருடங்களாக மறைத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டராக இருப்பதாக டிரைலரில் கூறப்பட்டது. விக்ரம் படத்தில் ஹார்பரில் இருந்து காணாமல் போன இரண்டு கண்டெய்னர் குறித்து கதை நகரும். இங்கு கூலி படத்தின் டிரைலரில் அமீர்கானுக்கு முன் 2 கண்டெய்னர்கள் நிற்பது போன்ற காட்சி இருக்கும். விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் டாட்டூ போட்டிருப்பார், அதே போல அமீர்கானும் கூலி படத்தில் டாட்டூ போட்டிருப்பார். இதையெல்லாம் ஆராய்ந்த ரசிகர்கள், “ஒரு வேளை இந்த படம் LCU-வில் ஒன்றாக இருக்குமோ என்று இணையத்தில் தங்களின் கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
Writer Chandru Interview | பிரபலம் கூறிய விஷயம்..
ரசிகர்களின் இந்த அனுமானங்கள் குறித்து கூலி படத்தின் எழுத்தாளர் சந்துருவிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. நான் அந்த சர்ப்ரைஸை உடைக்க விரும்பவில்லை. கண்டிப்பாக படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கிறது. படத்தை பார்த்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கே தெரிந்து விடும், இது LCUவா அல்லது தனி படமா என்று” என தெரிவித்திருக்கிறார்.
விக்ரம் படத்தில் வரும் ரோலக்ஸிற்கு எதிரான கேங் குறித்த கதையாக இது இருக்குமோ என்று ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். விக்ரம் படத்தில் முழுவதுமாக போதை பொருள் கடத்தில் குறித்து பேசப்பட்டது. அதே சமயத்தில், கூலி படத்தில் போதை பொருள் குறித்த காட்சிகள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அந்த இரு கண்டெய்னர்களில் இருப்பது என்ன என்பது குறித்த கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. படம், ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியான நாளை வெளியாகிறது.
