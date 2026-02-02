English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நடிப்பை தவிர்த்து சொந்தமாக பிசினஸ் செய்யும் டாப் நடிக்களின் பட்டியல்

நடிப்பை தவிர்த்து சொந்தமாக பிசினஸ் செய்யும் டாப் நடிக்களின் பட்டியல்

நடிப்பில் செம உச்சத்தில் இருக்கும் சில நடிகைகள், நடிப்பதை தவிர சொந்தமாக பிசினஸ் செய்து வருகின்றனர். அப்படி சொந்தமாக பிசினஸ் செய்து வரும் நடிகைகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:00 PM IST
  • தமன்னா ஃபைன் ஜூவல்லரி என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி உள்ளார்

தமன்னா
பான் இந்தியா நடிகையான தமன்னா, தற்போது படு பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அண்மையில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் ஜோடியாக ‘புருஷன்’ என்ற படத்தில் கமிட்டாகி உள்ளார். இது தவிர இவர், ஓ ரோமியோ, ரேஞ்சர், விவான், வி சாந்தாராம் மற்றும் பல இந்தியில் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார். இதனிடையே நேற்று இவர் சொந்தமாக நகை கடை ஒன்றை திறந்திருக்கிறார். தமன்னா ஃபைன் ஜூவல்லரி என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், இதன் ப்ரோமோ வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ராஷ்மிகா மந்தனா
ரசிகர்களால் நேஷனல் கிரஷ் என்று அழைப்படும் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா, தென்னிந்திய திரை உலகில் மட்டும் இன்றி இந்தி திரை உலகிலும் கலக்கி வருகிறார். திரை உலகில் அதிர்ஷ்ட கதாநாயகியாக இருந்து வரும் ராஷ்மிகா அண்மையில் ஒரு தொழிலை தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார். அழகு மற்றும் வாசனை திரவிய உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள பிசிஏ குழுமத்துடன் இணைந்து அவர் இதைத் தயாரித்து வருகிறார்.

சமந்தா
தென்னிந்திய திரையுலகில் நட்சத்திரமாக ஜொலித்து வரும் நடிகை சமந்தா, பல தொழில்களை செய்து வருகிறார். அதன்படி இவர் Truly SMA என்கிற ஆடை பிராண்ட், Ekam என்கிற ஆம்பர கல்வி மையம், Saki என்கிற பேஷன் பிராண்டை நடத்தி வருகிறார். அதுமட்டுமின்றி இவர் பல ஆரோக்கியம் சார்ந்த முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளார். 

நயன்தாரா
நடிகை நயன்தாரா, லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வரும் பிரபலம். டாப் நாயகியாக வலம் நயன்தாரா பல தொழிலில் நிறைய முதலீடு செய்து வருகிறார். டீ விற்பனை நிறுவனம், நாப்கின் நிறுவனம் என முதலீடு செய்துள்ள இவர், 9 Skin என்ற அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகிறார்.

அபர்ணா பாலமுரளி
நடிப்பைத் தாண்டு நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி ஆடை வடிவமைப்பாளர் மற்றும் தொழில்முனைவோராக மாறியுள்ளார். அதன்படி இவர் ஹிப்ஸ்வே என்ற புதிய ஆடை தயாரிப்பு மற்றும் ஆடை விற்பனை நிறுவனத்தை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.

சரண்யா பொன்வண்ணன்
பல முன்னணி நடிகர் மற்றும் நடிகைகளுக்கு அம்மா கதாபாத்திரத்தில் நடித்து மக்களுக்கு பிடித்த அம்மாவாக இருக்கும் இவர், சொந்தமாக ஆடை டிசைன் நிறுவனம் மற்றும் டிசைனிங் ஸ்கூல் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

காஜல் அகர்வால்
பல முன்னணி படங்களில் நடித்த காஜல் அகர்வால், தற்போது அழகு சாதனப் பொருட்கள் மற்றும் இதர வணிகங்களில் முதலீடு செய்து வருகிறார். அதுமட்டுமின்றி இவர் மும்பையில் சொந்தமாக நகைக் கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

