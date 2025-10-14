English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ல் தமிழ்நாட்டில் ஹிட் ஆன பிறமொழி படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

2025ல் தமிழ்நாட்டில் ஹிட் ஆன பிறமொழி படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Hit Other Language Films TN 2025 : 2025ஆம் ஆண்டு, பலருக்கும் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. இதில், ஒரு சில பிறமொழி படங்கள் நல்ல ஹிட் அடித்தன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:00 PM IST
  • 2025ல் ஹிட் ஆன பிற மொழி படங்கள்
  • தமிழ் மக்களையும் கவர்ந்தது
  • இதோ முழு விவரம்!

2025ல் தமிழ்நாட்டில் ஹிட் ஆன பிறமொழி படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Hit Other Language Films TN 2025 : 2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, அதிகம் எதிர்பார்த்த படங்கள் சறுக்கலையும், எதிர்பார்க்காத படங்கள் நல்ல வசூலையும் மட்டுமே கொடுத்திருந்தன. இதில், பிற மொழி படங்கள் சில தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்பாேம்.

Add Zee News as a Preferred Source

லாேகா சாப்டர் 1 சந்திரா: 

‘லேட்டா வந்தாலும், லேட்டஸ்டா வருவேன்’ என்பது போல சமீபத்தில் வெளியாகி தென்னிந்திய அளவில் பெரிய வெற்றி பெற்ற படம், லாேகா சாப்டர் 1 சந்திரா. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடித்திருந்த இந்த படத்தை துல்கர் சல்மான் தயாரித்திருந்தார். வழக்கமாக, இந்திய ரசிகர்களுக்கு சூப்பர் நேச்சுரல் படம் எல்லாம் பெரிதாக செட் ஆகாது. ஆனால், அதை உடைத்தெரிந்தது லோகா திரைப்படம். 

இந்த படத்தில் வில்லனாக சாண்டி மாஸ்டர் நடித்திருந்தார். இதில் அவரது பெயர் நாச்சியப்ப கெளடா. இந்த படம், உலகளவில் ரூ.300 கோடி வரை வசூலித்தது. தமிழகத்திலும் ரூ.25 கோடி வரை வசூலித்தது.

F1 : 

பிராட் பிட் நடிப்பில் உருவான ஹாலிவுட் படம், F1. ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்‌ஷன் டிராமாவாக உருவான இந்த படம், கார் ரேசிங்கை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும். இந்த படம், கடந்த ஜூன் மாதம் 27ஆம் தேதி வெளியானது. இதனை ஜோசப் கோசின்ஸ்கி இயக்கியிருந்தார். 1990களில் ரேஸராக இருந்த சோனி ஹேயாஸ் என்கிற ரேசரின் வாழ்கையை வைத்து உருவான படம் இது. ஃபார்முலா 1 கார்ப்பந்தையத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலகளவில் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இப்படம், இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ரூ.100 கோடியை தாண்டி வசூலித்ததாம்.

காந்தாரா சாப்டர் 1 : 

ரிஷப் ஷெட்டியின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவான படம், காந்தாரா சாப்டர் 1. 2022ல் வெளியான படத்தின் முன்கதையாக, இப்படம் உருவானது. இதில், ருக்மிணி வசந்த் ‘ராணி கணகவதி’ என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்த படம், கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்திற்கு தென்னிந்திய அளவில் பெரிய ஹிட் அடித்தது. முதல் படம் வெளியான போது, தமிழ்நாட்டில் அதற்கு நல்ல வசூல் இருந்தது. தற்போது, இரண்டாவது படத்திற்கும் அதுவே கிடைத்துள்ளது. இந்த படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.500 கோடியை கடந்ததாக முன்னர் ஹோம்பாலே படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ஆனால், அதைத்தாண்டி படம் இப்போது வசூலில் இன்னும் சக்கைப்போடு போட்டு வருகிறது. இதுவரை, படம் சுமார் ரூ.7 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

L2: எம்புரான்:

மோகன்லால் நடித்திருந்த படம், எல் 2 : எம்புரான். இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து பிருத்விராஜ் நடித்திருப்பார். இந்த படம், உலகளவில் ரூ.266 கோடி வரை வசூலித்தது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.10 கோடி வரை இப்படம் வசூலித்தது.

மேலும் படிக்க | 2025ல் உலகளவில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 10 படங்கள்! லிஸ்டில் 2 தமிழ் படங்கள்தான்!

மேலும் படிக்க | 2025ன் டாப் 10 IMDb இந்திய திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் 3 தமிழ் படங்களும் இருக்கு..என்னென்ன தெரியுமா?

