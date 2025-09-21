மோகன்லால் போலவே..தமிழில் தாதாசாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்! முழு லிஸ்ட்..

Tamil Actors Who Won Dadasaheb Phalke Award : தனித்துவமான சினிமாக்களுக்கு பெயர் பெற்றது, மலையாள திரையுலகம். இதில், சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராக இருப்பவர் மோகன்லால். இவர் நடிக்கும் படங்களும், வித்தியாசமான கதையுடன் இருக்கும். இவர் கலைத்துறைக்கு அர்ப்பணித்திருக்கும் காலத்தினை பெருமை படுத்தும் வகையில், சமீபத்தில் அவருக்கு தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மோகன்லாலுக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது!
இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அறிக்கையில், “தாதாசாகேப் பால்கே விருது தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், திரு. மோகன்லாலுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்புமிக்க தாதாசாகேப் பால்கே விருது வழங்கப்பட உள்ளதாக இந்திய அரசு மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறது.
மோகன்லாலின் குறிப்பிடத்தக்க சினிமா பயணம் தலைமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது. இந்திய சினிமாவுக்கு அவர் ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக புகழ்பெற்ற நடிகர், இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் கௌரவிக்கப்படுகிறார்.
அவரது ஒப்பற்ற திறமை, பல்துறை திறன் மற்றும் இடைவிடாத கடின உழைப்பு ஆகியவை இந்திய திரைப்பட வரலாற்றில் ஒரு தங்கத் தரத்தை அமைத்துள்ளன.
இந்த விருது செப்டம்பர் 23, 2025 அன்று நடைபெறும் 71வது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழாவில் வழங்கப்படும்” என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த விருதை பெற்றவர்கள்..
இந்த உயரிய விருதை, மோகன்லாலுக்கு முன் தமிழில் இருந்து வென்றவர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
சிவாஜி கணேசன்:
‘நடிகர் திலகம்’ என்று அழைக்கப்படும் நடிகர் சிவாஜி கணேசன்தான் தமிழில் முதன்முதலில் தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்ற முதல் தமிழ் நடிகர் என்கிற பெருமைக்குரியவர். இவருக்கு, இவ்விருது 1994ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. தமிழ் மொழிக்காக இவர் இந்த விருதினை பெற்றார்.
கே.பாலச்சந்தர்:
தமிழ் திரையுலகில் முதன்மை இயக்குநராக விளங்கியவர், கே.பாலச்சந்தர். பல ஐக்கானிக் படங்களை இயக்கிய இவருக்கு பாபா சாகேப் பால்கே விருது கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த விருது அவருக்கு தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிக்காக வழங்கப்பட்டது.
ரஜினிகாந்த்:
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வாங்கிய உயரிய இந்திய விருதுகளில், தாதா சாகேப் பால்கே விருதும் ஒன்று. 2019ஆம் ஆண்டு, 67வது தேசிய விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் இவருகு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதினை அவர் தமிழ் மொழிக்காக வாங்கினார்.
மோகன்லால்:
மலையாள திரையுலகம், இந்தியா சினிமாவில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சில ஆண்டுகள்தான் ஆகிறது. சில ஆண்டுகளாகத்தான் அந்த மொழியில் வரும் படங்கள் யாவும் பிற மொழி சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. அதனாலோ என்னவோ இதுவரை, தாதா சாகேப் பால்கே விருதை மலையாள மொழியில் இருந்து யாருமே வென்றதில்லை. அது மட்டுமன்றி, இந்த விருதை மூத்த நடிகர்களுக்குதான் கொடுக்கின்றனர். மலையாளத்தில் அப்படிப்பட்ட மூத்த நடிகர்கள் கொஞ்சம் பேர்தான் இருக்கின்றனர். இதனால், இத்தனை வருடங்களாக இங்கு யாருக்கும் விருது வழங்கப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
