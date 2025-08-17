English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil Films Biggest Opening In 25 Years : தமிழ் திரையுலகில் வெளியாகும் படங்களில், ஒரு சில படங்களுக்கு மட்டுமே பெரிய ஓபனிங் இருக்கும். அப்படி, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் முதல் நாளில் அதிக வசூல் பெற்ற படங்கள் எவை தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 17, 2025, 06:42 PM IST
  • 25 வருடத்தில் பெரிய ஓபனிங் பெற்ற தமிழ் படங்கள்
  • இதில் இவர்தான் கிங்
  • யார் தெரியுமா?

25 ஆண்டுகளில் பெரிய ஓபனிங் பெற்ற தமிழ் படங்கள்! லிஸ்டில் ‘இந்த’ நடிகர்தான் டாப்..

Tamil Films Biggest Opening In 25 Years : ஒரு வருடத்திற்கு 200க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் படங்கள் வெளியானாலும், ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் பெரிய ஹிட் அடிக்கும். அது, பெரும்பாலும் பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களாகத்தான் இருக்கும். சில சமயங்களில் ஹிட் ஆகாத பெரிய படங்களும் நல்ல ஓபனிங் வசூலை பெறும். கடந்த 25 ஆண்டுகளில் அப்படி பெரிய ஓபனிங் பெற்ற படங்கள் என்ன தெரியுமா?

8 ரஜினி படங்கள்:

2000ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பித்து, 2025 வரை, கடந்த 25 ஆண்டுகளில் சில படங்கள் நல்ல ஓபனிங் வசூலை பெற்றுள்ளன. அவற்றில் 8 படங்கள் ரஜினி ஹீரோவாக நடித்தது. உலக சினிமா மார்கெட், அதாவது ஓவர்சீஸ் மார்கெட்டில், ரஜினி படங்களுக்கு இருக்கும் மாஸ், அஜித் அல்லது விஜய் படங்களுக்கு இருப்பதில்லை. அதை கூலி படம் மூலம் இன்னும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார், ரஜினிகாந்த். இந்த லிஸ்டில் 9 படங்கள் உள்ளன, அதில் 8 ரஜினிகாந்த் நடித்த படங்கள்தான்.

2002-பாபா:

ரஜினிகாந்த், மனிஷா கொய்ராலா உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து நடித்திருந்த படம், பாபா. இந்த படத்தை சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு எக்கச்சக்க நெகடிவ் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், தியேட்டரில் நல்ல வசூலையே பெற்று தந்தது.

2004-சந்திரமுகி:

பாபா படத்திற்கு பிறகு, 2 ஆண்டுகள் இடைவேளை கொடுத்துவிட்டு ரஜினிகாந்த் நடித்த படம், சந்திரமுகி. பி.வாசு இயக்கியிருந்த இந்த படம் 1 வருடத்தை தாண்டி 1 தியேட்டரில் ஓடியது. இந்த படமும் பல கோடி வசூலை பெற்றது. 

2007-சிவாஜி தி பாஸ்:

ரஜினிகாந்த், ஷங்கர் இயக்கத்தில் நடித்திருந்த படம், சிவாஜி. இந்த படம், ரூ.100-160 கோடி வரை கலெக்ட் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கும் நல்ல ஓபனிங் இருந்தது.

2010-எந்திரன்:

ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த இன்னொரு படம், எந்திரன். இந்த படம், உலகளவில் பெரிய வசூல் பெற்ற முதல் படமாகும். இந்த படமும் நல்ல வசூலை பெற்றது.

2016-கபாலி:

உலகளவில் இருக்கும் தமிழர்களிடையே பெரிய ஹைப்பை ஏற்படுத்திய படம், கபாலி. இந்த படம் நெகடிவ் விமர்சனங்களை சந்தித்தாலும், நல்ல வசூலையே பெற்றது.

2018-2.0:

ஷங்கர் இயக்கத்தில், எந்திரன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2.0 என்கிற பெயரில் வெளியானது. இந்த படம், இப்போது வரை தமிழில் அதிக வசூல் பெற்ற படமாக இருக்கிறது. இப்படம் பெற்ற வசூல், ரூ.800 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.

2023-லியோ:

இந்த லிஸ்டிலேயே இருக்கும் ஒரே ஒரு விஜய் படம் இதுதான். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான லியோ படம், உலகளவில் பெற்ற வசூல், ரூ.600 கோடிக்கும் மேல் என்று சொல்லப்படுகிறது. 

2025-கூலி:

கூலி திரைப்படம், சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த படத்திற்கு இந்திய அளவில் பெரிய வரவேற்பு இருந்தது. இப்படம் வெளியான 3 நாட்களில் சுமார் ரூ.300 கோடி வரை வசூலித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | 2025ன் டாப் 10 IMDb இந்திய திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் 3 தமிழ் படங்களும் இருக்கு..என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 2025ல் சர்ப்ரைஸ் ஹிட் அடித்த 5 படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

மேலும் படிக்க | டாப் 10 உலக திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு இந்திய படம்-அதுவும் தமிழ் படம்! எது தெரியுமா?

