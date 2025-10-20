English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Hit Tamil Movies Released On Diwali : தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்..இதில் பெரும்பாலானவை விஜய் படமாக இருக்கின்றன! இதோ முழு லிஸ்ட்..

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:19 PM IST
  • தீபாவளி படங்கள்
  • இதுவரை வசூலை அள்ளியது எது?
  • இதோ முழு லிஸ்ட்!

Trending Photos

இன்னும் 15 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், வெற்றி பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 15 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், வெற்றி பெருகும்
பள்ளி, கல்லூரி முடித்தவர்களுக்கு மாத உதவித் தொகை - விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon12
Tamil Nadu government
பள்ளி, கல்லூரி முடித்தவர்களுக்கு மாத உதவித் தொகை - விண்ணப்பிக்கவும்
இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Hit Tamil Movies Released On Diwali : தீபாவளி வந்தாலே, பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் வெளிவருவதுதான் வழக்கம். அப்படி இதுவரை வெளிவந்த பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில் என்னென்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தீபாவளிக்கு வெளியாகும் படங்கள் :

தீபாவளி தினம் என்றாலே காலையில் எண்ணெய் நீராடி, புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசு வெடித்து மகிழ்வது தான் பலருக்கும் ஞாபகத்திற்கு வரும். அதையும் தாண்டி அந்த கோலாகல விடுமுறை தினத்தில் தமிழ் திரையுலகின் டாப் ஹீரோக்களின் படங்களும் வெளியாகும். அதிலும் குறிப்பாக, ரஜினி, விஜய் அல்லது அஜித் இவர்கள் மூவரில் யாரேனும் ஒருவரது படம் வெளியாகிவிடும். ஆனால் இந்த தீபாவளி அப்படி இல்லை. 

வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களின் படங்கள்! 

2025ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு, வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களின் படங்களே வெளியாகி இருக்கின்றன. இயக்குனர் மற்றும் நடிகரான பிரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட் திரைப்படமும், ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் திரைப்படமும், துருவ் விக்ரமின் பைசன் திரைப்படமும் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் மூன்று படங்களுமே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இருப்பினும் ரசிகர்கள் பலர், தீபாவளிக்கு பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸ் ஆவதை மிஸ் செய்வதாக கூறி வருகின்றனர்.

இதுவரை தீபாவளிக்கு வெளியான பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில், எது அதிக வசூல் பெற்றுள்ளது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

மெர்சல்:

மெர்சல் திரைப்பம், 2017ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாகி 250 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது. இதனை அட்லீ இயக்கியிருந்தார். இந்த படம்தான், அந்த ஆண்டின் தீபாவளி வின்னர்.

சர்கார்:

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் சர்கார். விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்திருந்தார். இந்த படம், அந்த ஆண்டின் தீபாவளிக்கு வெளியாகி, 200 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பிகில் vs கைதி : 

2019ஆம் ஆண்டில், விஜய்யின் பிகில் படமும், கார்த்தியின் கைதி படமும் வெளியானது. இதில் விஜய் படம் அதிக வசூலை பெற்றாலும், கைதி படம் நல்ல விமர்சனத்தால் வசூலில் ஈடுகொடுத்து போட்டி போட்டது. பிகில் படம், 290 கோடியும், கைதி படம் 100+ கோடியும் வசூலித்திருந்தது.

சர்தார் vs ப்ரின்ஸ்:

கார்த்தியின் சர்தார் படமும், சிவகார்த்திகேயனின் ப்ரின்ஸ் படமும் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆனது. இந்த இரு படங்களில் சர்தார் படமே நல்ல வசூலை பெற்றது. இப்படம் ரூ.100 கோடி வரை வசூலை ஈட்டியது.

ஜிகர்தண்டா டபுள் X vs ஜப்பான்:

இந்த இரு படங்களில், ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் படத்திற்கு ரசிகர்கள் அதிக வரவேற்பினை கொடுத்தனர். கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா மற்றும் ராகவா லாரன்ஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. 

அமரன்:

கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு அமரன், பிரதர், ப்ளடி பெக்கர் உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகின. இதில், அமரன் படம் மட்டும் சோலோவாக வசூலை தட்டி தூக்கி சென்றது. இந்த படம் சுமார் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Diwali Holiday: 3 நாட்கள் இல்லை! தீபாவளிக்கு மொத்தம் 6 நாள் பள்ளிகள் விடுமுறை!

மேலும் படிக்க | தீபாவளி 2025க்கு ரிலீஸ் ஆகும் 3 முக்கிய தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Moviesdiwali moviesDiwali FilmsMersalAmaran

Trending News