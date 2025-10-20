தீபாவளிக்கு வெளியாகி பல கோடி வசூலித்த தமிழ் படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Hit Tamil Movies Released On Diwali : தீபாவளி வந்தாலே, பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள் வெளிவருவதுதான் வழக்கம். அப்படி இதுவரை வெளிவந்த பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில் என்னென்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
தீபாவளிக்கு வெளியாகும் படங்கள் :
தீபாவளி தினம் என்றாலே காலையில் எண்ணெய் நீராடி, புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசு வெடித்து மகிழ்வது தான் பலருக்கும் ஞாபகத்திற்கு வரும். அதையும் தாண்டி அந்த கோலாகல விடுமுறை தினத்தில் தமிழ் திரையுலகின் டாப் ஹீரோக்களின் படங்களும் வெளியாகும். அதிலும் குறிப்பாக, ரஜினி, விஜய் அல்லது அஜித் இவர்கள் மூவரில் யாரேனும் ஒருவரது படம் வெளியாகிவிடும். ஆனால் இந்த தீபாவளி அப்படி இல்லை.
வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களின் படங்கள்!
2025ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு, வளர்ந்து வரும் ஹீரோக்களின் படங்களே வெளியாகி இருக்கின்றன. இயக்குனர் மற்றும் நடிகரான பிரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட் திரைப்படமும், ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் திரைப்படமும், துருவ் விக்ரமின் பைசன் திரைப்படமும் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் மூன்று படங்களுமே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இருப்பினும் ரசிகர்கள் பலர், தீபாவளிக்கு பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸ் ஆவதை மிஸ் செய்வதாக கூறி வருகின்றனர்.
இதுவரை தீபாவளிக்கு வெளியான பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில், எது அதிக வசூல் பெற்றுள்ளது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
மெர்சல்:
மெர்சல் திரைப்பம், 2017ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாகி 250 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது. இதனை அட்லீ இயக்கியிருந்தார். இந்த படம்தான், அந்த ஆண்டின் தீபாவளி வின்னர்.
சர்கார்:
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் சர்கார். விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்திருந்தார். இந்த படம், அந்த ஆண்டின் தீபாவளிக்கு வெளியாகி, 200 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.
பிகில் vs கைதி :
2019ஆம் ஆண்டில், விஜய்யின் பிகில் படமும், கார்த்தியின் கைதி படமும் வெளியானது. இதில் விஜய் படம் அதிக வசூலை பெற்றாலும், கைதி படம் நல்ல விமர்சனத்தால் வசூலில் ஈடுகொடுத்து போட்டி போட்டது. பிகில் படம், 290 கோடியும், கைதி படம் 100+ கோடியும் வசூலித்திருந்தது.
சர்தார் vs ப்ரின்ஸ்:
கார்த்தியின் சர்தார் படமும், சிவகார்த்திகேயனின் ப்ரின்ஸ் படமும் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆனது. இந்த இரு படங்களில் சர்தார் படமே நல்ல வசூலை பெற்றது. இப்படம் ரூ.100 கோடி வரை வசூலை ஈட்டியது.
ஜிகர்தண்டா டபுள் X vs ஜப்பான்:
இந்த இரு படங்களில், ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் படத்திற்கு ரசிகர்கள் அதிக வரவேற்பினை கொடுத்தனர். கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா மற்றும் ராகவா லாரன்ஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், ரூ.100 கோடி வரை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.
அமரன்:
கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு அமரன், பிரதர், ப்ளடி பெக்கர் உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகின. இதில், அமரன் படம் மட்டும் சோலோவாக வசூலை தட்டி தூக்கி சென்றது. இந்த படம் சுமார் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
